https://sarabic.ae/20241024/رئيس-مجلس-الأمناء-في-حركة-فلسطين-حرة-إسرائيل-ستنتهي-عندما-تفقد-قوة-الردع-1094116509.html
رئيس مجلس الأمناء في حركة "فلسطين حرة": إسرائيل ستنتهي عندما تفقد قوة الردع
رئيس مجلس الأمناء في حركة "فلسطين حرة": إسرائيل ستنتهي عندما تفقد قوة الردع
سبوتنيك عربي
أكد ياسر قشلق، رئيس مجلس الأمناء في حركة فلسطين حرة، أنّ "الموقف الأمريكي المتواطئ، إلى جانب بعض المواقف الدولية والعربية، يخلق بيئة مثالية لرئيس الوزراء... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T11:41+0000
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واعتبر قشلق في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذه الفترة تمثل فرصة لا تعوض لنتنياهو، حيث يمتلك الضوء الأخضر ليس فقط للقضاء على حركة" حماس"، بل للقضاء على الإنسانية بأكملها"، مشيرً ا إلى أنّ نتنياهو لا يريد سماع أي نقد عقب المجازر التي ارتكبها".واستشرف قشلق مستقبل الصراع، قائلاً إنّ "ما تفعله إسرائيل اليوم هو تحضير لمعركة سيخوضها الفلسطينيون في المستقبل، حيث إن الأجيال التي تشاهد المجازر ستكبر محملة بالحقد على الاحتلال". واعتبر أنّ "إسرائيل تشبه عصابة تمتلك جيش إبادة، وأن الفلسطيني الذي يشاهد قتل عائلته على التلفاز سينمو ليكون مقاتلاً ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.وتساءل قشلق عن "دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في مواجهة المجازر"، معتبراً أنه "لا يمكن الثقة بالمجتمع الدولي لأنه يعمل لصالح إسرائيل". وأشار إلى أنّ "الوضع الحالي يفيد بأننا في خضم حرب عالمية ثالثة، ولا يمكن بقاء الأمور على ما هي عليه".اختتم قشلق، بالقول إن" الجيش الإسرائيلي يريد من الشعوب الأخرى أن تكون خدماً له، وهو يقوم بهدم المسجد والكنيسة دون أي رادع".
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
رئيس مجلس الأمناء في حركة "فلسطين حرة": إسرائيل ستنتهي عندما تفقد قوة الردع
حصري
أكد ياسر قشلق، رئيس مجلس الأمناء في حركة فلسطين حرة، أنّ "الموقف الأمريكي المتواطئ، إلى جانب بعض المواقف الدولية والعربية، يخلق بيئة مثالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليفرض أحلامه التوراتية".
واعتبر قشلق في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذه الفترة تمثل فرصة لا تعوض لنتنياهو، حيث يمتلك الضوء الأخضر ليس فقط للقضاء على حركة" حماس"، بل للقضاء على الإنسانية بأكملها"، مشيرً ا إلى أنّ نتنياهو لا يريد سماع أي نقد عقب المجازر التي ارتكبها".
ولفت الانتباه إلى تدني مستوى العقوبات المفروضة على إسرائيل، مستشهدًا "بالحملة على فرنسا بعد رفضها حضور مؤتمر التسليح". واعتبر أنّ "المشكلة تكمن في وجود تيارات يمينية متطرفة في إسرائيل تطالب بحدود فلسطين التاريخية، وأخرى تؤمن بـ "الخرافات" التي تقول إن الحدود تمتد من الفرات إلى النيل".
واستشرف قشلق مستقبل الصراع، قائلاً إنّ "ما تفعله إسرائيل اليوم هو تحضير لمعركة سيخوضها الفلسطينيون في المستقبل، حيث إن الأجيال التي تشاهد المجازر ستكبر محملة بالحقد على الاحتلال". واعتبر أنّ "إسرائيل تشبه عصابة تمتلك جيش إبادة، وأن الفلسطيني الذي يشاهد قتل عائلته على التلفاز سينمو ليكون مقاتلاً ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.
كما انتقد قشلق السلطة الفلسطينية، قائلاً إنه "لو كان مكانهم، لقدم استقالته بشرف وترك الشعب يواجه الاحتلال". وأكد "أننا في معركة مصيرية وتاريخية"، لافتًا إلى أنّ "إسرائيل ستنتهي عندما تفقد قوة الردع، وأنها لا تحترم القوانين الدولية".
وتساءل قشلق عن "دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في مواجهة المجازر"، معتبراً أنه "لا يمكن الثقة بالمجتمع الدولي لأنه يعمل لصالح إسرائيل". وأشار إلى أنّ "الوضع الحالي يفيد بأننا في خضم حرب عالمية ثالثة، ولا يمكن بقاء الأمور على ما هي عليه".
وشدّد على أنّ "قوة الدول العربية في مواجهة إسرائيل تكمن في دعم الحركات المقاومة"، محذرًا من أنّ "إسرائيل لن تقف عند حدود لبنان وفلسطين، بل ستواصل طموحاتها تجاه الأردن والمملكة العربية السعودية"، وتابع قائلاً: "رغم وجود أخطاء في المشروع الإيراني، أين المشروع العربي لمواجهة الاحتلال؟" مشيرًا إلى أنّ "العرب متخبطون ولا يمتلكون استراتيجية واضحة".
اختتم قشلق، بالقول إن" الجيش الإسرائيلي يريد من الشعوب الأخرى أن تكون خدماً له، وهو يقوم بهدم المسجد والكنيسة دون أي رادع".