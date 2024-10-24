https://sarabic.ae/20241024/رئيس-مجلس-الأمناء-في-حركة-فلسطين-حرة-إسرائيل-ستنتهي-عندما-تفقد-قوة-الردع-1094116509.html

رئيس مجلس الأمناء في حركة "فلسطين حرة": إسرائيل ستنتهي عندما تفقد قوة الردع

رئيس مجلس الأمناء في حركة "فلسطين حرة": إسرائيل ستنتهي عندما تفقد قوة الردع

سبوتنيك عربي

أكد ياسر قشلق، رئيس مجلس الأمناء في حركة فلسطين حرة، أنّ "الموقف الأمريكي المتواطئ، إلى جانب بعض المواقف الدولية والعربية، يخلق بيئة مثالية لرئيس الوزراء... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T11:41+0000

2024-10-24T11:41+0000

2024-10-24T11:41+0000

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واعتبر قشلق في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذه الفترة تمثل فرصة لا تعوض لنتنياهو، حيث يمتلك الضوء الأخضر ليس فقط للقضاء على حركة" حماس"، بل للقضاء على الإنسانية بأكملها"، مشيرً ا إلى أنّ نتنياهو لا يريد سماع أي نقد عقب المجازر التي ارتكبها".واستشرف قشلق مستقبل الصراع، قائلاً إنّ "ما تفعله إسرائيل اليوم هو تحضير لمعركة سيخوضها الفلسطينيون في المستقبل، حيث إن الأجيال التي تشاهد المجازر ستكبر محملة بالحقد على الاحتلال". واعتبر أنّ "إسرائيل تشبه عصابة تمتلك جيش إبادة، وأن الفلسطيني الذي يشاهد قتل عائلته على التلفاز سينمو ليكون مقاتلاً ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.وتساءل قشلق عن "دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في مواجهة المجازر"، معتبراً أنه "لا يمكن الثقة بالمجتمع الدولي لأنه يعمل لصالح إسرائيل". وأشار إلى أنّ "الوضع الحالي يفيد بأننا في خضم حرب عالمية ثالثة، ولا يمكن بقاء الأمور على ما هي عليه".اختتم قشلق، بالقول إن" الجيش الإسرائيلي يريد من الشعوب الأخرى أن تكون خدماً له، وهو يقوم بهدم المسجد والكنيسة دون أي رادع".

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