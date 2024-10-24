https://sarabic.ae/20241024/مجهولون-يشعلون-النار-في-صندوق-اقتراع-بولاية-أمريكية-1094142651.html
مجهولون يشعلون النار في صندوق اقتراع بولاية أمريكية
مجهولون يشعلون النار في صندوق اقتراع بولاية أمريكية
سبوتنيك عربي
قالت هيئة الإطفاء بمدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية إن مجهولين أشعلوا النيران في صندوق بريدي مخصص للاقتراع بالانتخابات الرئاسية في الولاية المتأرجحة، ما... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال روب مكديد، المتحدث باسم هيئة الإطفاء، إن 20 بطاقة اقتراع أتلفت في الحريق، لكن سكرتير عام الولاية أدريان فونتيس أوضح لاحقاً، أن بطاقات الاقتراع المتأثرة هي 5 فقط.وتظهر الأنظمة الالكترونية ما إذا كان مسؤولو الانتخابات قد استلموا بطاقات الاقتراع أم لا، ومن ثم يمكن للناخبين المتأثرين بحريق الصندوق، طلب بطاقة جديدة عبر البريد، في موعد أقصاه الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول.وتحقق السلطات في الواقعة، وصادر مفتش عام البريد محتويات الصندوق، ولم تحدد السلطات أي دوافع وراء الحادثة بعد.وحذر مسؤولون فيدراليون قبل الانتخابات من أن بطاقات الاقتراع قد يتم تدميرها عمداً أثناء نقلها.وجمعت السلطات لقطات من كاميرات المراقبة، وفقاً لما ذكرته شرطة فينيكس، وأثنى سكرتير عام الولاية أدريان فونتيس وهو ديمقراطي على مركز الإطفاء للاستجابة السريعة، وأدان الحادثة.وقال: "أنا قلق للغاية بشأن إشعال النار في صندوق لجمع البريد، أدى إلى تدمير 5 بطاقات اقتراع، هذا العمل التخريبي المتعمد يقوض نزاهة العملية الديمقراطية"، وأضاف: "أرسلنا معدات لمكافحة الحريق إلى كافة المقاطعات في أريزونا، لمنع حوادث كهذه، وحماية العملية الانتخابية".
https://sarabic.ae/20241020/أيلون-ماسك-يقدم-مليون-دولار-يوميا-حتى-موعد-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1093967829.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية
مجهولون يشعلون النار في صندوق اقتراع بولاية أمريكية
قالت هيئة الإطفاء بمدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية إن مجهولين أشعلوا النيران في صندوق بريدي مخصص للاقتراع بالانتخابات الرئاسية في الولاية المتأرجحة، ما أدى إلى تدمير عدة بطاقات اقتراع، وعدد آخر من رسائل البريد.
وقال روب مكديد، المتحدث باسم هيئة الإطفاء، إن 20 بطاقة اقتراع أتلفت في الحريق، لكن سكرتير عام الولاية أدريان فونتيس أوضح لاحقاً، أن بطاقات الاقتراع المتأثرة هي 5 فقط.
وتظهر الأنظمة الالكترونية ما إذا كان مسؤولو الانتخابات
قد استلموا بطاقات الاقتراع أم لا، ومن ثم يمكن للناخبين المتأثرين بحريق الصندوق، طلب بطاقة جديدة عبر البريد، في موعد أقصاه الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتحقق السلطات في الواقعة، وصادر مفتش عام البريد محتويات الصندوق، ولم تحدد السلطات أي دوافع وراء الحادثة بعد.
وحذر مسؤولون فيدراليون قبل الانتخابات من أن بطاقات الاقتراع قد يتم تدميرها عمداً أثناء نقلها.
وجمعت السلطات لقطات من كاميرات المراقبة، وفقاً لما ذكرته شرطة فينيكس، وأثنى سكرتير عام الولاية
أدريان فونتيس وهو ديمقراطي على مركز الإطفاء للاستجابة السريعة، وأدان الحادثة.
وقال: "أنا قلق للغاية بشأن إشعال النار في صندوق لجمع البريد، أدى إلى تدمير 5 بطاقات اقتراع، هذا العمل التخريبي المتعمد يقوض نزاهة العملية الديمقراطية"، وأضاف: "أرسلنا معدات لمكافحة الحريق إلى كافة المقاطعات في أريزونا، لمنع حوادث كهذه، وحماية العملية الانتخابية".