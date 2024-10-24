مجهولون يشعلون النار في صندوق اقتراع بولاية أمريكية

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من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
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الإنسان والثقافة
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ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
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لقاء سبوتنيك
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
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متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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مساحة حرة
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مجهولون يشعلون النار في صندوق اقتراع بولاية أمريكية
مجهولون يشعلون النار في صندوق اقتراع بولاية أمريكية
سبوتنيك عربي
قالت هيئة الإطفاء بمدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية إن مجهولين أشعلوا النيران في صندوق بريدي مخصص للاقتراع بالانتخابات الرئاسية في الولاية المتأرجحة، ما... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T21:28+0000
2024-10-24T21:27+0000
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وقال روب مكديد، المتحدث باسم هيئة الإطفاء، إن 20 بطاقة اقتراع أتلفت في الحريق، لكن سكرتير عام الولاية أدريان فونتيس أوضح لاحقاً، أن بطاقات الاقتراع المتأثرة هي 5 فقط.وتظهر الأنظمة الالكترونية ما إذا كان مسؤولو الانتخابات قد استلموا بطاقات الاقتراع أم لا، ومن ثم يمكن للناخبين المتأثرين بحريق الصندوق، طلب بطاقة جديدة عبر البريد، في موعد أقصاه الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول.وتحقق السلطات في الواقعة، وصادر مفتش عام البريد محتويات الصندوق، ولم تحدد السلطات أي دوافع وراء الحادثة بعد.وحذر مسؤولون فيدراليون قبل الانتخابات من أن بطاقات الاقتراع قد يتم تدميرها عمداً أثناء نقلها.وجمعت السلطات لقطات من كاميرات المراقبة، وفقاً لما ذكرته شرطة فينيكس، وأثنى سكرتير عام الولاية أدريان فونتيس وهو ديمقراطي على مركز الإطفاء للاستجابة السريعة، وأدان الحادثة.وقال: "أنا قلق للغاية بشأن إشعال النار في صندوق لجمع البريد، أدى إلى تدمير 5 بطاقات اقتراع، هذا العمل التخريبي المتعمد يقوض نزاهة العملية الديمقراطية"، وأضاف: "أرسلنا معدات لمكافحة الحريق إلى كافة المقاطعات في أريزونا، لمنع حوادث كهذه، وحماية العملية الانتخابية".
https://sarabic.ae/20241020/أيلون-ماسك-يقدم-مليون-دولار-يوميا-حتى-موعد-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1093967829.html
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مجهولون يشعلون النار في صندوق اقتراع بولاية أمريكية

21:28 GMT 24.10.2024
© Sputnik . Dmitry Parshin / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات تعم شوارع الولايات المتحدة بعد صدور نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
مظاهرات تعم شوارع الولايات المتحدة بعد صدور نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Sputnik . Dmitry Parshin
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قالت هيئة الإطفاء بمدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية إن مجهولين أشعلوا النيران في صندوق بريدي مخصص للاقتراع بالانتخابات الرئاسية في الولاية المتأرجحة، ما أدى إلى تدمير عدة بطاقات اقتراع، وعدد آخر من رسائل البريد.
وقال روب مكديد، المتحدث باسم هيئة الإطفاء، إن 20 بطاقة اقتراع أتلفت في الحريق، لكن سكرتير عام الولاية أدريان فونتيس أوضح لاحقاً، أن بطاقات الاقتراع المتأثرة هي 5 فقط.
وتظهر الأنظمة الالكترونية ما إذا كان مسؤولو الانتخابات قد استلموا بطاقات الاقتراع أم لا، ومن ثم يمكن للناخبين المتأثرين بحريق الصندوق، طلب بطاقة جديدة عبر البريد، في موعد أقصاه الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال مشاركته بالتجمع الانتخابي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
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20 أكتوبر, 12:43 GMT
وتحقق السلطات في الواقعة، وصادر مفتش عام البريد محتويات الصندوق، ولم تحدد السلطات أي دوافع وراء الحادثة بعد.
وحذر مسؤولون فيدراليون قبل الانتخابات من أن بطاقات الاقتراع قد يتم تدميرها عمداً أثناء نقلها.
وجمعت السلطات لقطات من كاميرات المراقبة، وفقاً لما ذكرته شرطة فينيكس، وأثنى سكرتير عام الولاية أدريان فونتيس وهو ديمقراطي على مركز الإطفاء للاستجابة السريعة، وأدان الحادثة.
وقال: "أنا قلق للغاية بشأن إشعال النار في صندوق لجمع البريد، أدى إلى تدمير 5 بطاقات اقتراع، هذا العمل التخريبي المتعمد يقوض نزاهة العملية الديمقراطية"، وأضاف: "أرسلنا معدات لمكافحة الحريق إلى كافة المقاطعات في أريزونا، لمنع حوادث كهذه، وحماية العملية الانتخابية".
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