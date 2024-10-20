https://sarabic.ae/20241020/أيلون-ماسك-يقدم-مليون-دولار-يوميا-حتى-موعد-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1093967829.html
أيلون ماسك يقدم مليون دولار يوميا حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية
أيلون ماسك يقدم مليون دولار يوميا حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
تعهد الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا" ورئيسها التنفيذي بالتبرع بمليون دولار يومياً، حتى انتخابات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، لأي شخص يوقع على عريضة له على... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T12:43+0000
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وكتب ماسك على منصة "إكس": "كل يوم، من الآن وحتى 5 نوفمبر، ستقدم لجنة العمل السياسي الأمريكية مليون دولار أمريكي لأي شخص في الولايات المتأرجحة وقع على عريضتنا لدعم حرية التعبير والحق في حمل السلاح!".منح ماسك شيكا بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية أقامها في بنسلفانيا بهدف حشد المؤيدين لدونالد ترامب وكان الفائز رجلا يُدعى جون دريهر.مضيفا: "كل يوم من الآن وحتى يوم الانتخابات، سيتم اختيار ناخب واحد مسجل في إحدى الولايات المتأرجحة يوقع على العريضة لكسب مليون دولار. قم بالتوقيع هنا".وتقول العريضة التي يطلب ماسك من الناس التوقيع عليها: "التعديلان الأول والثاني يكفلان حرية التعبير والحق في حمل السلاح. من خلال التوقيع أدناه، أتعهد بدعمي للتعديلين الأول والثاني".وقال ماسك، خلال فعالية هاريسبرغ، إنه إذا فازت هاريس فستكون "الانتخابات الأخيرة"، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لن يكون لها وجود بعد ذلك.وأضاف أن محاولتي الاغتيال اللتين تعرض لهما ترامب تثبتان أنه يسبب إزعاجا للبعض وسيغير الوضع الراهن بطرق لن تفعلها هاريس، وقال إن هذا هو السبب في عدم تعرض هاريس لأي محاولة اغتيال.من جهته، قال ترمب إنه إذا تم انتخابه فسوف يعين ماسك على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية.الرئيس الفنزويلي يتهم ماسك بإنفاق مليار دولار على محاولة الانقلاب في البلاد"صراع على المنصة"... أزمة داخلية تظهر على العلن في البيت الأبيضماسك "يقفز فرحا" دعما لترامب... فيديو
https://sarabic.ae/20241006/ماسك-يحث-الأمريكيين-على-التصويت-لترامب-ويقول-يجب-أن-يفوز-لا-شيء-أكثر-أهمية-من-ذلك-1093474017.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أيلون ماسك يقدم مليون دولار يوميا حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية
تعهد الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا" ورئيسها التنفيذي بالتبرع بمليون دولار يومياً، حتى انتخابات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، لأي شخص يوقع على عريضة له على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب ماسك على منصة "إكس": "كل يوم، من الآن وحتى 5 نوفمبر، ستقدم لجنة العمل السياسي الأمريكية مليون دولار أمريكي لأي شخص في الولايات المتأرجحة وقع على عريضتنا لدعم حرية التعبير والحق في حمل السلاح!".
وأضاف: "نريد التأكد من أن الجميع في الولايات المتأرجحة يسمعون عن هذا الأمر وأعتقد أن هذا سيضمن لهم ذلك".
منح ماسك شيكا بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية أقامها في بنسلفانيا بهدف حشد المؤيدين لدونالد ترامب وكان الفائز رجلا يُدعى جون دريهر.
وقال ماسك وهو يسلم الشيك للفائز: "بالمناسبة، لم يكن لدى جون أي فكرة. على أي حال، على الرحب والسعة".
مضيفا: "كل يوم من الآن وحتى يوم الانتخابات، سيتم اختيار ناخب واحد مسجل في إحدى الولايات المتأرجحة يوقع على العريضة لكسب مليون دولار. قم بالتوقيع هنا".
وتقول العريضة التي يطلب ماسك من الناس التوقيع عليها: "التعديلان الأول والثاني يكفلان حرية التعبير والحق في حمل السلاح. من خلال التوقيع أدناه، أتعهد بدعمي للتعديلين الأول والثاني".
وقال ماسك، خلال فعالية هاريسبرغ، إنه إذا فازت هاريس فستكون "الانتخابات الأخيرة"، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لن يكون لها وجود بعد ذلك.
وأضاف أن محاولتي الاغتيال اللتين تعرض لهما ترامب تثبتان أنه يسبب إزعاجا للبعض وسيغير الوضع الراهن بطرق لن تفعلها هاريس، وقال إن هذا هو السبب في عدم تعرض هاريس لأي محاولة اغتيال.
وأظهرت إفصاحات أن إيلون ماسك تبرع بنحو 75 مليون دولار لمجموعة إنفاق تابعة له مؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال ثلاثة أشهر، مما يسلط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه الملياردير في مساعي مرشح الحزب الجمهوري للفوز في الانتخابات الرئاسية.
من جهته، قال ترمب إنه إذا تم انتخابه فسوف يعين ماسك على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية.