https://sarabic.ae/20241015/صراع-على-المنصة-أزمة-داخلية-تظهر-على-العلن-في-البيت-الأبيض-1093769278.html
"صراع على المنصة"... أزمة داخلية تظهر على العلن في البيت الأبيض
"صراع على المنصة"... أزمة داخلية تظهر على العلن في البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تأزم الخلافات بين كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للرئيس جو بايدن، و جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T09:33+0000
2024-10-15T09:33+0000
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وقالت مصادر وسيلة إعلامية أمريكية، إن "جان بيير، قامت بمنع كيربي، من الانضمام إليها على المنصة في المؤتمرات الصحفية للبيت الأبيض، حيث كان كيربي غائبا في الغالب عن قاعة المؤتمرات الصحفية، رغم استمرار تصعيد القتال في الشرق الأوسط، خلال الشهرين الماضيين".ومن جهته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، في حديث لموقع "أكسيوس"، أن "جان بيير، وكيربي، يتمتعان بعلاقة محترمة في الأسابيع الأخيرة، وكان هناك مجموعة واسعة من الضيوف في قاعة المؤتمرات الصحفية، حيث نتواصل بشأن القضايا المحلية العاجلة".ويشار إلى أن حضور كيربي تقلص تزامنا مع رحيل أنيتا دان، مساعدة الاتصالات الرئيسية في البيت الأبيض هذا الصيف، حيث فرضت جان بيير، المزيد من السيطرة على قاعة المؤتمرات الصحفية منذ ذلك الحين.الرئيس الفنزويلي يتهم ماسك بإنفاق مليار دولار على محاولة الانقلاب في البلاد
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الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض, العالم
"صراع على المنصة"... أزمة داخلية تظهر على العلن في البيت الأبيض
09:33 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 09:47 GMT 15.10.2024)
كشفت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تأزم الخلافات بين كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للرئيس جو بايدن، و جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي.
وقالت مصادر وسيلة إعلامية أمريكية، إن "جان بيير، قامت بمنع كيربي، من الانضمام إليها على المنصة في المؤتمرات الصحفية للبيت الأبيض
، حيث كان كيربي غائبا في الغالب عن قاعة المؤتمرات الصحفية، رغم استمرار تصعيد القتال في الشرق الأوسط، خلال الشهرين الماضيين".
ويعود سبب العلاقات المتوترة بين الطرفين، إلى أن جان بيير، تعتقد أن وجود كيربي، أعطى الانطباع بأنها بحاجة إلى مرافق، كما أنها محبطة لعدم تمتعها بسلطة اتخاذ القرار بشأن موعد انضمام كيربي إلى الإحاطات، بحسب مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر أنه "تم رفع موضوع الخلاف إلى رئيس موظفي البيت الأبيض، جيف زينتس، لاتخاذ القرار النهائي".
ومن جهته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض
أندرو بيتس، في حديث لموقع "أكسيوس"، أن "جان بيير، وكيربي، يتمتعان بعلاقة محترمة في الأسابيع الأخيرة، وكان هناك مجموعة واسعة من الضيوف في قاعة المؤتمرات الصحفية، حيث نتواصل بشأن القضايا المحلية العاجلة".
وبدوره، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: "كارين وجون لديهما وظائف حاسمة للعمل معا لإعلام الشعب الأمريكي بأجندة السياسة الخارجية للرئيس والخطوات التي يتخذها كل يوم للحفاظ على سلامة شعبه".
ويشار إلى أن حضور كيربي تقلص تزامنا مع رحيل أنيتا دان، مساعدة الاتصالات الرئيسية في البيت الأبيض هذا الصيف، حيث فرضت جان بيير، المزيد من السيطرة على قاعة المؤتمرات الصحفية منذ ذلك الحين.