https://sarabic.ae/20241015/صراع-على-المنصة-أزمة-داخلية-تظهر-على-العلن-في-البيت-الأبيض-1093769278.html

"صراع على المنصة"... أزمة داخلية تظهر على العلن في البيت الأبيض

"صراع على المنصة"... أزمة داخلية تظهر على العلن في البيت الأبيض

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تأزم الخلافات بين كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للرئيس جو بايدن، و جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T09:33+0000

2024-10-15T09:33+0000

2024-10-15T09:47+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض

العالم

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وقالت مصادر وسيلة إعلامية أمريكية، إن "جان بيير، قامت بمنع كيربي، من الانضمام إليها على المنصة في المؤتمرات الصحفية للبيت الأبيض، حيث كان كيربي غائبا في الغالب عن قاعة المؤتمرات الصحفية، رغم استمرار تصعيد القتال في الشرق الأوسط، خلال الشهرين الماضيين".ومن جهته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، في حديث لموقع "أكسيوس"، أن "جان بيير، وكيربي، يتمتعان بعلاقة محترمة في الأسابيع الأخيرة، وكان هناك مجموعة واسعة من الضيوف في قاعة المؤتمرات الصحفية، حيث نتواصل بشأن القضايا المحلية العاجلة".ويشار إلى أن حضور كيربي تقلص تزامنا مع رحيل أنيتا دان، مساعدة الاتصالات الرئيسية في البيت الأبيض هذا الصيف، حيث فرضت جان بيير، المزيد من السيطرة على قاعة المؤتمرات الصحفية منذ ذلك الحين.الرئيس الفنزويلي يتهم ماسك بإنفاق مليار دولار على محاولة الانقلاب في البلاد

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https://sarabic.ae/20241014/تقرير-يكشف-عن-تحليق-طائرات-مسيرة-مجهولة-فوق-أكبر-القواعد-الأمريكية-العسكرية-1093726451.html

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