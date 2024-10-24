https://sarabic.ae/20241024/هاريس-ترد-على-سؤال-حول-ما-ستفعله-لضمان-عدم-مقتل-فلسطيني-آخر-بقنابل-تمولها-أمريكا؟-1094103116.html
هاريس ترد على سؤال حول ما ستفعله لضمان عدم مقتل فلسطيني آخر بقنابل تمولها أمريكا؟
هاريس ترد على سؤال حول ما ستفعله لضمان عدم مقتل فلسطيني آخر بقنابل تمولها أمريكا؟
سبوتنيك عربي
أعربت المرشحة الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، اليوم الخميس، عن أملها بأن يؤدي مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، إلى فتح... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T06:50+0000
2024-10-24T06:50+0000
2024-10-24T07:28+0000
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وجاءت تصريحات هاريس خلال ندوة نظمتها وسائل إعلام غربية، فجر اليوم الخميس، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.وأوضحت هاريس حول ما ستفعله لضمان عدم مقتل مواطنين فلسطينيين آخرين بقنابل تمولها الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة "سأقول وأعتقد أن هذا هو وجهة نظرك: لقد قُتل عدد كبير جدًا من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".وأضافت:ولم تكتف كامالا هاريس بذلك، بل أشارت إلى أن "هناك فرصة للعمل نحو حل الدولتين حيث يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون، على قدم المساواة، بالأمن، حيث يتمتع الشعب الفلسطيني بالكرامة وتقرير المصير والسلامة التي يستحقونها بحق".وردا على سؤال يتعلق في تفكير بعض الناخبين الأمريكيين في التصويت لحزب ثالث أو البقاء في المنزل على خلفية مشاعرهم تجاه الحرب في غزة، ردت هاريس: "لن أنكر المشاعر القوية التي يشعر بها الناس".وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي، ومرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، بأنها لن تغير من سياسة الرئيس جو بايدن، بشأن الدعم العسكري لإسرائيل، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقالت هاريس في مقابلة تلفزيونية لها: "التزامي بحق إسرائيل ودعم قدرتها على الدفاع عن نفسها واضح ولا لبس فيه ولن يتغير، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والطريقة التي تدافع بها مهمة للغاية".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
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قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
هاريس ترد على سؤال حول ما ستفعله لضمان عدم مقتل فلسطيني آخر بقنابل تمولها أمريكا؟
06:50 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 07:28 GMT 24.10.2024)
أعربت المرشحة الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، اليوم الخميس، عن أملها بأن يؤدي مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، إلى فتح باب لمحادثات سلام محتملة.
وجاءت تصريحات هاريس خلال ندوة نظمتها وسائل إعلام غربية، فجر اليوم الخميس، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وأوضحت هاريس حول ما ستفعله لضمان عدم مقتل مواطنين فلسطينيين آخرين بقنابل تمولها الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة "سأقول وأعتقد أن هذا هو وجهة نظرك: لقد قُتل عدد كبير جدًا من المدنيين الفلسطينيين
الأبرياء".
إنه أمر غير مقبول، ونحن الآن في مكان حيث أعتقد أنه مع مقتل السنوار، لدينا فرصة لإنهاء هذه الحرب، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني.
ولم تكتف كامالا هاريس
بذلك، بل أشارت إلى أن "هناك فرصة للعمل نحو حل الدولتين حيث يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون، على قدم المساواة، بالأمن، حيث يتمتع الشعب الفلسطيني بالكرامة وتقرير المصير والسلامة التي يستحقونها بحق".
وردا على سؤال يتعلق في تفكير بعض الناخبين الأمريكيين في التصويت لحزب ثالث أو البقاء في المنزل على خلفية مشاعرهم تجاه الحرب في غزة، ردت هاريس: "لن أنكر المشاعر القوية التي يشعر بها الناس".
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي، ومرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، بأنها لن تغير من سياسة الرئيس جو بايدن، بشأن الدعم العسكري لإسرائيل، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت هاريس في مقابلة تلفزيونية لها: "التزامي بحق إسرائيل ودعم قدرتها على الدفاع عن نفسها واضح ولا لبس فيه ولن يتغير، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والطريقة التي تدافع بها مهمة للغاية".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
منذ أن أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.