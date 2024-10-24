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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
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https://sarabic.ae/20241024/وفد-أمني-مصري-يلتقي-مع-قيادات-من-حماس-في-القاهرة-لبحث-أوضاع-غزة-1094140402.html
وفد أمني مصري يلتقي مع قيادات من "حماس" في القاهرة لبحث أوضاع غزة
وفد أمني مصري يلتقي مع قيادات من "حماس" في القاهرة لبحث أوضاع غزة
سبوتنيك عربي
كشف مصدر مصري مسؤول عن لقاء وفد أمني مصري رفيع المستوى، مع قيادات من حركة حماس في القاهرة، لاستعراض الأوضاع الجارية في قطاع غزة، وبحث سبل تذليل العقبات التي... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T19:19+0000
2024-10-24T19:19+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
أخبار معبر رفح
مصر
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، ذكر المصدر أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأكد المصدر التزام مصر باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، قد صرح اليوم الخميس، بأن حركة "حماس" الفلسطينية لم تطلع على الاقتراح المصري الأخير بشأن الهدنة وتبادل الرهائن مع إسرائيل، ولا توجد مفاوضات الآن.وقال أبو مرزوق في حديث لـ "سبوتنيك": "لقد قرأنا عن ذلك في وسائل الإعلام، لكن حتى الآن لم يكن هناك أي حوار أو محادثات من الجانب المصري، والآن لا توجد مفاوضات على الإطلاق".وفي وقت سابق، أفاد إعلام أمريكي نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الرئيس الجديد لجهاز المخابرات العامة المصرية، عرض على رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) فكرة صفقة "صغيرة" لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يمكن أن يكون قوة دافعة للمفاوضات حول اتفاق أوسع نطاقا.بحسب مصادر الموقع الأمريكي، تقترح مصر البدء بـ"صفقة صغيرة" تتضمن إطلاق سراح عدد صغير من الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية مقابل وقف إطلاق النار لبضعة أيام في غزة.وتستمر القوات الإسرائيلية بفرض حصار خانق وقصف وتدمير في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة زهاء 100 ألف آخرين، فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.
https://sarabic.ae/20241023/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-نجاح-مقترح-القاهرة-الجديد-لوقف-الحرب-في-غزة-يتوقف-على-نتنياهو-1094096212.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار معبر رفح, مصر
العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار معبر رفح, مصر

وفد أمني مصري يلتقي مع قيادات من "حماس" في القاهرة لبحث أوضاع غزة

19:19 GMT 24.10.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة للنازحين من مخيم جباليا وعدد من المناطق في شمال غزة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية
صورة للنازحين من مخيم جباليا وعدد من المناطق في شمال غزة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
كشف مصدر مصري مسؤول عن لقاء وفد أمني مصري رفيع المستوى، مع قيادات من حركة حماس في القاهرة، لاستعراض الأوضاع الجارية في قطاع غزة، وبحث سبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة في القطاع.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، ذكر المصدر أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد المصدر التزام مصر باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، قد صرح اليوم الخميس، بأن حركة "حماس" الفلسطينية لم تطلع على الاقتراح المصري الأخير بشأن الهدنة وتبادل الرهائن مع إسرائيل، ولا توجد مفاوضات الآن.
وقال أبو مرزوق في حديث لـ "سبوتنيك": "لقد قرأنا عن ذلك في وسائل الإعلام، لكن حتى الآن لم يكن هناك أي حوار أو محادثات من الجانب المصري، والآن لا توجد مفاوضات على الإطلاق".
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نجاح مقترح القاهرة الجديد لوقف الحرب في غزة يتوقف على نتنياهو
أمس, 19:41 GMT
وفي وقت سابق، أفاد إعلام أمريكي نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الرئيس الجديد لجهاز المخابرات العامة المصرية، عرض على رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) فكرة صفقة "صغيرة" لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يمكن أن يكون قوة دافعة للمفاوضات حول اتفاق أوسع نطاقا.
بحسب مصادر الموقع الأمريكي، تقترح مصر البدء بـ"صفقة صغيرة" تتضمن إطلاق سراح عدد صغير من الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية مقابل وقف إطلاق النار لبضعة أيام في غزة.
وتستمر القوات الإسرائيلية بفرض حصار خانق وقصف وتدمير في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة زهاء 100 ألف آخرين، فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.
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