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https://sarabic.ae/20241025/البنك-الدولي-إسبانيا-تزيد-مساهمتها-لصندوق-دعم-البلدان-منخفضة-الدخل-بـ-37--1094143864.html
البنك الدولي: إسبانيا تزيد مساهمتها لصندوق دعم البلدان منخفضة الدخل بـ 37%
البنك الدولي: إسبانيا تزيد مساهمتها لصندوق دعم البلدان منخفضة الدخل بـ 37%
سبوتنيك عربي
أعلن البنك الدولي أن الحكومة الإسبانية ستساهم بمبلغ 400 مليون يورو (433 مليون دولار) في صندوق البنك الدولي لدعم البلدان المنخفضة الدخل. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T01:36+0000
2024-10-25T01:35+0000
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سبوتنيك. وقال البنك في بيان: "أعلنت إسبانيا عن التزام مالي بقيمة 400 مليون يورو للمؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي للبلدان المنخفضة الدخل، ليرتفع بذلك إجمالي مساهمة إسبانيا إلى أكثر من 5 مليارات يورو منذ إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية".وأضاف البيان أن هذا يزيد بنسبة 37% عن الدورة السابقة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، مضيفًا أن الإعلان جاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وأعرب وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، عن أمله في أن "يتبع آخرون هذه الخطوة المهمة، لتعزيز التمويل المطلوب بشدة لمكافحة الفقر وعدم المساواة"، على حد تعبيره.يذكر أن مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لسنة 2024، الصادر عن منظمة "أوكسفام" ومؤسسة "تمويل التنمية الدولية"، كان قد وضع المغرب في المركز الـ 73 عالميًا من أصل 164 دولة، متقدمة بذلك بـ 30 رتبة مقارنة بآخر تصنيف لسنة 2022، لتتربع بذلك على عرش الدول التي حققت أكبر تقدم على هذا المستوى، إلى جانب كل من ماليزيا وباراغواي اللتين حققتا تقدمًا في المؤشر بـ 26 مركزًا.ويصنف المؤشر الدول باستخدام أحدث البيانات من الميزانيات الحكومية، وعلى أساس 3 مؤشرات فرعية رئيسية، تتعلق أولاً بالإنفاق على الخدمات العمومية (الصحة – التعليم – الحماية الاجتماعية)، وثانيًا بالضرائب (الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة)، فيما يهتم المؤشر الثالث والأخير بحقوق العمال.وفي السياق، جاءت المملكة المغربية في المركز الـ 90 من أصل 164 دولة شملها التصنيف ضمن مؤشر الإنفاق الحكومي على الخدمات العمومية، وفي المركز الـ 21 في المؤشر المتعلق بالضرائب، بينما حل في المرتبة الـ 97 ضمن مؤشر حقوق العمال، ، حسبما أفاد موقع "هسبرس".فيما تصدرت النرويج التصنيف العالمي، ثم كندا وأستراليا اللتين حلتا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، وحلت دول جنوب السودان ونيجيريا وزيمبابوي في المراكز الثلاثة الأخيرة. بينما تصدرت إسرائيل قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إثر حلولها في المركز الـ 13 عالميًا، تلتها الأردن التي جاءت في المرتبة الـ 43، في حين تذيلت البحرين قائمة دول المنطقة بعدما وضعها المؤشر في المركز الـ 147.
https://sarabic.ae/20241017/البنك-الدولي-يشير-إلى-احتمالية-نمو-الاقتصاد-الروسي-لهذا-العام-والعامين-المقبلين-1093886205.html
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اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, صندوق النقد الدولي, أخبار إسبانيا
اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, صندوق النقد الدولي, أخبار إسبانيا

البنك الدولي: إسبانيا تزيد مساهمتها لصندوق دعم البلدان منخفضة الدخل بـ 37%

01:36 GMT 25.10.2024
© AP Photo / Andrew Harnikمباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن
مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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أعلن البنك الدولي أن الحكومة الإسبانية ستساهم بمبلغ 400 مليون يورو (433 مليون دولار) في صندوق البنك الدولي لدعم البلدان المنخفضة الدخل.
سبوتنيك. وقال البنك في بيان: "أعلنت إسبانيا عن التزام مالي بقيمة 400 مليون يورو للمؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي للبلدان المنخفضة الدخل، ليرتفع بذلك إجمالي مساهمة إسبانيا إلى أكثر من 5 مليارات يورو منذ إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية".
وأضاف البيان أن هذا يزيد بنسبة 37% عن الدورة السابقة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، مضيفًا أن الإعلان جاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
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وأعرب وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، عن أمله في أن "يتبع آخرون هذه الخطوة المهمة، لتعزيز التمويل المطلوب بشدة لمكافحة الفقر وعدم المساواة"، على حد تعبيره.
يذكر أن مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لسنة 2024، الصادر عن منظمة "أوكسفام" ومؤسسة "تمويل التنمية الدولية"، كان قد وضع المغرب في المركز الـ 73 عالميًا من أصل 164 دولة، متقدمة بذلك بـ 30 رتبة مقارنة بآخر تصنيف لسنة 2022، لتتربع بذلك على عرش الدول التي حققت أكبر تقدم على هذا المستوى، إلى جانب كل من ماليزيا وباراغواي اللتين حققتا تقدمًا في المؤشر بـ 26 مركزًا.
ويصنف المؤشر الدول باستخدام أحدث البيانات من الميزانيات الحكومية، وعلى أساس 3 مؤشرات فرعية رئيسية، تتعلق أولاً بالإنفاق على الخدمات العمومية (الصحة – التعليم – الحماية الاجتماعية)، وثانيًا بالضرائب (الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة)، فيما يهتم المؤشر الثالث والأخير بحقوق العمال.
النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
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وفي السياق، جاءت المملكة المغربية في المركز الـ 90 من أصل 164 دولة شملها التصنيف ضمن مؤشر الإنفاق الحكومي على الخدمات العمومية، وفي المركز الـ 21 في المؤشر المتعلق بالضرائب، بينما حل في المرتبة الـ 97 ضمن مؤشر حقوق العمال، ، حسبما أفاد موقع "هسبرس".
فيما تصدرت النرويج التصنيف العالمي، ثم كندا وأستراليا اللتين حلتا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، وحلت دول جنوب السودان ونيجيريا وزيمبابوي في المراكز الثلاثة الأخيرة. بينما تصدرت إسرائيل قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إثر حلولها في المركز الـ 13 عالميًا، تلتها الأردن التي جاءت في المرتبة الـ 43، في حين تذيلت البحرين قائمة دول المنطقة بعدما وضعها المؤشر في المركز الـ 147.
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