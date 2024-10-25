https://sarabic.ae/20241025/سيناتور-روسية-قمة-بريكس-2024-تظهر-دور-روسيا-في-بناء-عالم-متعدد-الأقطاب-1094151769.html
سيناتور روسية: قمة "بريكس 2024" تظهر دور روسيا في بناء عالم متعدد الأقطاب
سيناتور روسية: قمة "بريكس 2024" تظهر دور روسيا في بناء عالم متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
صرحت السيناتور الروسية من سيفاستوبول، إيكاترينا ألتابيفا، أن "بريكس" مجتمع جذاب للغاية للدول التي تسعى إلى التطور والمضي قدمًا، وأن القمة في قازان قد أظهرت دور... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T10:05+0000
2024-10-25T10:05+0000
2024-10-25T10:05+0000
روسيا
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094129957_0:5:3257:1837_1920x0_80_0_0_32a1bdd5cd750c4663ac6277a1a65af8.jpg
وقالت ألتابيفا لوكالة "سبوتنيك": "العالم متعدد الأقطاب يتشكل أمام أعيننا. هذه (القمة) هي حدث لكل شخص في العالم، لكنه مهم أولاً وقبل كل شيء بالنسبة للروس، لأن دور روسيا في هذه العملية قد تم تحديده بوضوح. وهذه إشارة مهمة لكل من الدول الصديقة لنا وخصومنا على حد سواء".وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.سيناتور روسي: قمة "بريكس" شكلت نقطة تحول في الانتقال إلى التعددية القطبيةالرئيس البوليفي: هذا يوم تاريخي وبلادنا تتشرف بأن تكون جزءا من حدث بحجم قمة "بريكس"
https://sarabic.ae/20241025/خبير-اقتصادي-ومالي-قمة-بريكس-تشير-إلى-تحول-اقتصادي-عالمي-كبير-1094148902.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094129957_514:0:3245:2048_1920x0_80_0_0_187ca6fa1d38bd3f7879347d8cbddf6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم
روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم
سيناتور روسية: قمة "بريكس 2024" تظهر دور روسيا في بناء عالم متعدد الأقطاب
صرحت السيناتور الروسية من سيفاستوبول، إيكاترينا ألتابيفا، أن "بريكس" مجتمع جذاب للغاية للدول التي تسعى إلى التطور والمضي قدمًا، وأن القمة في قازان قد أظهرت دور روسيا في بناء عالم متعدد الأقطاب.
وقالت ألتابيفا لوكالة "سبوتنيك": "العالم متعدد الأقطاب يتشكل أمام أعيننا. هذه (القمة) هي حدث لكل شخص في العالم، لكنه مهم أولاً وقبل كل شيء بالنسبة للروس، لأن دور روسيا في هذه العملية قد تم تحديده بوضوح. وهذه إشارة مهمة لكل من الدول الصديقة لنا وخصومنا على حد سواء".
وأضافت: "لأننا ندرك أن هذا مجتمع قوي وجاد للغاية، لم يتم إنشاؤه ضد أحد، بل هو مجتمع من الدول التي تريد التعاون من أجل مصلحتها والمضي قدمًا... أن نكون أصدقاء من أجل التطور... هذا مجتمع جذاب للغاية".
وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول
جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.