https://sarabic.ae/20241025/وزير-الدفاع-البريطاني-قواتنا-المسلحة-ليست-مستعدة-لردع-أي-هجوم-في-حالة-الحرب-1094145632.html
وزير الدفاع البريطاني: قواتنا المسلحة ليست مستعدة لردع أي هجوم في حالة الحرب
وزير الدفاع البريطاني: قواتنا المسلحة ليست مستعدة لردع أي هجوم في حالة الحرب
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، عن عدم جاهزية القوات المسلحة لبلاده "لاحتواء تقدم العدو" في حالة نشوب حرب. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T05:58+0000
2024-10-25T05:58+0000
2024-10-25T05:58+0000
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وقال هيلي: "ما لم نكن مستعدين له هو الحرب. إذا لم نكن مستعدين للحرب فلن نتمكن من مقاومة أحد".ونقلت صحيفة "التلغراف" عن الوزير قوله إن الحالة غير المرضية الحالية للجيش البريطاني ناجمة عن "الموقف المقابل للحكومة السابقة".وقال هيلي: "إذا لم نكن مستعدين للقتال، فلن نكون في وضع يسمح لنا بردع العدو. وهذا هو جوهر تفكير الناتو. لا يجب أن نكون قادرين على الدفاع عن بلداننا فحسب، بل الأهم من ذلك، يجب أن نكون أكثر فاعلية في الردع الذي نقدمه ضد أي عدوان في المستقبل".وفي وقت سابق، كتبت صحيفة بريطانية نقلاً عن مسؤولين دفاعيين حاليين وسابقين، أن أنظمة الدفاع الجوي البريطانية لن تكون قادرة على حماية البلاد في "حالة نشوب صراع محتمل".وفي سبتمبر/أيلول، قال نائب وزير الدفاع البريطاني لوك بولارد لصحيفة "التايمز" إن لندن، كجزء من دعمها العسكري لكييف، استنفدت احتياطياتها من الأسلحة.أرخبيل تشاغوس... بريطانيا تخسر 60 جزيرة في المحيط الهندي واتهامات وجدل بين المسؤولين... صور وفيديو"نحن نشارك في مجزرة"... زعيم حزب بريطاني يدعو لوقف توريد الأسلحة إلى كييفأوكرانيا تطلب من بريطانيا تزويدها بالخردة العسكرية الخارجة عن الخدمة
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بريطانيا, العالم
وزير الدفاع البريطاني: قواتنا المسلحة ليست مستعدة لردع أي هجوم في حالة الحرب
أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، عن عدم جاهزية القوات المسلحة لبلاده "لاحتواء تقدم العدو" في حالة نشوب حرب.
وقال هيلي: "ما لم نكن مستعدين له هو الحرب. إذا لم نكن مستعدين للحرب فلن نتمكن من مقاومة أحد".
"مدمر ويعاني من نقص التمويل" هكذا وصف الجيش الحالي للمملكة.
ونقلت صحيفة "التلغراف" عن الوزير قوله إن الحالة غير المرضية الحالية للجيش البريطاني ناجمة عن "الموقف المقابل للحكومة السابقة".
وقال مصدر كبير بالجيش للصحيفة إن الجيش البريطاني يعمل بجد لخوض حرب حديثة بشكل فعال، لكن القوات المسلحة ليست مستعدة لخوض حرب حديثة.
وقال هيلي: "إذا لم نكن مستعدين للقتال، فلن نكون في وضع يسمح لنا بردع العدو. وهذا هو جوهر تفكير الناتو. لا يجب أن نكون قادرين على الدفاع عن بلداننا فحسب، بل الأهم من ذلك، يجب أن نكون أكثر فاعلية في الردع الذي نقدمه ضد أي عدوان في المستقبل".
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة بريطانية نقلاً عن مسؤولين دفاعيين حاليين وسابقين، أن أنظمة الدفاع الجوي البريطانية لن تكون قادرة على حماية البلاد في "حالة نشوب صراع محتمل".
وفي سبتمبر/أيلول، قال نائب وزير الدفاع البريطاني لوك بولارد لصحيفة "التايمز" إن لندن، كجزء من دعمها العسكري لكييف، استنفدت احتياطياتها من الأسلحة.