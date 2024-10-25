https://sarabic.ae/20241025/وزير-الدفاع-البريطاني-قواتنا-المسلحة-ليست-مستعدة-لردع-أي-هجوم-في-حالة-الحرب-1094145632.html

وزير الدفاع البريطاني: قواتنا المسلحة ليست مستعدة لردع أي هجوم في حالة الحرب

وزير الدفاع البريطاني: قواتنا المسلحة ليست مستعدة لردع أي هجوم في حالة الحرب

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، عن عدم جاهزية القوات المسلحة لبلاده "لاحتواء تقدم العدو" في حالة نشوب حرب. 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T05:58+0000

2024-10-25T05:58+0000

2024-10-25T05:58+0000

بريطانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101696/25/1016962519_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_57e0d1a0cb9fbe5f5bddf54876b8e536.jpg

وقال هيلي: "ما لم نكن مستعدين له هو الحرب. إذا لم نكن مستعدين للحرب فلن نتمكن من مقاومة أحد".ونقلت صحيفة "التلغراف" عن الوزير قوله إن الحالة غير المرضية الحالية للجيش البريطاني ناجمة عن "الموقف المقابل للحكومة السابقة".وقال هيلي: "إذا لم نكن مستعدين للقتال، فلن نكون في وضع يسمح لنا بردع العدو. وهذا هو جوهر تفكير الناتو. لا يجب أن نكون قادرين على الدفاع عن بلداننا فحسب، بل الأهم من ذلك، يجب أن نكون أكثر فاعلية في الردع الذي نقدمه ضد أي عدوان في المستقبل".وفي وقت سابق، كتبت صحيفة بريطانية نقلاً عن مسؤولين دفاعيين حاليين وسابقين، أن أنظمة الدفاع الجوي البريطانية لن تكون قادرة على حماية البلاد في "حالة نشوب صراع محتمل".وفي سبتمبر/أيلول، قال نائب وزير الدفاع البريطاني لوك بولارد لصحيفة "التايمز" إن لندن، كجزء من دعمها العسكري لكييف، استنفدت احتياطياتها من الأسلحة.أرخبيل تشاغوس... بريطانيا تخسر 60 جزيرة في المحيط الهندي واتهامات وجدل بين المسؤولين... صور وفيديو"نحن نشارك في مجزرة"... زعيم حزب بريطاني يدعو لوقف توريد الأسلحة إلى كييفأوكرانيا تطلب من بريطانيا تزويدها بالخردة العسكرية الخارجة عن الخدمة

https://sarabic.ae/20240920/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-يعتمد-على-الإرهاب-والولايات-المتحدة-وبريطانيا-تقفان-وراء-كل-أعماله-1092917760.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, العالم