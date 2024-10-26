https://sarabic.ae/20241026/إعلام-إيراني-الهجوم-الإسرائيلي-تم-من-خارج-حدود-البلاد-وتسبب-بأضرار-محدودة-1094177600.html

إعلام إيراني: الهجوم الإسرائيلي تم من خارج حدود البلاد وتسبب بأضرار محدودة

إعلام إيراني: الهجوم الإسرائيلي تم من خارج حدود البلاد وتسبب بأضرار محدودة

سبوتنيك عربي

أكد مصدر إيراني مطلع لوسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن "الأنباء عن مشاركة 100 طائرة مقاتلة إسرائيلية في الهجوم على إيران، كاذبة تماما". 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T05:41+0000

2024-10-26T05:41+0000

2024-10-26T05:41+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094177134_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c4adb9d281f5c903ffdbfef736b3563.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن المصدر، قوله إن "ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف 20 موقعا في إيران، غير حقيقي، والأهداف أقل من ذلك بكثير"، مؤكدًا أن "إسرائيل تسعى لتضخيم حجم هجومها الضعيف".وكشف المصدر أن "الهجوم تم من خارج الحدود الإيرانية وتسبب بأضرار محدودة"، نافيًا استهداف أي مركز عسكري للحرس الثوري الإيراني في طهران، على حد قوله.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عن "انتهاء الرد الإسرائيلي على إيران"، متوعدًا بـ"الرد على أي هجوم إيراني جديد قد يحدث".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، فجر اليوم: "انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية، لقد نفذنا هجمات مستهدفة ودقيقة ضد أهداف عسكرية في إيران، وأحبطنا تهديدات فورية لدولة إسرائيل".وأضاف: "إذا ارتكب النظام في إيران، الخطأ وبدأ جولة جديدة من التصعيد فسنضطر للرد".وأضاف: "استكمل جيش الدفاع هجومًا موجها بدقة ضد أهداف عسكرية في عدة مناطق في إيران، وذلك ردًا على الهجمات التي نفذها النظام الإيراني ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، على مدار الأشهر الأخيرة. جميع طائراتنا عادت بسلام إلى قواعدها".وفي وقت سابق من فجر اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه بدأ هجومه على إيران بـ"تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية، وذلك ردا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل إيران ضد دولة إسرائيل".وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "100 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم"، وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، بهذا الخصوص، أن الهجوم "نفذته طائرات حربية هجومية ودفاعية وطائرات تزويد بالوقود، وتم على موجات".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان آخر له، أن "النظام الإيراني ووكلاءه في المنطقة هاجموا إسرائيل بلا هوادة، منذ 7 أكتوبر 2023، على 7 جبهات، بما في ذلك الهجمات المباشرة من الأراضي الإيرانية".وأصدرت قيادة الدفاع الجوي الإيراني، فجر اليوم السبت، بيانا أوضحت فيه "ملابسات" ونتائج الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية إيرانية، ما أدى إلى تفعيل الدفاعات الجوية في بعض المدن.وكانت مصادر إيرانية مطلعة قد أفادت لوسائل إعلام محلية، اليوم السبت عقب الهجمة الإسرائيلية على البلاد، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".وأعلن مقر الدفاعات الجوية الإيرانية، أن إسرائيل هاجمت بعض النقاط في طهران وخوزستان، لافتًا إلى "نجاح اعتراض الاستهدافات عدا بعض الأضرار المحدودة".

https://sarabic.ae/20241026/بواسطة-100-مقاتلة-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انتهاء-عملية-أيام-الحساب-ضد-إيران--1094176564.html

https://sarabic.ae/20241026/وكالة-إيران-مستعدة-للرد-على-اعتداء-إسرائيل-1094175868.html

https://sarabic.ae/20241025/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-دمشق-1094174408.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم