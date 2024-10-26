https://sarabic.ae/20241026/الأركان-الإيرانية-الهجوم-الإسرائيلي-أسفر-عن-أضرار-محدودة-وطهران-تحتفظ-بحق-الرد-1094192694.html

الأركان الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي أسفر عن أضرار محدودة وطهران تحتفظ بحق الرد

الأركان الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي أسفر عن أضرار محدودة وطهران تحتفظ بحق الرد

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أن الهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران، اليوم السبت، استهدف مواقع رادارات حدودية وأسفر عن أضرار محدودة، مؤكدة حق طهران... 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T17:05+0000

2024-10-26T17:05+0000

2024-10-26T17:05+0000

العالم

إيران

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_0:114:1100:733_1920x0_80_0_0_b04bb96c466ee9e8372bf98392f3b9ce.jpg

وجاء في بيان لهيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية: "قامت طائرات العدو الصهيوني بشن عدوان سافر ومخالف للقوانين الدولية، صباح اليوم السبت، واستخدمت الطائرات الصهيونية المجال الجوي الموضوع تحت تصرف الجيش الأمريكي في العراق، على بعد مائة كيلومتر من حدود إيران".وأضاف البيان أن "الصواريخ التي أطلقها الكيان تحمل رؤوس متفجرة تعادل حوالي خُمس قوة الرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية الإيرانية، وتم إطلاق هذه الصواريخ على بعض الرادارات الحدودية في محافظتي إيلام وخوزستان وحول محافظة طهران، وتعرضت بعض المواقع لخسائر محدودة، حيث تم إصلاح كامل هذه الخسائر في بعض المواقع، والعمل جار على إصلاح البعض الآخر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية فجر اليوم، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".

https://sarabic.ae/20241026/عراقجي-إيران-لا-ترى-حدودا-للدفاع-عن-مصالحها-وسلامة-أراضيها-1094191650.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, إسرائيل