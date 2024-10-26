https://sarabic.ae/20241026/الأسلحة-البيولوجيةعلماء-يتمكنون-من-فك-رموز-الحمض-النووي-لـرجل-البئر-1094182531.html

الأسلحة البيولوجية...علماء يتمكنون من فك رموز الحمض النووي لـ"رجل البئر"

الأسلحة البيولوجية...علماء يتمكنون من فك رموز الحمض النووي لـ"رجل البئر"

سبوتنيك عربي

تمكن علماء متخصصون، لأول مرة عبر دراسة بحثية، من فك لغز الحمض النووي لشخص يعتقد أنه ورد ذكره في الملحمة الإسكندنافية القديمة "سفيريس"، إذ إنه من المرجح أن جثته... 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T11:32+0000

2024-10-26T11:32+0000

2024-10-26T11:32+0000

مجتمع

معلومات

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102253/43/1022534314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97e3e5e3219aaec774689e4c643072d7.jpg

وتمكّن العلماء من ربط هوية بقايا الهياكل العظمية، التي عثر عليها في بئر بقلعة "سفيرسبورغ" في النرويج، ومقطع في نص "نورسي" يعود تاريخه إلى قرون مضت.تتضمن ملحمة "سفيريس"، التي يعود تاريخها إلى 800 عام، والتي تتبع قصة الملك الحقيقي سفيرير سيغوردسون، إلقاء جثة رجل عُرف لاحقًا باسم "رجل البئر"، في بئر أثناء هجوم عسكري وقع وسط النرويج عام 1197.وفي عام 1938، أثناء عملية تنقيب أثري في موقع قلعة "سفيرسبورغ"، تم العثور على جثة تحت طبقة من التراب والحجارة، ولكن لم تسمح التكنولوجيا باستخراجها في ذلك الوقت، وقد تم ذلك في عام 2016، وبعدها أجرى العلماء تحليلات الكربون المشع لجزء من أضلاع الهيكل العظمي وفك شفرة الجينوم النووي لبقايا الهيكل.كما أظهرت الأبحاث، أن الرجل المتوفى، عاش منذ نحو 800 عام، أي في الوقت الذي تكشفت فيه أحداث ملحمة "سفيريس". على الأرجح كان لديه عيون زرقاء وشعر أشقر أو بني، ومن المرجح أن أسلافه عاشوا في أقصى جنوب النرويج، حيث جاء الأشخاص الذين هاجموا سفيريبورغ. وكان يُعتقد سابقًا أن الرجل جاء من المناطق الوسطى من البلاد، حيث يعيش حلفاء الملك المهزوم.وقد تم اكتشاف بعض بقايا عظام الرجل تحت أحجار كبيرة أثناء حفر البئر في عام 1938. كما تم اكتشاف المزيد من عظامه في حفريات جديدة في عامي 2014 و2016، على طول الجانب الجنوبي من البئر، بما في ذلك أجزاء من يده اليسرى (كانت الذراع اليسرى مفقودة) والجمجمة، والتي وجدها الباحثون منفصلة عن الجسم.وتشير الأبحاث بحسب مجلة "iScience"، التي أجريت جنبًا إلى جنب مع الحفريات الأحدث، إلى أن العظام كانت تعود لرجل يبلغ من العمر 30 إلى 40 عامًا وقت الوفاة.علماء روس يكتشفون مادة تساعد في التعرف على الخلايا السرطانيةبدء التجارب الأولى عالميا لدواء ضد فيروس "ماربورغ"مشروب شائع في العالم العربي يؤخر الشيخوخة

https://sarabic.ae/20241026/علماء-روس-يكتشفون-مادة-تساعد-في-التعرف-على-الخلايا-السرطانية-1094180530.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

معلومات, العالم