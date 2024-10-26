https://sarabic.ae/20241026/تدمير-طائرتين-مسيّرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار---عاجل-1094195894.html
تدمير طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
تدمير طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأحد، عن تدمير طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T21:31+0000
2024-10-26T21:31+0000
2024-10-26T21:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام" : " تواصل قوات دفاعنا الجوي تدمير الطائرات المسيرة المعادية فوق أراضي مقاطعة بريانسك.وتابع: "تم اكتشاف وتدمير طائرتين أخريين بدون طيار من قبل وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأكد بوغماز عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات والطوارئ تعمل في المكان.
https://sarabic.ae/20241025/فاب-3000-تدمر-مركزا-عسكريا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو---1094153310.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
تدمير طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
21:31 GMT 26.10.2024 (تم التحديث: 21:35 GMT 26.10.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأحد، عن تدمير طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام" : " تواصل قوات دفاعنا الجوي
تدمير الطائرات المسيرة المعادية فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
وتابع: "تم اكتشاف وتدمير طائرتين أخريين بدون طيار من قبل وحدات الدفاع الجوي
التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأكد بوغماز عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات والطوارئ تعمل في المكان.