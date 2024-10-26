https://sarabic.ae/20241026/ترامب-أعداء-أمريكا-من-داخل-البلاد-يشكلون-تهديدا-أكبر-من-كيم-جونغ-أون-1094189769.html
ترامب: أعداء أمريكا من داخل البلاد يشكلون تهديدا أكبر من كيم جونغ أون
ترامب: أعداء أمريكا من داخل البلاد يشكلون تهديدا أكبر من كيم جونغ أون
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، إن "العدو من الداخل" للولايات المتحدة، يشكل "تهديدا أكبر من زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T14:26+0000
2024-10-26T14:26+0000
2024-10-26T14:26+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وأوضح ترامب، أمس الجمعة، خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لم تكن لدينا مشكلة مع كيم جونغ أون أثناء فترة حكمنا لأمريكا"، قبل أن يضيف: "أقولها للناس، نحن لدينا مشكلة أكبر، في رأيي، مع العدو من الداخل".واستخدم المرشح الرئاسي الجمهوري مصطلح "العدو من الداخل"، لوصف معارضته السياسية المحلية، واقترح أن "السياسيين الديمقراطيين مثل رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، يندرجون في هذه الفئة".وتابع ترامب: "لدينا عدو من الداخل، ولدينا أشخاص سيئون للغاية، وأعتقد أنهم يريدون حقا جعل هذا البلد فاشلا".كما تلقى الرئيس الأمريكي السابق، خلال المقابلة الإعلامية، سؤالا حول جهوده لوقف الأزمة الأوكرانية، وكان رد ترامب دون تقديم تفاصيل، إنه يمكنه التفاوض لإنهائها.وخلال اللقاء الإعلامي، زعم المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب أن خبراء استطلاعات الرأي أخبروه ذات مرة، قبل وقت قصير من جائحة فيروس "كورونا"، أنه "إذا عاد الرئيسان الأمريكيان الراحلان، جورج واشنطن وأبراهام لينكولن، من الموت فلن يتمكنا الفوز ضده".وقال ترامب إنه "لا يؤمن حقا كثيرا" باستطلاعات الرأي، وتوقع أن القائمين عليها يتجاهلون الحقائق، على الرغم من أنه يتفاخر كثيرا بأدائه في استطلاعات الرأي العام.
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: أعداء أمريكا من داخل البلاد يشكلون تهديدا أكبر من كيم جونغ أون
قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، إن "العدو من الداخل" للولايات المتحدة، يشكل "تهديدا أكبر من زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون".
وأوضح ترامب، أمس الجمعة، خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لم تكن لدينا مشكلة مع كيم جونغ أون
أثناء فترة حكمنا لأمريكا"، قبل أن يضيف: "أقولها للناس، نحن لدينا مشكلة أكبر، في رأيي، مع العدو من الداخل".
واستخدم المرشح الرئاسي الجمهوري مصطلح "العدو من الداخل"، لوصف معارضته السياسية المحلية، واقترح أن "السياسيين الديمقراطيين مثل رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، يندرجون في هذه الفئة".
وتابع ترامب: "لدينا عدو من الداخل، ولدينا أشخاص سيئون للغاية، وأعتقد أنهم يريدون حقا جعل هذا البلد فاشلا".
كما تلقى الرئيس الأمريكي السابق، خلال المقابلة الإعلامية، سؤالا حول جهوده لوقف الأزمة الأوكرانية
، وكان رد ترامب دون تقديم تفاصيل، إنه يمكنه التفاوض لإنهائها.
وقال ترامب: "إذا أخبرتك بالضبط ما سأفعله، فلن أتمكن أبدا من إبرام الصفقة".
وخلال اللقاء الإعلامي، زعم المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب أن خبراء استطلاعات الرأي أخبروه ذات مرة، قبل وقت قصير من جائحة فيروس "كورونا"، أنه "إذا عاد الرئيسان الأمريكيان الراحلان، جورج واشنطن وأبراهام لينكولن، من الموت فلن يتمكنا الفوز ضده".
وقال ترامب إنه "لا يؤمن حقا كثيرا" باستطلاعات الرأي، وتوقع أن القائمين عليها يتجاهلون الحقائق، على الرغم من أنه يتفاخر كثيرا بأدائه في استطلاعات الرأي العام.