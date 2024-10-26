https://sarabic.ae/20241026/خبير-لـسبوتنيك-الرد-الإيراني-على-الهجوم-الإسرائيلي-لا-مفر-منه-1094185298.html

خبير لـ"سبوتنيك": الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي "لا مفر منه"

خبير لـ"سبوتنيك": الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي "لا مفر منه"

سبوتنيك عربي

صرح الخبير بالشؤون الإيرانية صالح القزويني، أنه "مهما تكن الضربة الإسرائيلية صغيرة أو كبيرة، فإنها تعد عدوانا على سيادة إيران، وبالتالي سيكون الرد عليها... 26.10.2024, سبوتنيك عربي

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جاء حديث القزويني، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم السبت، والتي أكدت طهران أنها تصدت له.وأوضح أن "هذه الضربة الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع في العاصمة طهران، تحمل رسالة بأن إسرائيل قادرة على استهداف مركز إيران وثقلها السياسي والعسكري، وأنها قادرة بعد استهداف العاصمة طهران، على الوصول إلى حيث تريد".وأشار إلى إن "إيران لم تعلن بعد عن المواقع التي استهدفتها إسرائيل، حتى لا تكون فرصة لإسرائيل لاستهداف هذه المواقع مجددا".كما أفاد الخبير بأن "ما يتردد في وسائل الإعلام عن أنه تم استهداف معسكرات في غرب وشرق طهران، هو لأن معظم الأصوات التي سُمعت في طهران كانت لمضادات جوية إيرانية تصدت للهجوم الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن "بعض ما تم نشره يشير إلى أن الطائرات الإسرائيلية لم تدخل الأجواء الإيرانية ولكنها استهدفت هذه المواقع من خلف الحدود".

https://sarabic.ae/20241026/أول-تعليق-من-الخارجية-الإيرانية-على-الهجوم-الإسرائيلي-1094181858.html

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