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خبير لـ"سبوتنيك": الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي "لا مفر منه"
خبير لـ"سبوتنيك": الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي "لا مفر منه"
سبوتنيك عربي
صرح الخبير بالشؤون الإيرانية صالح القزويني، أنه "مهما تكن الضربة الإسرائيلية صغيرة أو كبيرة، فإنها تعد عدوانا على سيادة إيران، وبالتالي سيكون الرد عليها... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
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جاء حديث القزويني، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم السبت، والتي أكدت طهران أنها تصدت له.وأوضح أن "هذه الضربة الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع في العاصمة طهران، تحمل رسالة بأن إسرائيل قادرة على استهداف مركز إيران وثقلها السياسي والعسكري، وأنها قادرة بعد استهداف العاصمة طهران، على الوصول إلى حيث تريد".وأشار إلى إن "إيران لم تعلن بعد عن المواقع التي استهدفتها إسرائيل، حتى لا تكون فرصة لإسرائيل لاستهداف هذه المواقع مجددا".كما أفاد الخبير بأن "ما يتردد في وسائل الإعلام عن أنه تم استهداف معسكرات في غرب وشرق طهران، هو لأن معظم الأصوات التي سُمعت في طهران كانت لمضادات جوية إيرانية تصدت للهجوم الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن "بعض ما تم نشره يشير إلى أن الطائرات الإسرائيلية لم تدخل الأجواء الإيرانية ولكنها استهدفت هذه المواقع من خلف الحدود".
https://sarabic.ae/20241026/أول-تعليق-من-الخارجية-الإيرانية-على-الهجوم-الإسرائيلي-1094181858.html
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خبير لـ"سبوتنيك": الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي "لا مفر منه"

12:01 GMT 26.10.2024
© AP Photo / Fars News Agency/Mehdi Marziadالحرس الثوري الإيراني - إيران 25 أبريل/ نيسان 2010
الحرس الثوري الإيراني - إيران 25 أبريل/ نيسان 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Fars News Agency/Mehdi Marziad
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صرح الخبير بالشؤون الإيرانية صالح القزويني، أنه "مهما تكن الضربة الإسرائيلية صغيرة أو كبيرة، فإنها تعد عدوانا على سيادة إيران، وبالتالي سيكون الرد عليها حتميا".
جاء حديث القزويني، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم السبت، والتي أكدت طهران أنها تصدت له.

وأكد القزويني أن "قضية الرد حتمية مهما كانت الضربة كبيرة أو صغيرة، لأن هذا يعد عدوانا على سيادة إيران، ولا يعد ردا لأن العمل الإيراني كان ردا على اغتيال هنية (إسماعيل) رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران".

وأوضح أن "هذه الضربة الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع في العاصمة طهران، تحمل رسالة بأن إسرائيل قادرة على استهداف مركز إيران وثقلها السياسي والعسكري، وأنها قادرة بعد استهداف العاصمة طهران، على الوصول إلى حيث تريد".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
أول تعليق من الخارجية الإيرانية على الهجوم الإسرائيلي ضد بلادها
09:46 GMT

واعتبر القزويني أن "هذه رسالة مؤلمة للقيادة في طهران"، معربًا عن اعتقاده أنها لن "تتجاوز عنها بأي حال".

وأشار إلى إن "إيران لم تعلن بعد عن المواقع التي استهدفتها إسرائيل، حتى لا تكون فرصة لإسرائيل لاستهداف هذه المواقع مجددا".
كما أفاد الخبير بأن "ما يتردد في وسائل الإعلام عن أنه تم استهداف معسكرات في غرب وشرق طهران، هو لأن معظم الأصوات التي سُمعت في طهران كانت لمضادات جوية إيرانية تصدت للهجوم الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن "بعض ما تم نشره يشير إلى أن الطائرات الإسرائيلية لم تدخل الأجواء الإيرانية ولكنها استهدفت هذه المواقع من خلف الحدود".
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMT
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