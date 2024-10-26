https://sarabic.ae/20241026/خبير-لـسبوتنيك-الرد-الإيراني-على-الهجوم-الإسرائيلي-لا-مفر-منه-1094185298.html
خبير لـ"سبوتنيك": الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي "لا مفر منه"
خبير لـ"سبوتنيك": الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي "لا مفر منه"
سبوتنيك عربي
صرح الخبير بالشؤون الإيرانية صالح القزويني، أنه "مهما تكن الضربة الإسرائيلية صغيرة أو كبيرة، فإنها تعد عدوانا على سيادة إيران، وبالتالي سيكون الرد عليها... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T12:01+0000
2024-10-26T12:01+0000
2024-10-26T12:01+0000
حصري
إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104033/74/1040337416_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_d3b4134ec9828bd3531eef41e78954f8.jpg
جاء حديث القزويني، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم السبت، والتي أكدت طهران أنها تصدت له.وأوضح أن "هذه الضربة الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع في العاصمة طهران، تحمل رسالة بأن إسرائيل قادرة على استهداف مركز إيران وثقلها السياسي والعسكري، وأنها قادرة بعد استهداف العاصمة طهران، على الوصول إلى حيث تريد".وأشار إلى إن "إيران لم تعلن بعد عن المواقع التي استهدفتها إسرائيل، حتى لا تكون فرصة لإسرائيل لاستهداف هذه المواقع مجددا".كما أفاد الخبير بأن "ما يتردد في وسائل الإعلام عن أنه تم استهداف معسكرات في غرب وشرق طهران، هو لأن معظم الأصوات التي سُمعت في طهران كانت لمضادات جوية إيرانية تصدت للهجوم الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن "بعض ما تم نشره يشير إلى أن الطائرات الإسرائيلية لم تدخل الأجواء الإيرانية ولكنها استهدفت هذه المواقع من خلف الحدود".
https://sarabic.ae/20241026/أول-تعليق-من-الخارجية-الإيرانية-على-الهجوم-الإسرائيلي-1094181858.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104033/74/1040337416_156:0:1400:933_1920x0_80_0_0_4c935dccf474a9c0db6e75122eb64966.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
خبير لـ"سبوتنيك": الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي "لا مفر منه"
حصري
صرح الخبير بالشؤون الإيرانية صالح القزويني، أنه "مهما تكن الضربة الإسرائيلية صغيرة أو كبيرة، فإنها تعد عدوانا على سيادة إيران، وبالتالي سيكون الرد عليها حتميا".
جاء حديث القزويني، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك
"، تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم السبت، والتي أكدت طهران أنها تصدت له.
وأكد القزويني أن "قضية الرد حتمية مهما كانت الضربة كبيرة أو صغيرة، لأن هذا يعد عدوانا على سيادة إيران، ولا يعد ردا لأن العمل الإيراني كان ردا على اغتيال هنية (إسماعيل) رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران".
وأوضح أن "هذه الضربة الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع في العاصمة طهران، تحمل رسالة بأن إسرائيل
قادرة على استهداف مركز إيران وثقلها السياسي والعسكري، وأنها قادرة بعد استهداف العاصمة طهران، على الوصول إلى حيث تريد".
واعتبر القزويني أن "هذه رسالة مؤلمة للقيادة في طهران"، معربًا عن اعتقاده أنها لن "تتجاوز عنها بأي حال".
وأشار إلى إن "إيران
لم تعلن بعد عن المواقع التي استهدفتها إسرائيل، حتى لا تكون فرصة لإسرائيل لاستهداف هذه المواقع مجددا".
كما أفاد الخبير بأن "ما يتردد في وسائل الإعلام عن أنه تم استهداف معسكرات في غرب وشرق طهران، هو لأن معظم الأصوات التي سُمعت في طهران كانت لمضادات جوية إيرانية تصدت للهجوم الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن "بعض ما تم نشره يشير إلى أن الطائرات الإسرائيلية
لم تدخل الأجواء الإيرانية ولكنها استهدفت هذه المواقع من خلف الحدود".