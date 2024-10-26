https://sarabic.ae/20241026/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-قصف-هدف-حيوي-في-هضبة-الجولان-1094196964.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف "هدف حيوي" في هضبة الجولان
فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف "هدف حيوي" في هضبة الجولان
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد ، قصف هدف حيوي في هضبة الجولان السورية المحتلة، مشيرة إلى أنها استخدمت الطيران المسير. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T23:23+0000
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بغداد – سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق " في بيان لها على تطبيق "تليغرام ": "هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الأحد 27-10-2024 ، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسير".وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, الجولان, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, الجولان, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف "هدف حيوي" في هضبة الجولان
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد ، قصف هدف حيوي في هضبة الجولان السورية المحتلة، مشيرة إلى أنها استخدمت الطيران المسير.
بغداد – سبوتنيك
. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق " في بيان لها على تطبيق "تليغرام ": "هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق
اليوم الأحد 27-10-2024 ، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسير".
وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال
، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".