"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن مهاجمتها لهدف حيوي بالطائرات المسيرة شمالي إسرائيل.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:18 GMT
15 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241024/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تعلن-مهاجمتها-لهدف-حيوي-بالطائرات-المسيرة-شمالي-إسرائيل-فيديو-1094110074.html
"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن مهاجمتها لهدف حيوي بالطائرات المسيرة شمالي إسرائيل.. فيديو
"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن مهاجمتها لهدف حيوي بالطائرات المسيرة شمالي إسرائيل.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم الخميس، أنها هاجمت هدفا حيويا بالطيران المسير شمالي إسرائيل. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T09:16+0000
2024-10-24T09:16+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093352361_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f00efbe7691d0b044613a0955580cbc.jpg
وجاء في بيان صادر عنها، فجر اليوم الخميس، أن "تلك العملية تأتي بهدف استمرار دعم مقاومة الاحتلال ونصرة للفلسطينيين واللبنانيين".وشدد بيان "الفصائل الإسلامية" في العراق على أنها "مستمرة في عمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت أرفقت على صفحتها الرسمية على "إكس" شريط فيديو يظهر مهاجمتها لهدف حيوي شمالي إسرائيل. وكانت "المقاومة الإسلامية" في العراق، قد أعلنت، فجر الأحد الماضي، أنها استهدفت الجولان السوري المحتل بالطيران المسير، وهو ما جاء في بيان صادر عنها من أن "تلك العملية تأتي بهدف استمرار دعم مقاومة الاحتلال ونصرة للفلسطينيين واللبنانيين".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023. كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241024/الخارجية-الإيرانية-الكيان-الصهيوني-يسعى-لتحويل-لبنان-إلى-غزة-ثانية-1094102399.html
https://sarabic.ae/20241024/أبو-مرزوق-لـسبوتنيك-حماس-لم-تطلب-من-روسيا-مساعدات-عسكرية-وإنما-الدعم-السياسي-فقط-1094104160.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093352361_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f9296d444155c73a58230bfd7dafb35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العراق
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العراق

"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن مهاجمتها لهدف حيوي بالطائرات المسيرة شمالي إسرائيل.. فيديو

09:16 GMT 24.10.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergتداعيات الهجوم الصاروخي الإيراني في جيدارا، إسرائيل، 2 أكتوبر 2024
تداعيات الهجوم الصاروخي الإيراني في جيدارا، إسرائيل، 2 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم الخميس، أنها هاجمت هدفا حيويا بالطيران المسير شمالي إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عنها، فجر اليوم الخميس، أن "تلك العملية تأتي بهدف استمرار دعم مقاومة الاحتلال ونصرة للفلسطينيين واللبنانيين".
وشدد بيان "الفصائل الإسلامية" في العراق على أنها "مستمرة في عمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت أرفقت على صفحتها الرسمية على "إكس" شريط فيديو يظهر مهاجمتها لهدف حيوي شمالي إسرائيل.
أثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على أيطو، لبنان، 15 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يسعى لتحويل لبنان إلى غزة ثانية
06:03 GMT
وكانت "المقاومة الإسلامية" في العراق، قد أعلنت، فجر الأحد الماضي، أنها استهدفت الجولان السوري المحتل بالطيران المسير، وهو ما جاء في بيان صادر عنها من أن "تلك العملية تأتي بهدف استمرار دعم مقاومة الاحتلال ونصرة للفلسطينيين واللبنانيين".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": "حماس" لم تطلب من روسيا مساعدات عسكرية وإنما الدعم السياسي فقط
07:36 GMT
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.
وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала