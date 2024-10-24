https://sarabic.ae/20241024/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تعلن-مهاجمتها-لهدف-حيوي-بالطائرات-المسيرة-شمالي-إسرائيل-فيديو-1094110074.html

"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن مهاجمتها لهدف حيوي بالطائرات المسيرة شمالي إسرائيل.. فيديو

"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن مهاجمتها لهدف حيوي بالطائرات المسيرة شمالي إسرائيل.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم الخميس، أنها هاجمت هدفا حيويا بالطيران المسير شمالي إسرائيل. 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T09:16+0000

2024-10-24T09:16+0000

2024-10-24T09:16+0000

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وجاء في بيان صادر عنها، فجر اليوم الخميس، أن "تلك العملية تأتي بهدف استمرار دعم مقاومة الاحتلال ونصرة للفلسطينيين واللبنانيين".وشدد بيان "الفصائل الإسلامية" في العراق على أنها "مستمرة في عمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت أرفقت على صفحتها الرسمية على "إكس" شريط فيديو يظهر مهاجمتها لهدف حيوي شمالي إسرائيل. وكانت "المقاومة الإسلامية" في العراق، قد أعلنت، فجر الأحد الماضي، أنها استهدفت الجولان السوري المحتل بالطيران المسير، وهو ما جاء في بيان صادر عنها من أن "تلك العملية تأتي بهدف استمرار دعم مقاومة الاحتلال ونصرة للفلسطينيين واللبنانيين".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023. كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

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