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مرايا العلوم
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09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241027/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-51-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1094199969.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 51 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T05:32+0000
2024-10-27T05:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وتابع البيان: "تم تدمير 3 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتم إسقاط طائرة دون طيار فوق مقاطعة كورسك، وطائرة أوكرانية دون طيار فوق بحر آزوف".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ألكسندروبول-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094181570.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل

05:32 GMT 27.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 51 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت الدفاع: "تم تدمير واعتراض 51 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة، إذ تم إسقاط 18 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تامبوف، تم إسقاط 16 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير 4 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك و4 فوق مقاطعة ليبيتسك وو4 فوق مقاطعة أوريول".

وتابع البيان: "تم تدمير 3 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتم إسقاط طائرة دون طيار فوق مقاطعة كورسك، وطائرة أوكرانية دون طيار فوق بحر آزوف".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:29 GMT
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:08 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
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