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الداخلية السعودية تعلن إعدام وافد أردني ومواطن
الداخلية السعودية تعلن إعدام وافد أردني ومواطن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد أردني ومواطن وسعودي في قضيتين منفصلتين في كل من الجوف والمدينة المنورة. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T13:21+0000
2024-10-27T13:21+0000
السعودية
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وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم محمد توفيق سليم عرفة - أردني الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة".وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بالجاني يوم أمس السبت بمنطقة الجوف.وتابعت: "صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ الحكم بالجاني بمنطقة المدينة المنورة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل أو الإعدام بمحكومين مصرييّن اثنين في منطقة تبوك، أدينا بتهريب المخدرات.ونشرت الداخلية السعودية بيانا أكدت من خلاله أنها حكمت على محكومين مصريين اثنين بالإعدام تعزيزا بعد تهريبهما المخدرات إلى المملكة.جورجينا توجه رسالة إلى "ملائكة الرحمة" في السعودية"بأي تهمة؟".. الداخلية السعودية تعلن إعدام وافدين مصريين
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السعودية, أخبار الأردن, العالم العربي
السعودية, أخبار الأردن, العالم العربي

الداخلية السعودية تعلن إعدام وافد أردني ومواطن

13:21 GMT 27.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammarالشرطة السعودية
الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد أردني ومواطن وسعودي في قضيتين منفصلتين في كل من الجوف والمدينة المنورة.
وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم محمد توفيق سليم عرفة - أردني الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة".

وتابع البيان: "صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بالجاني يوم أمس السبت بمنطقة الجوف.

وفي بيان آخر قالت: "أقدم سهل بن متعب بن رابح السهلي - سعودي الجنسية، على قتل عاتق بن نعيمان بن هريس السهلي، سعودي الجنسية ...تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة وبإحالته إلى المحكمة المختصة".

وتابعت: "صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".
وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ الحكم بالجاني بمنطقة المدينة المنورة.
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
مجتمع
الداخلية السعودية تعدد 4 محظورات لاستخدام العلم وسط احتفالات اليوم الوطني
22 سبتمبر, 16:54 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل أو الإعدام بمحكومين مصرييّن اثنين في منطقة تبوك، أدينا بتهريب المخدرات.
ونشرت الداخلية السعودية بيانا أكدت من خلاله أنها حكمت على محكومين مصريين اثنين بالإعدام تعزيزا بعد تهريبهما المخدرات إلى المملكة.
جورجينا توجه رسالة إلى "ملائكة الرحمة" في السعودية
"بأي تهمة؟".. الداخلية السعودية تعلن إعدام وافدين مصريين
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