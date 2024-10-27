https://sarabic.ae/20241027/شركة-أمريكية-تفصل-موظفيها-المصريين-بعد-تنظيم-وقفة-تضامنية-مع-الفلسطينيين-1094206569.html

شركة أمريكية تفصل موظفيها المصريين بعد تنظيم وقفة تضامنية مع الفلسطينيين

شركة أمريكية تفصل موظفيها المصريين بعد تنظيم وقفة تضامنية مع الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أقدمت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية على خطوة تنم عن ازدواجية المعايير التي تمارسها المؤسسات الأمريكية، حيث فصلت موظفين نظما وقفة تضامنية في مقر الشركة في العاصمة... 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T10:55+0000

2024-10-27T10:55+0000

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ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن اثنين من الموظفين المصريين قولهما بأنها طُردا من الشركة بعد ساعات قليلة من وقفة تضامنية نظماها في مقر شركة "مايكروسوفت" الواقعة في ريدموند في واشنطن.وأوضح الموظفان المصريان أن الوقفة التضامنية، التي نظماها يوم الخميس الماضي، كانت في الأساس للاحتجاج والتضامن وجمع تبرعات لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة، أي أن مثلها مثل حملات التبرع الأخرى التي أقرتها "مايكروسوفت" للأشخاص المحتاجين.وتشير التقارير إلى أن الموظفين المصريين هما عضوان في تحالف من الموظفين يسمى "لا للفصل العنصري"، والذي عارض بشكل كبير بيع "مايكروسوفت" لتكنولوجيا الحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية.وقال عبدو محمد، الباحث وعالم البيانات في شركة "مايكروسوفت": "لدينا العديد من الموظفين داخل مايكروسوفت الذين فقدوا عائلاتهم أو فقدوا أصدقاءهم أو أحباءهم في غزة، لكن مايكروسوفت فشلت حقًا في توفير المساحة لنا حيث يمكننا أن نجتمع معًا ونشارك حزننا ونكرم ذكريات الأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم التحدث عن أنفسهم".وقال حسام نصر، الذي كان يعمل في مايكروسوفت أيضا، أن الغرض من الوقفة الاحتجاجية هو "تكريم ضحايا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ولفت الانتباه إلى تواطؤ مايكروسوفت في "الإبادة الجماعية" بسبب استخدام الجيش الإسرائيلي لتكنولوجيتها، مشيرا إلى أن طرده من العمل في الشركة تم الإعلان عنه على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مجموعة مراقبة "أوقفوا معاداة السامية" قبل أكثر من ساعة من تلقيه المكالمة من "مايكروسوفت".ووفقًا لـ"أسوشيتد برس"، فقد كانت نفس المجموعة قد دعت قبل أشهر الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا، إلى اتخاذ إجراءات ضد نصر بسبب مواقفه العامة المعادية لإسرائيل.يذكر أن "مايكروسوفت" كانت قد أصدرت بيانا، يوم الجمعة الماضي، أعلنت فيه أنها "أنهت توظيف بعض الأفراد وفقًا للسياسة الداخلية"، وشددت الشركة على أنها تظل "ملتزمة بالحفاظ على بيئة عمل مهنية ومحترمة، ونظراً لاعتبارات الخصوصية والسرية، لا يمكننا تقديم تفاصيل محددة".

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