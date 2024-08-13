البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: أمريكا هي الداعم الأساس للإرهاب في المنطقة والعالم

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ع الموجة مع ايلي
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150 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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https://sarabic.ae/20240813/البعثة-الإيرانية-في-الأمم-المتحدة-أمريكا-هي-الداعم-الأساس-للإرهاب-في-المنطقة-والعالم-1091669392.html
البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: أمريكا هي الداعم الأساس للإرهاب في المنطقة والعالم
البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: أمريكا هي الداعم الأساس للإرهاب في المنطقة والعالم
سبوتنيك عربي
وجهت إيران، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الاتهامات الأمريكية لها حول الإرهاب. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T06:04+0000
2024-08-13T06:04+0000
إيران
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وقال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن "اتهامات أمريكا ضد إيران بشأن الإرهاب لا أساس لها ومضللة وغير صحيحة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم والمروج الأساس للإرهاب في المنطقة وكذلك على الصعيد العالمي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف: من المضحك والمخجل أن تتهم الولايات المتحدة الأمريكية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حين أنها في ذات الوقت تدعم الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني، باعتبارها الداعم القوي لهذا الكيان، وزودت وما زالت تزود الصهاينة بمقادير كبيرة من السلاح، لإطالة إراقة الدماء والرعب في قطاع غزة من خلال مواصلة الإرهاب والمجازر بحق الشعب الفلسطيني بمن فيهم النساء والأطفال".ولفت السفير الإيراني، إلى أن "آخر جريمة للكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل كانت في مدرسة "التابعين" في مركز مدينة غزة السبت الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص من أهالي فلسطين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء، وما هي إلا نتيجة لهذا الدعم المفتوح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".وأكدت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، في وقت سابق، أن "مجموعات من القراصنة مرتبطة بإيران، تستخدم مواقع إخبارية مزيفة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة"، وهي مزاعم نفتها إيران، في وقت سابق.وقالت "مايكروسوفت" في تقرير لها: "نشارك اليوم بيانات عن النشاط، الذي نراقبه والذي يشير بشكل متزايد إلى نية إيران التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لهذا العام".وأشارت إلى أن "مجموعات القراصنة المرتبطة بإيران تقوم بتتبع الاتجاهات الحالية بشأن المواضيع، التي تؤثر على الانتخابات"، وتزعم أنها "تنشر رسائل للتأثير على الرأي العام الأمريكي، خاصة فيما يسمى بالولايات المتأرجحة. ثانيًا، تقوم هذه المجموعات بعمليات لجمع المعلومات حول الحملات الانتخابية لزيادة التأثير على الانتخابات"، وفقًا للشركة.وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، تصريحات المخابرات الأمريكية بشأن تدخل طهران المزعوم في الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وترشح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، وتعتزم كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، التي لم تحصل بعد على ترشيح رسمي من الحزب الديمقراطي في المؤتمر المقبل في شيكاغو، الترشح للانتخابات.
https://sarabic.ae/20240810/تقرير-أمريكا-لا-ترغب-في-توجيه-إسرائيل-ضربة-استباقية-إلى-إيران-1091599787.html
https://sarabic.ae/20240713/بزشكيان-يوجه-رسالة-إلى-أمريكا-إيران-لن-ترضخ-للضغوط-ولا-تسعى-لامتلاك-أسلحة-نووية-1090747696.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم

البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: أمريكا هي الداعم الأساس للإرهاب في المنطقة والعالم

06:04 GMT 13.08.2024
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
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وجهت إيران، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الاتهامات الأمريكية لها حول الإرهاب.
وقال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن "اتهامات أمريكا ضد إيران بشأن الإرهاب لا أساس لها ومضللة وغير صحيحة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم والمروج الأساس للإرهاب في المنطقة وكذلك على الصعيد العالمي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف: من المضحك والمخجل أن تتهم الولايات المتحدة الأمريكية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حين أنها في ذات الوقت تدعم الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني، باعتبارها الداعم القوي لهذا الكيان، وزودت وما زالت تزود الصهاينة بمقادير كبيرة من السلاح، لإطالة إراقة الدماء والرعب في قطاع غزة من خلال مواصلة الإرهاب والمجازر بحق الشعب الفلسطيني بمن فيهم النساء والأطفال".
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ولفت السفير الإيراني، إلى أن "آخر جريمة للكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل كانت في مدرسة "التابعين" في مركز مدينة غزة السبت الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص من أهالي فلسطين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء، وما هي إلا نتيجة لهذا الدعم المفتوح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكدت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، في وقت سابق، أن "مجموعات من القراصنة مرتبطة بإيران، تستخدم مواقع إخبارية مزيفة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة"، وهي مزاعم نفتها إيران، في وقت سابق.
وقالت "مايكروسوفت" في تقرير لها: "نشارك اليوم بيانات عن النشاط، الذي نراقبه والذي يشير بشكل متزايد إلى نية إيران التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لهذا العام".
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وأشارت إلى أن "مجموعات القراصنة المرتبطة بإيران تقوم بتتبع الاتجاهات الحالية بشأن المواضيع، التي تؤثر على الانتخابات"، وتزعم أنها "تنشر رسائل للتأثير على الرأي العام الأمريكي، خاصة فيما يسمى بالولايات المتأرجحة. ثانيًا، تقوم هذه المجموعات بعمليات لجمع المعلومات حول الحملات الانتخابية لزيادة التأثير على الانتخابات"، وفقًا للشركة.
وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، تصريحات المخابرات الأمريكية بشأن تدخل طهران المزعوم في الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وترشح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، وتعتزم كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، التي لم تحصل بعد على ترشيح رسمي من الحزب الديمقراطي في المؤتمر المقبل في شيكاغو، الترشح للانتخابات.
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