https://sarabic.ae/20240813/البعثة-الإيرانية-في-الأمم-المتحدة-أمريكا-هي-الداعم-الأساس-للإرهاب-في-المنطقة-والعالم-1091669392.html

البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: أمريكا هي الداعم الأساس للإرهاب في المنطقة والعالم

البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: أمريكا هي الداعم الأساس للإرهاب في المنطقة والعالم

سبوتنيك عربي

وجهت إيران، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الاتهامات الأمريكية لها حول الإرهاب. 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T06:04+0000

2024-08-13T06:04+0000

2024-08-13T06:04+0000

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وقال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن "اتهامات أمريكا ضد إيران بشأن الإرهاب لا أساس لها ومضللة وغير صحيحة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم والمروج الأساس للإرهاب في المنطقة وكذلك على الصعيد العالمي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف: من المضحك والمخجل أن تتهم الولايات المتحدة الأمريكية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حين أنها في ذات الوقت تدعم الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني، باعتبارها الداعم القوي لهذا الكيان، وزودت وما زالت تزود الصهاينة بمقادير كبيرة من السلاح، لإطالة إراقة الدماء والرعب في قطاع غزة من خلال مواصلة الإرهاب والمجازر بحق الشعب الفلسطيني بمن فيهم النساء والأطفال".ولفت السفير الإيراني، إلى أن "آخر جريمة للكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل كانت في مدرسة "التابعين" في مركز مدينة غزة السبت الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص من أهالي فلسطين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء، وما هي إلا نتيجة لهذا الدعم المفتوح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".وأكدت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، في وقت سابق، أن "مجموعات من القراصنة مرتبطة بإيران، تستخدم مواقع إخبارية مزيفة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة"، وهي مزاعم نفتها إيران، في وقت سابق.وقالت "مايكروسوفت" في تقرير لها: "نشارك اليوم بيانات عن النشاط، الذي نراقبه والذي يشير بشكل متزايد إلى نية إيران التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لهذا العام".وأشارت إلى أن "مجموعات القراصنة المرتبطة بإيران تقوم بتتبع الاتجاهات الحالية بشأن المواضيع، التي تؤثر على الانتخابات"، وتزعم أنها "تنشر رسائل للتأثير على الرأي العام الأمريكي، خاصة فيما يسمى بالولايات المتأرجحة. ثانيًا، تقوم هذه المجموعات بعمليات لجمع المعلومات حول الحملات الانتخابية لزيادة التأثير على الانتخابات"، وفقًا للشركة.وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، تصريحات المخابرات الأمريكية بشأن تدخل طهران المزعوم في الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وترشح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، وتعتزم كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، التي لم تحصل بعد على ترشيح رسمي من الحزب الديمقراطي في المؤتمر المقبل في شيكاغو، الترشح للانتخابات.

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https://sarabic.ae/20240713/بزشكيان-يوجه-رسالة-إلى-أمريكا-إيران-لن-ترضخ-للضغوط-ولا-تسعى-لامتلاك-أسلحة-نووية-1090747696.html

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