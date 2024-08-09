https://sarabic.ae/20240809/مايكروسوفت-تتهم-إيران-بـالتدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1091559721.html

"مايكروسوفت" تتهم إيران بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

"مايكروسوفت" تتهم إيران بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

سبوتنيك عربي

أكدت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أن "مجموعات من القراصنة مرتبطة بإيران، تستخدم مواقع إخبارية مزيفة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة"، وهي مزاعم... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T07:42+0000

2024-08-09T07:42+0000

2024-08-09T08:21+0000

أخبار إيران

العالم

اخبار مايكروسوفت

مايكروسوفت

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101411/07/1014110787_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74bec0d1d9e0ef73393b7f93eb6dbda8.jpg

وقالت "مايكروسوفت" في تقرير لها: "نشارك اليوم بيانات عن النشاط، الذي نراقبه والذي يشير بشكل متزايد إلى نية إيران التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لهذا العام".وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن "مجموعات القراصنة المرتبطة بإيران تقوم بتتبع الاتجاهات الحالية بشأن المواضيع، التي تؤثر على الانتخابات"، وتزعم أنها "تنشر رسائل للتأثير على الرأي العام الأمريكي، خاصة فيما يسمى بالولايات المتأرجحة. ثانيًا، تقوم هذه المجموعات بعمليات لجمع المعلومات حول الحملات الانتخابية لزيادة التأثير على الانتخابات"، وفقًا للشركة.وبالتالي، تزعم شركة "مايكروسوفت"، أن "القراصنة يقومون بإنشاء مواقع مزيفة ينشرون فيها موادا حول مواضيع مهمة للأمريكيين ويستخدمون فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص".وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، تصريحات المخابرات الأمريكية بشأن تدخل طهران المزعوم في الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وترشح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، وتعتزم كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، التي لم تحصل بعد على ترشيح رسمي من الحزب الديمقراطي في المؤتمر المقبل في شيكاغو، الترشح للانتخابات.كامالا هاريس تتهم ترامب بـ"الخوف" من أول مناظرة بينهماترامب يعتزم وضع خطة لضمان أن تصبح أمريكا "عاصمة العملات المشفرة على الكوكب"

https://sarabic.ae/20240806/ليس-هناك-أدنى-شك-خبير-أمريكي-يكشف-ما-يمكن-أن-تفعله-كامالا-هاريس-إذا-فازت-في-الانتخابات-1091489751.html

https://sarabic.ae/20240723/نائب-ترامب-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-هاريس-أسوأ-من-بايدن-بمليون-مرة-1091042598.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, اخبار مايكروسوفت, مايكروسوفت, الولايات المتحدة الأمريكية