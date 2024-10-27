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فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف "هدف حيوي" في إيلات الإسرائيلية
فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف "هدف حيوي" في إيلات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة ، اليوم الأحد ، قصف "هدف حيوي" في إيلات الإسرائيلية بواسطة الطيران المسيّر. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T04:31+0000
2024-10-27T04:36+0000
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بغداد – سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان نشرته عبر تطبيق "تلغرام": "هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد، 27-10-2024 ، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".وأضاف البيان أن الاستهداف "يأتي استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، في وقت سابق اليوم الأحد، أنها استخدمت الطيران المسيّر للمرة الثانية خلال 24 ساعة لقصف أهداف حيوية في هضبة الجولان السورية المحتلة.وتتواصل عمليات القصف التي تستهدف إسرائيل من العراق واليمن ولبنان منذ اندلاع حرب غزة قبل أكثر من عام، في ذات الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة ولبنان.
https://sarabic.ae/20241027/للمرة-الثانية-فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-قصف-هدف-حيوي-في-الجولان-1094198538.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم

فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف "هدف حيوي" في إيلات الإسرائيلية

04:31 GMT 27.10.2024 (تم التحديث: 04:36 GMT 27.10.2024)
© AP Photoميناء إيلات الإسرائيلي
ميناء إيلات الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© AP Photo
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة ، اليوم الأحد ، قصف "هدف حيوي" في إيلات الإسرائيلية بواسطة الطيران المسيّر.
بغداد – سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان نشرته عبر تطبيق "تلغرام": "هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد، 27-10-2024 ، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
للمرة الثانية.. فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف هدف حيوي في الجولان
02:52 GMT
وأضاف البيان أن الاستهداف "يأتي استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، في وقت سابق اليوم الأحد، أنها استخدمت الطيران المسيّر للمرة الثانية خلال 24 ساعة لقصف أهداف حيوية في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وتتواصل عمليات القصف التي تستهدف إسرائيل من العراق واليمن ولبنان منذ اندلاع حرب غزة قبل أكثر من عام، في ذات الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة ولبنان.
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