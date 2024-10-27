https://sarabic.ae/20241027/للمرة-الثانية-فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-قصف-هدف-حيوي-في-الجولان-1094198538.html
للمرة الثانية.. فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف هدف حيوي في الجولان
للمرة الثانية.. فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف هدف حيوي في الجولان
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، قصف هدف حيوي في هضبة الجولان السورية المحتلة، مشيرة إلى أنها استخدمت الطيران المسيّر للمرة الثانية خلال 24 ساعة. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T02:52+0000
2024-10-27T02:52+0000
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بغداد – سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق " في بيان لها على تطبيق "تليغرام ": "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 27-10-2024 ، للمرة الثانية، هدفاً حيوياً في الجولان المحتلة، بواسطة الطيران المسير".وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي " استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
https://sarabic.ae/20241021/مراسل-سبوتنيك-طائرة-إسرائيلية-تستهدف-تلالا-عند-المثلث-السوري-اللبناني-مع-الجولان-المحتل--1093995119.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, إسرائيل, الجولان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, إسرائيل, الجولان
للمرة الثانية.. فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف هدف حيوي في الجولان
02:52 GMT 27.10.2024 (تم التحديث: 02:53 GMT 27.10.2024)
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، قصف هدف حيوي في هضبة الجولان السورية المحتلة، مشيرة إلى أنها استخدمت الطيران المسيّر للمرة الثانية خلال 24 ساعة.
بغداد – سبوتنيك
. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق " في بيان لها على تطبيق "تليغرام ": "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 27-10-2024 ، للمرة الثانية، هدفاً حيوياً في الجولان المحتلة، بواسطة الطيران المسير".
وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي " استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين
ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".