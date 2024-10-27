https://sarabic.ae/20241027/محمد-صلاح-على-أعتاب-رقم-قياسي-جديد-1094216302.html

محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد

محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد

سبوتنيك عربي

يقف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على أعتاب إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاته التاريخية مع ناديه حين يواجه أرسنال اليوم الأحد ضمن الجولة... 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T15:36+0000

2024-10-27T15:36+0000

2024-10-27T15:36+0000

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وقال موقع "في الغول" إنه في حال نجح صلاح في هز شباك أرسنال سيتقدم النجم المصري إلى المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 163 هدفا.من ناحية أخرى، لو تمكن صلاح من تسجيل هدفين سيصبح هداف ليفربول التاريخي في المواجهات أمام أرسنال برصيد 11 هدفا، ليتعادل مع روبرتو فيرمينو، أما إذا سجل ثلاثة أهداف سيكون بذلك قد وصل إلى هدفه رقم 100 بقميص ليفربول خارج ملعب أنفيلد.يشار إلى أن أول هدف أحرزه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي كان في شباك أرسنال، وذلك عندما كان لاعبا في صفوف تشيلسي.ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 7 أهداف، بينما صنع 7، ليبلغ إجمالي رصيده بعد المشاركة في 361 مباراة بقميص ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 218 هدفا وصنع 94 هدفا.ويمتلئ سجل صلاح بالإنجازات من بينها التتويج بـ8 ألقاب مع ليفربول، وألقاب دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.يذكر أن ثمة تكهنات تناقلتها وسائل إعلام رياضية حول وصول النجم المصري محمد صلاح، وناديه ليفربول، إلى طريق مسدود، حول إقناعه بتمديد عقده مع النادي الإنجليزي.وتسربت أنباء عن تلقي صلاح، عروضا "فلكية" من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، للانتقال إلى أحد أنديته في الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد محمد صلاح، البالغ 32 عاما مع ليفربول، نهاية الصيف المقبل.وأفاد موقع "ياهو سبورت"، نقلا عن تقرير لموقع "فوتبول إنسايدر"، أن "اللاعب المصري يشترط أن يكون العقد الجديد مع ليفربول، لمدة 3 سنوات، حتى عام 2027".وأضاف الموقع: "لا يشعر مسؤولو ليفربول بالقلق من التقارير، التي تفيد بأن المهاجم المصري وافق بالفعل على الشروط مع نادٍ سعودي، ويعتقد "الريدز" أن الخيار الأول لصلاح هو تمديد عقده، الذي يستمر حتى نهاية الموسم".

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