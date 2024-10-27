نائب الجمعية الوطنية لغينيا لوكالة "سبوتنيك": رغم العقوبات كل شيء يتطور في روسيا

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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
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البرنامج المسائي
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183 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي على إيران وطهران تؤكد التصدي له، وبلينكن يدعو للتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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نائب الجمعية الوطنية لغينيا لوكالة "سبوتنيك": رغم العقوبات كل شيء يتطور في روسيا
نائب الجمعية الوطنية لغينيا لوكالة "سبوتنيك": رغم العقوبات كل شيء يتطور في روسيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب الجمعية الوطنية لغينيا وعضو لجنة الشؤون الخارجية، عبد الله كوروما، أن قمة "بريكس" في قازان أظهرت أن روسيا ليست معزولة وأنها تتطور على الرغم من ضغوط... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T05:49+0000
2024-10-27T05:49+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
العالم
روسيا
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قازان- سبوتنيك. قال كوروما في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هذه القمة أفضل تنظيما من الانتخابات الأميركية، العالم كله هنا، أنا مندهش، هنا آلاف الصحفيين... هذا غير صحيح، روسيا ليست معزولة".ومقارنة بزيارة له قبل عشر سنوات إلى (روسيا) والآن، قال: "كل شيء تغير وتطور" .وأشار كوروما إلى أن قازان أجمل من باريس.وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.تصويت... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟خبير: إنشاء "بريكس" تم بسبب الانتهاكات الأمريكية الجسيمة للقانون الدولي.خبير: الولايات المتحدة وأوروبا تخشيان فقدان الهيمنة بسبب "بريكس"
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, روسيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, روسيا

نائب الجمعية الوطنية لغينيا لوكالة "سبوتنيك": رغم العقوبات كل شيء يتطور في روسيا

05:49 GMT 27.10.2024
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
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أكد نائب الجمعية الوطنية لغينيا وعضو لجنة الشؤون الخارجية، عبد الله كوروما، أن قمة "بريكس" في قازان أظهرت أن روسيا ليست معزولة وأنها تتطور على الرغم من ضغوط العقوبات.
قازان- سبوتنيك. قال كوروما في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هذه القمة أفضل تنظيما من الانتخابات الأميركية، العالم كله هنا، أنا مندهش، هنا آلاف الصحفيين... هذا غير صحيح، روسيا ليست معزولة".

وأوضح أن روسيا ليست معزولة وأنها تتطور على الرغم من ضغوط العقوبات، مؤكدا أن "العقوبات تمثل فرصة جيدة لتنمية روسيا".

ومقارنة بزيارة له قبل عشر سنوات إلى (روسيا) والآن، قال: "كل شيء تغير وتطور" .
وأشار كوروما إلى أن قازان أجمل من باريس.
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25 أكتوبر, 16:22 GMT
وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.

يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.

وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
تصويت... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟
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