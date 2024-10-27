https://sarabic.ae/20241027/نائب-الجمعية-الوطنية-لغينيا-لوكالة-سبوتنيك-رغم-العقوبات-كل-شيء-يتطور-في-روسيا-1094200278.html

نائب الجمعية الوطنية لغينيا لوكالة "سبوتنيك": رغم العقوبات كل شيء يتطور في روسيا

نائب الجمعية الوطنية لغينيا لوكالة "سبوتنيك": رغم العقوبات كل شيء يتطور في روسيا

سبوتنيك عربي

أكد نائب الجمعية الوطنية لغينيا وعضو لجنة الشؤون الخارجية، عبد الله كوروما، أن قمة "بريكس" في قازان أظهرت أن روسيا ليست معزولة وأنها تتطور على الرغم من ضغوط... 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T05:49+0000

2024-10-27T05:49+0000

2024-10-27T05:49+0000

قمة بريكس 2024

مجموعة بريكس

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg

قازان- سبوتنيك. قال كوروما في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هذه القمة أفضل تنظيما من الانتخابات الأميركية، العالم كله هنا، أنا مندهش، هنا آلاف الصحفيين... هذا غير صحيح، روسيا ليست معزولة".ومقارنة بزيارة له قبل عشر سنوات إلى (روسيا) والآن، قال: "كل شيء تغير وتطور" .وأشار كوروما إلى أن قازان أجمل من باريس.وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.تصويت... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟خبير: إنشاء "بريكس" تم بسبب الانتهاكات الأمريكية الجسيمة للقانون الدولي.خبير: الولايات المتحدة وأوروبا تخشيان فقدان الهيمنة بسبب "بريكس"

https://sarabic.ae/20241025/أستاذ-في-الاقتصاد-السياسي-بريكس-تكتل-عالمي-يهدف-إلى-تقديم-مستقبل-أفضل-بعيدا-عن-هيمنة-الغرب-1094170426.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, روسيا