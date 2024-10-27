https://sarabic.ae/20241027/نائب-الجمعية-الوطنية-لغينيا-لوكالة-سبوتنيك-رغم-العقوبات-كل-شيء-يتطور-في-روسيا-1094200278.html
نائب الجمعية الوطنية لغينيا لوكالة "سبوتنيك": رغم العقوبات كل شيء يتطور في روسيا
نائب الجمعية الوطنية لغينيا لوكالة "سبوتنيك": رغم العقوبات كل شيء يتطور في روسيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب الجمعية الوطنية لغينيا وعضو لجنة الشؤون الخارجية، عبد الله كوروما، أن قمة "بريكس" في قازان أظهرت أن روسيا ليست معزولة وأنها تتطور على الرغم من ضغوط... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T05:49+0000
2024-10-27T05:49+0000
2024-10-27T05:49+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
العالم
روسيا
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قازان- سبوتنيك. قال كوروما في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هذه القمة أفضل تنظيما من الانتخابات الأميركية، العالم كله هنا، أنا مندهش، هنا آلاف الصحفيين... هذا غير صحيح، روسيا ليست معزولة".ومقارنة بزيارة له قبل عشر سنوات إلى (روسيا) والآن، قال: "كل شيء تغير وتطور" .وأشار كوروما إلى أن قازان أجمل من باريس.وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.تصويت... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟خبير: إنشاء "بريكس" تم بسبب الانتهاكات الأمريكية الجسيمة للقانون الدولي.خبير: الولايات المتحدة وأوروبا تخشيان فقدان الهيمنة بسبب "بريكس"
https://sarabic.ae/20241025/أستاذ-في-الاقتصاد-السياسي-بريكس-تكتل-عالمي-يهدف-إلى-تقديم-مستقبل-أفضل-بعيدا-عن-هيمنة-الغرب-1094170426.html
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, روسيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, روسيا
نائب الجمعية الوطنية لغينيا لوكالة "سبوتنيك": رغم العقوبات كل شيء يتطور في روسيا
أكد نائب الجمعية الوطنية لغينيا وعضو لجنة الشؤون الخارجية، عبد الله كوروما، أن قمة "بريكس" في قازان أظهرت أن روسيا ليست معزولة وأنها تتطور على الرغم من ضغوط العقوبات.
قازان- سبوتنيك. قال كوروما في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هذه القمة أفضل تنظيما من الانتخابات الأميركية، العالم كله هنا، أنا مندهش، هنا آلاف الصحفيين... هذا غير صحيح، روسيا ليست معزولة".
وأوضح أن روسيا ليست معزولة وأنها تتطور على الرغم من ضغوط العقوبات، مؤكدا أن "العقوبات تمثل فرصة جيدة لتنمية روسيا".
ومقارنة بزيارة له قبل عشر سنوات إلى (روسيا) والآن، قال: "كل شيء تغير وتطور" .
وأشار كوروما إلى أن قازان أجمل من باريس.
وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول
جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.