حلاق لبناني يضع لمساته الفنية على البشر رغم خسارته للحجر

عربي
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط محاولة اختراق من قبل مجموعة تخريبية على حدود مقاطعة بريانسك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241028/حلاق-لبناني-يضع-لمساته-الفنية-على-البشر-رغم-خسارته-للحجر--1094241706.html
حلاق لبناني يضع لمساته الفنية على البشر رغم خسارته للحجر
حلاق لبناني يضع لمساته الفنية على البشر رغم خسارته للحجر
سبوتنيك عربي
مع اشتداد المعارك على الجبهة الجنوبية اللبنانية، وتكثيف إسرائيل لقصفها الجوي بالتزامن مع محاولة الدخول البري، اضطر العديد من اللبنانيين إلى النزوح إلى مناطق... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T13:30+0000
2024-10-28T13:30+0000
لبنان
أخبار لبنان
حصري
تقارير سبوتنيك
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094241894_0:0:986:554_1920x0_80_0_0_ab402e6f5af813f8388011544f68f69d.png
لم ترحم الحرب التي تدور رحاها في لبنان الحجر ولا البشر، ولم تستثن نيرانها الرجال ولا النساء، علي يوسف، أحد المتضررين، والذي فقد محله نتيجة لإحدى الغارات الإسرائيلية.يستمر علي يوسف رغم النزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت، وتدمير محله جراء غارات الطائرات الإسرائيلية مع بداية استهداف الضاحية، مواظبا على أناقته المعتادة، وليكون بأبهى حلة عند قيامه بعمله كمصفف شعر للرجال، يتجول قرب مراكز النزوح ليكسب القليل لسد قوت يومه.كاميرا "سبوتنيك" التقت يوسف، الذي قال: "خسرت صالون الحلاقة المتواجد في حارة حريك، ولكنني أستمر بعملي وأذهب إلى بيوت الزبائن لقص شعرهم، وكسب رزقي".ويبحث يوسف عن مكان إيواء ليجمع به أمه، التي تعيش مؤقتا مع جيرانها في مكان إيواء في إحدى المدارس في قلب بيروت .يُذكر أن الجيش الإسرائيلي وسع عدوانه على قرى جنوب لبنان، ما أدى الى نزوح نحو مليون و200 ألف توزعوا على المدارس ومراكز الإيواء والفنادق والشقق السكنية في مختلف المناطق اللبنانية. أما عدد القتلى اللبنانيين ففاق الـ2000، منذ تفجر الاشتباكات يوم الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2023.ويشار إلى أن القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان قد تسبب في تهجير أكثر من 1.2 مليون شخص.وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي، إن "لبنان يشهد أكبر نزوح جماعي في تاريخه نتيجة القصف الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "نحو مليون شخص أجبروا على مغادرة مناطقهم".لأول مرة منذ عام... إسرائيل تعلن غزة "ساحة قتال ثانوية" وتركز على لبنانمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي ضد القوات الأممية في لبنان "جريمة حرب"
https://sarabic.ae/20241025/لعنة-الحصار-الأمريكي-تلاحق-الأطفال-ومصابي-الأمراض-المزمنة-من-لبنان-إلى-سوريا-1094155142.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094241894_91:0:830:554_1920x0_80_0_0_d75cba1adb288542a3b93516dfb2bbdc.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

حلاق لبناني يضع لمساته الفنية على البشر رغم خسارته للحجر

13:30 GMT 28.10.2024
© Photo / Xحلاق لبناني يستمر بعمله رغم خسارته لمحله
حلاق لبناني يستمر بعمله رغم خسارته لمحله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
حصري
مع اشتداد المعارك على الجبهة الجنوبية اللبنانية، وتكثيف إسرائيل لقصفها الجوي بالتزامن مع محاولة الدخول البري، اضطر العديد من اللبنانيين إلى النزوح إلى مناطق أخرى تحت وطأة الضربات الإسرائيلية.
لم ترحم الحرب التي تدور رحاها في لبنان الحجر ولا البشر، ولم تستثن نيرانها الرجال ولا النساء، علي يوسف، أحد المتضررين، والذي فقد محله نتيجة لإحدى الغارات الإسرائيلية.
يستمر علي يوسف رغم النزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت، وتدمير محله جراء غارات الطائرات الإسرائيلية مع بداية استهداف الضاحية، مواظبا على أناقته المعتادة، وليكون بأبهى حلة عند قيامه بعمله كمصفف شعر للرجال، يتجول قرب مراكز النزوح ليكسب القليل لسد قوت يومه.
كاميرا "سبوتنيك" التقت يوسف، الذي قال: "خسرت صالون الحلاقة المتواجد في حارة حريك، ولكنني أستمر بعملي وأذهب إلى بيوت الزبائن لقص شعرهم، وكسب رزقي".
لعنة الحصار الأمريكي تلاحق الأطفال ومصابي الأمراض المزمنة من لبنان إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
لعنة الحصار الأمريكي تلاحق الأطفال ومصابي الأمراض المزمنة من لبنان إلى سوريا... فيديو
25 أكتوبر, 11:15 GMT
ويبحث يوسف عن مكان إيواء ليجمع به أمه، التي تعيش مؤقتا مع جيرانها في مكان إيواء في إحدى المدارس في قلب بيروت .
يُذكر أن الجيش الإسرائيلي وسع عدوانه على قرى جنوب لبنان، ما أدى الى نزوح نحو مليون و200 ألف توزعوا على المدارس ومراكز الإيواء والفنادق والشقق السكنية في مختلف المناطق اللبنانية. أما عدد القتلى اللبنانيين ففاق الـ2000، منذ تفجر الاشتباكات يوم الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2023.
ويشار إلى أن القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان قد تسبب في تهجير أكثر من 1.2 مليون شخص.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي، إن "لبنان يشهد أكبر نزوح جماعي في تاريخه نتيجة القصف الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "نحو مليون شخص أجبروا على مغادرة مناطقهم".
لأول مرة منذ عام... إسرائيل تعلن غزة "ساحة قتال ثانوية" وتركز على لبنان
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي ضد القوات الأممية في لبنان "جريمة حرب"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:05 GMTوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала