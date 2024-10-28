https://sarabic.ae/20241028/مسؤول-لدى-حماس-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إسرائيل-أمر-ممكن-1094228427.html
مسؤول لدى "حماس": التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل أمر ممكن
مسؤول لدى "حماس": التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل أمر ممكن
سبوتنيك عربي
وضعت حركة حماس الفلسطينية شرطا من أجل التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، من جانب الطرفين. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T07:45+0000
2024-10-28T07:45+0000
2024-10-28T07:45+0000
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
حركة حماس
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إسرائيل
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وقال العضو البارز في المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، من قطر، اليوم الاثنين، إن "التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل أمر ممكن، ومطالبنا واضحة معروفة".وتابع بدران أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق، بشرط أن يظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملتزما بما تم الاتفاق عليه بالفعل"، وفقا لوكالة أنباء "شهاب".يأتي ذلك، بعدما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أن مصر اقترحت مبادرة لوقف النار لمدة يومين في قطاع غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين ببعض الأسرى الفلسطينيين.وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، إن "المحادثات ستُعقد خلال 10 أيام من تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل لوقف دائم".وأكد الرئيس المصري أن "المعاناة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة ضخمة جدًّا"، مجددا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.
https://sarabic.ae/20241024/وفد-أمني-مصري-يلتقي-مع-قيادات-من-حماس-في-القاهرة-لبحث-أوضاع-غزة-1094140402.html
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غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
مسؤول لدى "حماس": التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل أمر ممكن
وضعت حركة حماس الفلسطينية شرطا من أجل التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، من جانب الطرفين.
وقال العضو البارز في المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، من قطر، اليوم الاثنين، إن "التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل أمر ممكن، ومطالبنا واضحة معروفة".
وتابع بدران أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق، بشرط أن يظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ملتزما بما تم الاتفاق عليه بالفعل"، وفقا لوكالة أنباء "شهاب".
يأتي ذلك، بعدما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أن مصر اقترحت مبادرة لوقف النار لمدة يومين في قطاع غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين ببعض الأسرى الفلسطينيين.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، إن "المحادثات ستُعقد خلال 10 أيام من تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل لوقف دائم".
وأكد الرئيس المصري أن "المعاناة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة ضخمة جدًّا"، مجددا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.
يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي
حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.
وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.