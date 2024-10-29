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إسرائيل تهدد إيران في حال تكرار هجماتها عليها بالصواريخ الباليستية
إسرائيل تهدد إيران في حال تكرار هجماتها عليها بالصواريخ الباليستية
سبوتنيك عربي
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، من أنه إذا أطلقت إيران صواريخ باليستية مرة أخرى على إسرائيل، فإن الجيش سيرد باستخدام "قدرات لم... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T18:28+0000
2024-10-29T18:28+0000
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وقال هاليفي في تصريحات بقاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل: "إذا ارتكبت إيران الخطأ، وأطلقت وابلا آخر من الصواريخ على إسرائيل، فسنعرف مرة أخرى كيف نصل إلى إيران، ونصل حتى بقدرات لم نستخدمها هذه المرة، ونضرب بقوة شديدة كل من القدرات والأماكن التي تركناها جانبا في المرة السابقة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأوضح هاليفي أن إسرائيل لم تهاجم أماكن جديدة في إيران "لسبب بسيط للغاية، لأنه قد يُطلب منا القيام بذلك مرة أخرى، نحن لم ننهي هذا الحدث، ولكننا في منتصفه"، وفق قوله.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أمس الإثنين، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل.
https://sarabic.ae/20241028/موسكو-تزويد-واشنطن-إسرائيل-بالمعلومات-للهجوم-على-إيران-ينتهك-القانون-الدولي-1094260101.html
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إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إسرائيل تهدد إيران في حال تكرار هجماتها عليها بالصواريخ الباليستية

18:28 GMT 29.10.2024
© AP Photo / Amir Cohenرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
© AP Photo / Amir Cohen
تابعنا عبر
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، من أنه إذا أطلقت إيران صواريخ باليستية مرة أخرى على إسرائيل، فإن الجيش سيرد باستخدام "قدرات لم نستخدمها" في الضربات الأسبوع الماضي.
وقال هاليفي في تصريحات بقاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل: "إذا ارتكبت إيران الخطأ، وأطلقت وابلا آخر من الصواريخ على إسرائيل، فسنعرف مرة أخرى كيف نصل إلى إيران، ونصل حتى بقدرات لم نستخدمها هذه المرة، ونضرب بقوة شديدة كل من القدرات والأماكن التي تركناها جانبا في المرة السابقة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضح هاليفي أن إسرائيل لم تهاجم أماكن جديدة في إيران "لسبب بسيط للغاية، لأنه قد يُطلب منا القيام بذلك مرة أخرى، نحن لم ننهي هذا الحدث، ولكننا في منتصفه"، وفق قوله.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
موسكو: تزويد واشنطن إسرائيل بالمعلومات للهجوم على إيران ينتهك القانون الدولي
أمس, 20:03 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أمس الإثنين، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل.
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