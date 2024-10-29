https://sarabic.ae/20241029/الرياضة-المصرية-انتهاء-أزمة-ثلاثي-الزمالك-في-الإمارات-خلال-ساعات-1094295496.html

"الرياضة" المصرية: انتهاء أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات خلال ساعات

"الرياضة" المصرية: انتهاء أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات خلال ساعات

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد الشاذلي، اليوم الثلاثاء، نجاح التنسيق مع دولة الإمارات لإنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك بأبو ظبي. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T19:10+0000

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ونقلت صحيفة الشروق، مساء اليوم الثلاثاء، عن الشاذلي أنه ينتظر خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل لأزمة ثلاثي الزمالك وعودة اللاعبين إلى القاهرة.ويأتي هذا في وقت قررت محكمة أبوظبي الإماراتية حبس كل من عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لاعبا الفريق الكروي الأول لكرة القدم، لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم. وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أصدر القضاء الإماراتي حكمه رسميا على ثلاثي الزمالك نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد بالحبس لمدة شهر مع غرامة قدرها 200 ألف درهم لكل فرد منهم.وحسب موقع "يلا كورة" جاء قرار الحبس نتيجة استخدام اللاعبين القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام بغرض إجباره على أداء عمل أو الامتناع عنه دون وجه حق، مشيرا أن ثلاثي الزمالك يمكنهم الاستئناف على الحكم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، فيما تُحسب الأيام التي قضوها في السجن من مدة العقوبة.يُذكر أن الواقعة تعود إلى مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات التي أقيمت في الفترة بين 20 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. حيث نشب خلاف بين لاعبي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي، وأحد المنظمين في استاد آل نهيان، فيما تدخل عبد الواحد السيد مديرة الكرة بالزمالك لاحقا في المشادة. وعقب توقيف اللاعبين من قبل السلطات الإماراتية، أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الواقعة، حيث أعرب فيه عن اعتذاره وتقديره لدولة الإمارات.وكان الزمالك قد خسر نهائي السوبر المصري في الإمارات أمام النادي الأهلي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

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https://sarabic.ae/20241024/ماذا-يحدث-حال-انتهاء-مباراة-الأهلي-والزمالك-بالتعادل-في-نهائي-السوبر-المصري؟-1094111294.html

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