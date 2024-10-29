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https://sarabic.ae/20241029/نعيم-قاسم-10-معلومات-مهمة-عن-الأمين-العام-الجديد-لـحزب-الله-----1094274167.html
نعيم قاسم... 10 معلومات مهمة عن الأمين العام الجديد لـ"حزب الله"
نعيم قاسم... 10 معلومات مهمة عن الأمين العام الجديد لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، تعيين الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا للأمين العام الراحل حسن نصر الله. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T09:56+0000
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ونعيم قاسم هو أحد الشخصيات البارزة في تاريخ "حزب الله" اللبناني، ويعد رمزا للحنكة السياسية والمهنية داخل الحزب، وقد ساهم بشكل كبير في تشكيل مسار الحزب السياسي والعسكري، مما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين قادته.إليك أهم 10 معلومات عن الأمين العام الجديد لـ"حزب الله":ومع تعيينه كأمين عام لـ"حزب الله"، يدخل نعيم قاسم مرحلة جديدة في قيادته، حيث يُتوقع أن يلعب دورا محوريا في مواجهة التحديات الراهنة.وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، اغتيال أمينه العام، حسن نصر الله، الذين قاد مسيرة الحزب نحو 30 عاما، في غارة إسرائيلية على بيروت."حزب الله" ينشر مشاهد من تصديه لتوغل إسرائيلي جنوبي لبنان"ينفذ بعد مقتله"... الكشف عن طلب وجهه قائد الرضوان لحسن نصر اللهحسن نصر الله يمنح لبنان "هدية" بعد رحيله... صور
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نعيم قاسم... 10 معلومات مهمة عن الأمين العام الجديد لـ"حزب الله"

09:56 GMT 29.10.2024
© Sputnikنائب الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم
نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، تعيين الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا للأمين العام الراحل حسن نصر الله.
ونعيم قاسم هو أحد الشخصيات البارزة في تاريخ "حزب الله" اللبناني، ويعد رمزا للحنكة السياسية والمهنية داخل الحزب، وقد ساهم بشكل كبير في تشكيل مسار الحزب السياسي والعسكري، مما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين قادته.

إليك أهم 10 معلومات عن الأمين العام الجديد لـ"حزب الله":

1.
نائب الأمين العام: شغل نعيم قاسم منصب نائب الأمين العام لـ"حزب الله" منذ عام 1991.
2.
تولي المنصب: عُين نائباً للأمين العام في عهد عباس الموسوي، الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله"، الذي قُتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية عام 1992.
3.
قيادة نصر الله: استمر قاسم في منصبه عندما تولى حسن نصر الله قيادة الحزب.
4.
بداياته السياسية: بدأ نشاطه السياسي في حركة "أمل" اللبنانية، التي تأسست عام 1974، ثم تركها عام 1979.
5.
تأسيس "حزب الله": شارك قاسم في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل "حزب الله".
6.
التحدث باسم الحزب: ظل لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم "حزب الله"، وأجرى الكثير من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية.
7.
موقفه من الحرب: خلال الحرب في غزة، أعلن قاسم في يونيو/ حزيران عبر وسائل إعلام مختلفة، أن قرار "حزب الله" هو عدم توسيع نطاق الحرب، ولكنه سيخوضها إذا فرضت عليه.
8.
الانتخابات البرلمانية: عمل منسقاً عاماً لحملات "حزب الله" الانتخابية البرلمانية منذ أن خاض الحزب الانتخابات لأول مرة في عام 1992.
9.
كتابه التاريخي: في عام 2005، أعد قاسم كتاباً سرد فيه تاريخ "حزب الله"، وُصف بأنه "نظرة نادرة من داخل الحزب".
10.
حياته الشخصية: وُلِد نعيم قاسم عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت، وتعود أصول عائلته إلى كفرفيلا في جنوب لبنان، وهو متزوج ولديه 6 أطفال.
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
"حزب الله" يعلن انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما له
08:30 GMT
ومع تعيينه كأمين عام لـ"حزب الله"، يدخل نعيم قاسم مرحلة جديدة في قيادته، حيث يُتوقع أن يلعب دورا محوريا في مواجهة التحديات الراهنة.
وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، اغتيال أمينه العام، حسن نصر الله، الذين قاد مسيرة الحزب نحو 30 عاما، في غارة إسرائيلية على بيروت.
"حزب الله" ينشر مشاهد من تصديه لتوغل إسرائيلي جنوبي لبنان
"ينفذ بعد مقتله"... الكشف عن طلب وجهه قائد الرضوان لحسن نصر الله
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