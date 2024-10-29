https://sarabic.ae/20241029/نعيم-قاسم-10-معلومات-مهمة-عن-الأمين-العام-الجديد-لـحزب-الله-----1094274167.html

نعيم قاسم... 10 معلومات مهمة عن الأمين العام الجديد لـ"حزب الله"

نعيم قاسم... 10 معلومات مهمة عن الأمين العام الجديد لـ"حزب الله"

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، تعيين الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا للأمين العام الراحل حسن نصر الله. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T09:56+0000

2024-10-29T09:56+0000

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ونعيم قاسم هو أحد الشخصيات البارزة في تاريخ "حزب الله" اللبناني، ويعد رمزا للحنكة السياسية والمهنية داخل الحزب، وقد ساهم بشكل كبير في تشكيل مسار الحزب السياسي والعسكري، مما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين قادته.إليك أهم 10 معلومات عن الأمين العام الجديد لـ"حزب الله":ومع تعيينه كأمين عام لـ"حزب الله"، يدخل نعيم قاسم مرحلة جديدة في قيادته، حيث يُتوقع أن يلعب دورا محوريا في مواجهة التحديات الراهنة.وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، اغتيال أمينه العام، حسن نصر الله، الذين قاد مسيرة الحزب نحو 30 عاما، في غارة إسرائيلية على بيروت."حزب الله" ينشر مشاهد من تصديه لتوغل إسرائيلي جنوبي لبنان"ينفذ بعد مقتله"... الكشف عن طلب وجهه قائد الرضوان لحسن نصر اللهحسن نصر الله يمنح لبنان "هدية" بعد رحيله... صور

https://sarabic.ae/20241029/حزب-الله-يعلن-انتخاب-نعيم-قاسم-أمينا-عاما-له-1094272402.html

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