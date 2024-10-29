https://sarabic.ae/20241029/وزير-الدفاع-الإيراني-قادرون-على-تنفيذ-عشرات-العمليات-التي-تضاهي-الوعد-الصادق-1094292066.html

وزير الدفاع الإيراني: قادرون على تنفيذ عشرات العمليات التي تضاهي "الوعد الصادق"

وزير الدفاع الإيراني: قادرون على تنفيذ عشرات العمليات التي تضاهي "الوعد الصادق"

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، اليوم الثلاثاء، بأن هدف الهجوم الأخير للكيان الصهيوني هو إبطاء قدرات إيران الهجومية... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T17:23+0000

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2024-10-29T17:23+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات رضائي جاءت خلال لقائه بوزير الدفاع الإيراني أمير نصير زاده، حيث أكد الأخير أن إيران قادرة على تنفيذ عشرات العمليات المماثلة لعملية "الوعد الصادق".وأشار نصير زاده إلى أن "هجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، لم تتضرر منه دورة إنتاج الصواريخ وأنظمة الدفاع بشكل جدي وتم إصلاح الأضرار، و90% من الصواريخ الإيرانية أصابت الأهداف في عملية الوعد الصادق 2 لكن الكيان الصهيوني حجب الحقائق".وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن بلاده قادرة على تنفيذ عشرات العمليات المماثلة لعملية الوعد الصادق ولدى إيران قدرة دفاعية عالية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية". في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الإثنين، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل.وكانت الخارجية الروسية قد أعربت، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف العنف، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف من أجل خفض مستوى التصعيد.وأضاف البيان: "نحثّ بشدة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور نحو سيناريو كارثي"، مؤكدًا أن "موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لخفض مستوى التصعيد والمواجهة".

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