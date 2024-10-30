الجيش الأردني يجري تمرينا على إجراءات المعركة الدفاعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
10:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة سبب عجز الأمم المتحدة منع تجريب الأدوية على الأسرى الروس
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241030/الجيش-الأردني-يجري-تمرينا-على-إجراءات-المعركة-الدفاعية-1094332654.html
الجيش الأردني يجري تمرينا على إجراءات المعركة الدفاعية
الجيش الأردني يجري تمرينا على إجراءات المعركة الدفاعية
سبوتنيك عربي
أجرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، التمرين التعبوي "عزم المرابطين"، لاختبار تطبيق إجراءات المعركة الدفاعية. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T17:50+0000
2024-10-30T17:50+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101875/41/1018754112_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_ed5eb87e9cbe9ec770f46586ceea785d.jpg
وأفادت وكالة "عمون" بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، تابع التمرين العسكري الذي نفذه لواء الشهيد وصفي التل الآلي/ 2 (لواء البواسل)، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشرقية، في ميادين التدريب المخصصة، وكان في استقباله قائد المنطقة.تضمن التمرين رمايات من مختلف الأسلحة للتعامل مع أهداف استراتيجية بإسناد من سلاح الجو، سواء الطائرات المقاتلة أو العمودية والتي نفذت رماياتها بدقة وفاعلية عالية من خلال خلية تنسيق النيران، وحسب مجريات المعركة الدفاعية.شهد التمرين كذلك انفتاح المنطقة الإدارية بكافة عناصرها لإسناد العمليات لاختبار قدرتها في الظروف المشابهة للعمليات الحقيقية، حيث هدف التمرين إلى اختبار كفاءة القادة وهيئة الركن على التحضير وتسلسل إجراءات التخطيط وصنع القرار العسكري، وتطبيق إجراءات المعركة الدفاعية حسب ما يتطلبه الموقف العملياتي. استهدف التمرين كذلك اختبار قدرة القوات الأردنية على مواكبة التطور التكنولوجي الذي طرأ على طبيعة وآلية الحرب الحديثة لمواجهة الظروف والتحديات الراهنة، إضافة إلى رفع مستوى تدريب المشاركين في تنفيذ العمليات التعبوية الليلية والنهارية.في السياق ذاته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية استمرار القيادة العامة لقواته المسلحة في تنفيذ توجيهات العاهل الأردني القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى تقديم الدعم الكامل لتشكيلاتها ووحداتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة محاولات يراد منها العبث بأمن الوطن. وفي وقت سابق، نفى الأردن السماح لطائرات عسكرية "من الأطراف المتصارعة في المنطقة"، بالعبور من أجوائه، مدينًا في الوقت ذاته ضرب إسرائيل لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية.ونقل التلفزيون الأردني وقناة "المملكة"، عن مصدر في الجيش الأردني تأكيداته "بعدم السماح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة"، وذلك بعدما شنت إسرائيل قد شنت هجوما يوم السبت الماضي على بعض المواقع فى إيران.
https://sarabic.ae/20241027/مراسل-سبوتنيك-طائرات-مسيرة-تدك-قاعدة-التنف-للجيش-الأمريكي-عند-الحدود-السورية-العراقية-الأردنية-1094220085.html
https://sarabic.ae/20241026/بعد-تصريح-الصفدي-ما-هو-الفصل-السابع-الذي-يطالب-الأردن-بتطبيقه-على-إسرائيل-1094189912.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101875/41/1018754112_186:0:1815:1222_1920x0_80_0_0_bb458684dd2f1fdc6cdcc1c86d2638ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار

الجيش الأردني يجري تمرينا على إجراءات المعركة الدفاعية

17:50 GMT 30.10.2024
© Sputnikالجيش الأردني يستعد لمناورات "الأسد المتأهب" 2016
الجيش الأردني يستعد لمناورات الأسد المتأهب 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أجرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، التمرين التعبوي "عزم المرابطين"، لاختبار تطبيق إجراءات المعركة الدفاعية.
وأفادت وكالة "عمون" بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، تابع التمرين العسكري الذي نفذه لواء الشهيد وصفي التل الآلي/ 2 (لواء البواسل)، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشرقية، في ميادين التدريب المخصصة، وكان في استقباله قائد المنطقة.
تضمن التمرين رمايات من مختلف الأسلحة للتعامل مع أهداف استراتيجية بإسناد من سلاح الجو، سواء الطائرات المقاتلة أو العمودية والتي نفذت رماياتها بدقة وفاعلية عالية من خلال خلية تنسيق النيران، وحسب مجريات المعركة الدفاعية.
الجيش السوري يبدأ حملة ضخمة بدعم من الحربي الروسي لتطهير بادية التنف من داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تدك الجيش الأمريكي في "التنف" عند الحدود السورية العراقية الأردنية
27 أكتوبر, 19:22 GMT
شهد التمرين كذلك انفتاح المنطقة الإدارية بكافة عناصرها لإسناد العمليات لاختبار قدرتها في الظروف المشابهة للعمليات الحقيقية، حيث هدف التمرين إلى اختبار كفاءة القادة وهيئة الركن على التحضير وتسلسل إجراءات التخطيط وصنع القرار العسكري، وتطبيق إجراءات المعركة الدفاعية حسب ما يتطلبه الموقف العملياتي.
استهدف التمرين كذلك اختبار قدرة القوات الأردنية على مواكبة التطور التكنولوجي الذي طرأ على طبيعة وآلية الحرب الحديثة لمواجهة الظروف والتحديات الراهنة، إضافة إلى رفع مستوى تدريب المشاركين في تنفيذ العمليات التعبوية الليلية والنهارية.
ضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
بعد تصريح الصفدي.. ما هو الفصل السابع الذي يطالب الأردن بتطبيقه على إسرائيل؟
26 أكتوبر, 14:41 GMT
في السياق ذاته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية استمرار القيادة العامة لقواته المسلحة في تنفيذ توجيهات العاهل الأردني القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى تقديم الدعم الكامل لتشكيلاتها ووحداتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة محاولات يراد منها العبث بأمن الوطن.
وفي وقت سابق، نفى الأردن السماح لطائرات عسكرية "من الأطراف المتصارعة في المنطقة"، بالعبور من أجوائه، مدينًا في الوقت ذاته ضرب إسرائيل لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية.
ونقل التلفزيون الأردني وقناة "المملكة"، عن مصدر في الجيش الأردني تأكيداته "بعدم السماح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة"، وذلك بعدما شنت إسرائيل قد شنت هجوما يوم السبت الماضي على بعض المواقع فى إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15:23 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала