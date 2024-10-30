https://sarabic.ae/20241030/الجيش-الأردني-يجري-تمرينا-على-إجراءات-المعركة-الدفاعية-1094332654.html
الجيش الأردني يجري تمرينا على إجراءات المعركة الدفاعية
الجيش الأردني يجري تمرينا على إجراءات المعركة الدفاعية
سبوتنيك عربي
أجرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، التمرين التعبوي "عزم المرابطين"، لاختبار تطبيق إجراءات المعركة الدفاعية. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T17:50+0000
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وأفادت وكالة "عمون" بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، تابع التمرين العسكري الذي نفذه لواء الشهيد وصفي التل الآلي/ 2 (لواء البواسل)، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشرقية، في ميادين التدريب المخصصة، وكان في استقباله قائد المنطقة.تضمن التمرين رمايات من مختلف الأسلحة للتعامل مع أهداف استراتيجية بإسناد من سلاح الجو، سواء الطائرات المقاتلة أو العمودية والتي نفذت رماياتها بدقة وفاعلية عالية من خلال خلية تنسيق النيران، وحسب مجريات المعركة الدفاعية.شهد التمرين كذلك انفتاح المنطقة الإدارية بكافة عناصرها لإسناد العمليات لاختبار قدرتها في الظروف المشابهة للعمليات الحقيقية، حيث هدف التمرين إلى اختبار كفاءة القادة وهيئة الركن على التحضير وتسلسل إجراءات التخطيط وصنع القرار العسكري، وتطبيق إجراءات المعركة الدفاعية حسب ما يتطلبه الموقف العملياتي. استهدف التمرين كذلك اختبار قدرة القوات الأردنية على مواكبة التطور التكنولوجي الذي طرأ على طبيعة وآلية الحرب الحديثة لمواجهة الظروف والتحديات الراهنة، إضافة إلى رفع مستوى تدريب المشاركين في تنفيذ العمليات التعبوية الليلية والنهارية.في السياق ذاته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية استمرار القيادة العامة لقواته المسلحة في تنفيذ توجيهات العاهل الأردني القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى تقديم الدعم الكامل لتشكيلاتها ووحداتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة محاولات يراد منها العبث بأمن الوطن. وفي وقت سابق، نفى الأردن السماح لطائرات عسكرية "من الأطراف المتصارعة في المنطقة"، بالعبور من أجوائه، مدينًا في الوقت ذاته ضرب إسرائيل لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية.ونقل التلفزيون الأردني وقناة "المملكة"، عن مصدر في الجيش الأردني تأكيداته "بعدم السماح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة"، وذلك بعدما شنت إسرائيل قد شنت هجوما يوم السبت الماضي على بعض المواقع فى إيران.
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العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
الجيش الأردني يجري تمرينا على إجراءات المعركة الدفاعية
أجرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، التمرين التعبوي "عزم المرابطين"، لاختبار تطبيق إجراءات المعركة الدفاعية.
وأفادت وكالة
"عمون" بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، تابع التمرين العسكري الذي نفذه لواء الشهيد وصفي التل الآلي/ 2 (لواء البواسل)، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشرقية، في ميادين التدريب المخصصة، وكان في استقباله قائد المنطقة.
تضمن التمرين رمايات من مختلف الأسلحة للتعامل مع أهداف استراتيجية بإسناد من سلاح الجو، سواء الطائرات المقاتلة أو العمودية والتي نفذت رماياتها بدقة وفاعلية عالية من خلال خلية تنسيق النيران، وحسب مجريات المعركة الدفاعية.
شهد التمرين كذلك انفتاح المنطقة الإدارية بكافة عناصرها لإسناد العمليات لاختبار قدرتها في الظروف المشابهة للعمليات الحقيقية، حيث هدف التمرين إلى اختبار كفاءة القادة وهيئة الركن على التحضير وتسلسل إجراءات التخطيط وصنع القرار العسكري، وتطبيق إجراءات المعركة الدفاعية حسب ما يتطلبه الموقف العملياتي.
استهدف التمرين كذلك اختبار قدرة القوات الأردنية على مواكبة التطور التكنولوجي الذي طرأ على طبيعة وآلية الحرب الحديثة لمواجهة الظروف والتحديات الراهنة، إضافة إلى رفع مستوى تدريب المشاركين في تنفيذ العمليات التعبوية الليلية والنهارية.
في السياق ذاته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية استمرار القيادة العامة لقواته المسلحة في تنفيذ توجيهات العاهل الأردني القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى تقديم الدعم الكامل لتشكيلاتها ووحداتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة محاولات يراد منها العبث بأمن الوطن.
وفي وقت سابق، نفى الأردن السماح لطائرات عسكرية "من الأطراف المتصارعة في المنطقة"، بالعبور من أجوائه، مدينًا في الوقت ذاته ضرب إسرائيل لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية.
ونقل التلفزيون الأردني وقناة "المملكة"، عن مصدر في الجيش الأردني
تأكيداته "بعدم السماح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة"، وذلك بعدما شنت إسرائيل قد شنت هجوما يوم السبت الماضي على بعض المواقع فى إيران.