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الخارجية الفرنسية تنشر خريطة المغرب بالصحراء المتنازع عليها
الخارجية الفرنسية تنشر خريطة المغرب بالصحراء المتنازع عليها
سبوتنيك عربي
بعد انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، نشرت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الرسمي خريطة رسمية للمغرب تشمل الصحراء المتنازع عليها مع... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T15:01+0000
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وتأتي الخطوة بالتزامن مع إعلان فرنسا عن نيتها تعزيز حضورها القنصلي والثقافي بالصحراء المغربية، ووجه ماكرون رسالة إلى الملك المغربي محمد السادس، أكد فيها أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".وجدد ماكرون، الثلاثاء، التأكيد على دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه. وقال في خطاب ألقاه داخل البرلمان المغربي: "أجدد التأكيد على ذلك هنا أمامكم. بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية".وعبر الرئيس الفرنسي أيضا، باسم فرنسا، عن الالتزام بـ"الوقوف إلى جانب المغرب في الهيئات الدولية"، مؤكدا أن "مخطط الحكم الذاتي لسنة 2007 يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".تجدر الإشارة إلى أن زيارة ماكرون كانت مقررة أساسا في مطلع 2020، بعد زيارة أولى في 2017 وثانية في 2018، لكن توترات بين البلدين سادت خلال تلك الفترة الماضية بسبب اشتراط المغرب منح الأولوية في الشراكة للدول الداعمة لوحدتها الترابية، أدت إلى إرجاء الزيارة بعد تقليص فرنسا للتأشيرات لدول المغرب العربي، لكن الزيارة الحالية جاءت سريعة بعد أن أعلن ماكرون في تموز/يوليو 2023 دعم فرنسا لحل قضية الصحراء الغربية "في إطار السيادة المغربية".
https://sarabic.ae/20241030/برلمانية-مغربية-فرنسا-تبحث-عن-مصالحها-في-المقام-الأول-1094321529.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار المغرب اليوم

الخارجية الفرنسية تنشر خريطة المغرب بالصحراء المتنازع عليها

15:01 GMT 30.10.2024
المغرب
المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
تابعنا عبر
بعد انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، نشرت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الرسمي خريطة رسمية للمغرب تشمل الصحراء المتنازع عليها مع الجزائر.
وتأتي الخطوة بالتزامن مع إعلان فرنسا عن نيتها تعزيز حضورها القنصلي والثقافي بالصحراء المغربية، ووجه ماكرون رسالة إلى الملك المغربي محمد السادس، أكد فيها أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
الخارجية الفرنسية
وجدد ماكرون، الثلاثاء، التأكيد على دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه.
وقال في خطاب ألقاه داخل البرلمان المغربي: "أجدد التأكيد على ذلك هنا أمامكم. بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية".
وعبر الرئيس الفرنسي أيضا، باسم فرنسا، عن الالتزام بـ"الوقوف إلى جانب المغرب في الهيئات الدولية"، مؤكدا أن "مخطط الحكم الذاتي لسنة 2007 يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
برلمانية مغربية: فرنسا تبحث عن مصالحها في المقام الأول
12:19 GMT
تجدر الإشارة إلى أن زيارة ماكرون كانت مقررة أساسا في مطلع 2020، بعد زيارة أولى في 2017 وثانية في 2018، لكن توترات بين البلدين سادت خلال تلك الفترة الماضية بسبب اشتراط المغرب منح الأولوية في الشراكة للدول الداعمة لوحدتها الترابية، أدت إلى إرجاء الزيارة بعد تقليص فرنسا للتأشيرات لدول المغرب العربي، لكن الزيارة الحالية جاءت سريعة بعد أن أعلن ماكرون في تموز/يوليو 2023 دعم فرنسا لحل قضية الصحراء الغربية "في إطار السيادة المغربية".
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