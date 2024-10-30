https://sarabic.ae/20241030/المجر-تعطل-عملية-استخباراتية-أجنبية-لإرسال-أسلحة-إلى-نظام-كييف-1094327082.html
المجر تعطل عملية استخباراتية أجنبية لإرسال أسلحة إلى نظام كييف
المجر تعطل عملية استخباراتية أجنبية لإرسال أسلحة إلى نظام كييف
سبوتنيك عربي
أكد، غيرغي غوياش، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، أن أجهزة الاستخبارات المضادة المجرية تمكنت من إحباط محاولات أجهزة الاستخبارات الأجنبية لاستخدام قوة الصناعة... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T14:53+0000
2024-10-30T14:53+0000
2024-10-30T14:53+0000
المجر
أخبار أوكرانيا
روسيا
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قال غوياش خلال مؤتمر صحفي: "في الواقع، كانت هناك محاولة لاستخدام قدرات الصناعة العسكرية المجرية لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، لكن الاستخبارات المجرية المضادة اكتشفت ذلك وتمكنت من إيقافها". وفي وقت سابق، ذكرت تقرير نشرته وسيلة إعلامية أمريكية، أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا وألمانيا، أعربت عن قلقها واعتراضها على فكرة قيام دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتجاوز حق النقض، الذي استخدمته المجر، بشأن "المساعدة" لأوكرانيا. ومنعت المجر، في السنوات الأخيرة، أكثر من مرة، قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل النزاع في أوكرانيا والهجرة. ويثير هذا الأمر استياء شديدا لدى بروكسل وعواصم أوروبية أخرى، غير أن بودابست لا تنوي التخلي عن موقفها، معلنة أنه مبني على المصالح الوطنية ويتفق مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي بالكامل.تقرير: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي تتضمن استغلال الغرب لموارد أوكرانياالخارجية الروسية: انضمام كييف للناتو سيجعل تورط الحلف في الصراع أمرا لا مفر منهالمجر تصف خطة زيلينسكي بالفظيعة وتدعو لبدء المفاوضات مع روسيا
https://sarabic.ae/20241026/تقرير-برلين-وباريس-ترفضان-تجاوز-فيتو-المجر-بشأن-أوكرانيا-1094181186.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا
المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا
المجر تعطل عملية استخباراتية أجنبية لإرسال أسلحة إلى نظام كييف
أكد، غيرغي غوياش، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، أن أجهزة الاستخبارات المضادة المجرية تمكنت من إحباط محاولات أجهزة الاستخبارات الأجنبية لاستخدام قوة الصناعة العسكرية المجرية لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.
قال غوياش خلال مؤتمر صحفي: "في الواقع، كانت هناك محاولة لاستخدام قدرات الصناعة العسكرية المجرية لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، لكن الاستخبارات المجرية المضادة اكتشفت ذلك وتمكنت من إيقافها".
وتابع: "لا يسعني إلا أن أقول إن موقف الحكومة المجرية، لم يتغير لن نزود أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية".
وفي وقت سابق، ذكرت تقرير نشرته وسيلة إعلامية أمريكية، أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا وألمانيا، أعربت عن قلقها واعتراضها على فكرة قيام دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتجاوز حق النقض، الذي استخدمته المجر، بشأن "المساعدة" لأوكرانيا.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا مسألة "المساعدات" لأوكرانيا، خلال اجتماع في باريس، هذا الأسبوع.
ومنعت المجر، في السنوات الأخيرة، أكثر من مرة، قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل النزاع في أوكرانيا والهجرة. ويثير هذا الأمر استياء شديدا لدى بروكسل وعواصم أوروبية أخرى، غير أن بودابست لا تنوي التخلي عن موقفها، معلنة أنه مبني على المصالح الوطنية ويتفق مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي بالكامل.