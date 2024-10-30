https://sarabic.ae/20241030/بمشاركة-عربية-انطلاق-مشروع-رسالة-إلى-المستقبل-في-روسيا-ضمن-ندوة-صناعة-المستقبل--1094329494.html
بمشاركة عربية... انطلاق مشروع "رسالة إلى المستقبل" في روسيا ضمن ندوة "صناعة المستقبل"
بمشاركة عربية... انطلاق مشروع "رسالة إلى المستقبل" في روسيا ضمن ندوة "صناعة المستقبل"
سبوتنيك عربي
في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، سيتمكن ضيوف الندوة الدولية "صناعة المستقبل" من إرسال "رسالة إلى المستقبل" ضمن جزء من مشروع خاص للمركز الوطني "روسيا". 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T16:06+0000
2024-10-30T16:06+0000
2024-10-30T16:23+0000
مجتمع
روسيا
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وسيتمكن الضيوف من ترك رغباتهم أو رؤاهم للمستقبل، ومشاركة الخطط والأحلام على بطاقات بريدية خاصة، والتي يمكن إرسالها إلى أحبائهم أو حتى لأنفسهم مباشرة من الموقع أو تركها كتذكار.ويمكن إرسال البطاقات البريدية عن طريق وضعها في قوارير أو صناديق بريد خاصة مثبتة في المركز الوطني، وتم إعداد ما مجموعه 4000 بطاقة بريدية للمشاركين في الندوة.وفي الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، سيستمتع المشاركون بثلاثة أيام مليئة بالأحداث، وستكون الندوة منصة دولية فريدة للحوار المفتوح، حيث سيتم مناقشة سيناريوهات التنمية البشرية والتحديات العالمية في عصرنا، وسيكون هناك أكثر من 60 حدثًا في البرنامج المخصص لأربعة مواضيع بحثية، مستقبل الإنسان، مستقبل التكنولوجيا، مستقبل عالم متعدد الأقطاب، مستقبل الحضارات. وأكد العديد من العلماء والخبراء والكتاب المشهورين وأعضاء الحكومة الروسية وممثلي أكبر الشركات في البلاد مشاركتهم.كما أنه سيشارك جون موليرا، مدير السياسات والأبحاث في شركة "دي دي جيوسياسيا" من الولايات المتحدة الأمريكية، في الندوة الدولية "صناعة المستقبل"، وسينضم إلى مناقشة "مستقبل الأسرة: المشاركة والمسؤولية والتقاليد" والتي ستعقد كجزء من قسم "الأسرة وعلاقات المستقبل".وقال موليرا: "آمل أن ألهم في الندوة الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يتصورون مستقبلًا للإنسانية يتجاوز الليبرالية الجديدة الغربية. هدفنا هو خلق حركة تحترم التقاليد والمصالح، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون".ويمكن لوسائل الإعلام إرسال رسالة إلى المنظمين من خلال البريد التالي pressa@russia.ru، كما يتم نشر برنامج الندوة على الموقع الإلكتروني future.russia.ru، وسيكون بث أحداث الندوة متاحًا هناك أيضًا في أيام الندوة.وفي 1 يوليو/تموز 2024، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بإنشاء المركز الوطني لروسيا للحفاظ على تراث معرض روسيا وإظهار إنجازات البلاد بشكل مستمر.
https://sarabic.ae/20240905/تعليقا-على-كلمة-بوتين-خلال-المنتدى-الاقتصادي-خبير-لـ-سبوتنيك-المستقبل-للشرق-الأقصى-1092424529.html
https://sarabic.ae/20240610/روسيا-إلى-العالم-انطلاق-أعمال-المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التربية-والتعليم-في-قازان-1089716583.html
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روسيا
بمشاركة عربية... انطلاق مشروع "رسالة إلى المستقبل" في روسيا ضمن ندوة "صناعة المستقبل"
16:06 GMT 30.10.2024 (تم التحديث: 16:23 GMT 30.10.2024)
في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، سيتمكن ضيوف الندوة الدولية "صناعة المستقبل" من إرسال "رسالة إلى المستقبل" ضمن جزء من مشروع خاص للمركز الوطني "روسيا".
وسيتمكن الضيوف من ترك رغباتهم أو رؤاهم للمستقبل، ومشاركة الخطط والأحلام على بطاقات بريدية خاصة، والتي يمكن إرسالها إلى أحبائهم أو حتى لأنفسهم مباشرة من الموقع أو تركها كتذكار.
كما تم إعداد طوابع محدودة الإصدار تحمل الرموز الرسمية للمعرض والمنتدى الدولي "روسيا" لضيوف الندوة، وإنها تتميز بقلب أصبح أحد أكثر رموز المعرض شهرة وتفضيلاً.
ويمكن إرسال البطاقات البريدية عن طريق وضعها في قوارير أو صناديق بريد خاصة مثبتة في المركز الوطني، وتم إعداد ما مجموعه 4000 بطاقة بريدية للمشاركين في الندوة.
وفي الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، سيستمتع المشاركون بثلاثة أيام مليئة بالأحداث، وستكون الندوة منصة دولية فريدة للحوار المفتوح، حيث سيتم مناقشة سيناريوهات التنمية البشرية والتحديات العالمية في عصرنا، وسيكون هناك أكثر من 60 حدثًا في البرنامج المخصص لأربعة مواضيع بحثية، مستقبل الإنسان، مستقبل التكنولوجيا، مستقبل عالم متعدد الأقطاب، مستقبل الحضارات.
وأكد العديد من العلماء والخبراء والكتاب المشهورين وأعضاء الحكومة الروسية وممثلي أكبر الشركات في البلاد مشاركتهم.
وسيشارك في هذا الحدث مندوبون من نحو 40 دولة، ومن بينها النمسا والأرجنتين وأرمينيا وبلغاريا والمجر ومصر والهند وإسبانيا وإيطاليا وإيران والصين وكندا والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وصربيا وسوريا وتركيا وفرنسا وغيرها.
كما أنه سيشارك جون موليرا، مدير السياسات والأبحاث في شركة "دي دي جيوسياسيا" من الولايات المتحدة الأمريكية، في الندوة الدولية "صناعة المستقبل"، وسينضم إلى مناقشة "مستقبل الأسرة: المشاركة والمسؤولية والتقاليد" والتي ستعقد كجزء من قسم "الأسرة وعلاقات المستقبل".
وقال موليرا: "آمل أن ألهم في الندوة الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يتصورون مستقبلًا للإنسانية يتجاوز الليبرالية الجديدة الغربية. هدفنا هو خلق حركة تحترم التقاليد والمصالح، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون".
وخلال المناقشة، سيثير الخبراء موضوعات تتعلق بالأسرة والبنية الاجتماعية، ومن بين القضايا الرئيسية، نموذج الأسرة للمستقبل، وتحول الأدوار بين الجنسين، والعلاقات بين الطفل والوالدين، فضلا عن تأثير الفضاء الإعلامي وقادة الرأي على تشكيل القيم العائلية.
ويمكن لوسائل الإعلام إرسال رسالة إلى المنظمين من خلال البريد التالي pressa@russia.ru، كما يتم نشر برنامج الندوة على الموقع الإلكتروني future.russia.ru، وسيكون بث أحداث الندوة متاحًا هناك أيضًا في أيام الندوة.
وفي 1 يوليو/تموز 2024، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بإنشاء المركز الوطني لروسيا للحفاظ على تراث معرض روسيا وإظهار إنجازات البلاد بشكل مستمر.