https://sarabic.ae/20241030/بمشاركة-عربية-انطلاق-مشروع-رسالة-إلى-المستقبل-في-روسيا-ضمن-ندوة-صناعة-المستقبل--1094329494.html

بمشاركة عربية... انطلاق مشروع "رسالة إلى المستقبل" في روسيا ضمن ندوة "صناعة المستقبل"

بمشاركة عربية... انطلاق مشروع "رسالة إلى المستقبل" في روسيا ضمن ندوة "صناعة المستقبل"

سبوتنيك عربي

في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، سيتمكن ضيوف الندوة الدولية "صناعة المستقبل" من إرسال "رسالة إلى المستقبل" ضمن جزء من مشروع خاص للمركز الوطني "روسيا". 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T16:06+0000

2024-10-30T16:06+0000

2024-10-30T16:23+0000

مجتمع

روسيا

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وسيتمكن الضيوف من ترك رغباتهم أو رؤاهم للمستقبل، ومشاركة الخطط والأحلام على بطاقات بريدية خاصة، والتي يمكن إرسالها إلى أحبائهم أو حتى لأنفسهم مباشرة من الموقع أو تركها كتذكار.ويمكن إرسال البطاقات البريدية عن طريق وضعها في قوارير أو صناديق بريد خاصة مثبتة في المركز الوطني، وتم إعداد ما مجموعه 4000 بطاقة بريدية للمشاركين في الندوة.وفي الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، سيستمتع المشاركون بثلاثة أيام مليئة بالأحداث، وستكون الندوة منصة دولية فريدة للحوار المفتوح، حيث سيتم مناقشة سيناريوهات التنمية البشرية والتحديات العالمية في عصرنا، وسيكون هناك أكثر من 60 حدثًا في البرنامج المخصص لأربعة مواضيع بحثية، مستقبل الإنسان، مستقبل التكنولوجيا، مستقبل عالم متعدد الأقطاب، مستقبل الحضارات. وأكد العديد من العلماء والخبراء والكتاب المشهورين وأعضاء الحكومة الروسية وممثلي أكبر الشركات في البلاد مشاركتهم.كما أنه سيشارك جون موليرا، مدير السياسات والأبحاث في شركة "دي دي جيوسياسيا" من الولايات المتحدة الأمريكية، في الندوة الدولية "صناعة المستقبل"، وسينضم إلى مناقشة "مستقبل الأسرة: المشاركة والمسؤولية والتقاليد" والتي ستعقد كجزء من قسم "الأسرة وعلاقات المستقبل".وقال موليرا: "آمل أن ألهم في الندوة الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يتصورون مستقبلًا للإنسانية يتجاوز الليبرالية الجديدة الغربية. هدفنا هو خلق حركة تحترم التقاليد والمصالح، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون".ويمكن لوسائل الإعلام إرسال رسالة إلى المنظمين من خلال البريد التالي pressa@russia.ru، كما يتم نشر برنامج الندوة على الموقع الإلكتروني future.russia.ru، وسيكون بث أحداث الندوة متاحًا هناك أيضًا في أيام الندوة.وفي 1 يوليو/تموز 2024، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بإنشاء المركز الوطني لروسيا للحفاظ على تراث معرض روسيا وإظهار إنجازات البلاد بشكل مستمر.

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