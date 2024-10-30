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https://sarabic.ae/20241030/مصر-تعلن-موعد-وصول-ثلاثي-الزمالك-إلى-القاهرة-بعد-الإفراج-عنهم-من-قبل-الرئيس-الإماراتي-1094313551.html
مصر تعلن موعد وصول ثلاثي الزمالك إلى القاهرة بعد الإفراج عنهم من قبل الرئيس الإماراتي
مصر تعلن موعد وصول ثلاثي الزمالك إلى القاهرة بعد الإفراج عنهم من قبل الرئيس الإماراتي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الأربعاء، عن "المتابعة الجارية لوصول ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول ومصطفي شلبي ونبيل عماد... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T10:09+0000
2024-10-30T10:09+0000
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وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، إن "الحكومة المصرية نجحت بالتواصل والتنسيق مع السلطات والمؤسسات الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة".ووجه وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي الشكر، "لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من فخامة رئيس الدولة".ومن المقرر أن تصل الطائرة التي تقل ثلاثي الزمالك، في تمام الساعة الخامسة مساء، إلى مطار القاهرة الدولي.وأصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، أمرا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيرامدز المصريين، والتي أقيمت في أبو ظبي يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ويأتي العفو "انطلاقا من العلاقات الأخوية، التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصا من الرئيس الإماراتي على تعزيز الروابط الأخوية، التي تجمع الشعبين الشقيقين"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).يأتي ذلك، بعدما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد الشاذلي، اليوم الثلاثاء، نجاح التنسيق مع دولة الإمارات لإنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك بأبو ظبي.وكانت محكمة أبوظبي الإماراتية، قررت حبس كل من عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لاعبا الفريق الكروي الأول لكرة القدم، لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم.وحسب موقع "يلا كورة" جاء قرار الحبس نتيجة استخدام اللاعبين القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام بغرض إجباره على أداء عمل أو الامتناع عنه دون وجه حق، مشيرا أن ثلاثي الزمالك يمكنهم الاستئناف على الحكم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، فيما تُحسب الأيام التي قضوها في السجن من مدة العقوبة.يُذكر أن الواقعة تعود إلى مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات التي أقيمت في الفترة بين 20 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.حيث نشب خلاف بين لاعبي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي، وأحد المنظمين في استاد آل نهيان، فيما تدخل عبد الواحد السيد مديرة الكرة بالزمالك لاحقا في المشادة.وعقب توقيف اللاعبين من قبل السلطات الإماراتية، أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الواقعة، حيث أعرب فيه عن اعتذاره وتقديره لدولة الإمارات.وكان الزمالك قد خسر نهائي السوبر المصري في الإمارات أمام النادي الأهلي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.
https://sarabic.ae/20241026/أول-رد-فعل-من-الزمالك-بعد-عقوبات-الاتحاد-الأفريقي-ضد-القلعة-البيضاء-1094194141.html
https://sarabic.ae/20241029/رئيس-الإمارات-ينهي-أزمة-ثلاثي-الزمالك-1094296905.html
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مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الزمالك اليوم, نادي الأهلي
مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الزمالك اليوم, نادي الأهلي

مصر تعلن موعد وصول ثلاثي الزمالك إلى القاهرة بعد الإفراج عنهم من قبل الرئيس الإماراتي

10:09 GMT 30.10.2024
© AP Photo / Ahmed Gamilجماهير نادي الزمالك المصري
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Ahmed Gamil
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الأربعاء، عن "المتابعة الجارية لوصول ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول ومصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق، مع السلطات الإماراتية".
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، إن "الحكومة المصرية نجحت بالتواصل والتنسيق مع السلطات والمؤسسات الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة".
ووجه وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي الشكر، "لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من فخامة رئيس الدولة".
جماهير الزمالك حزينة لخسارة فريقها بعد احدى المبارايات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
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أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبات الاتحاد الأفريقي ضد القلعة البيضاء
26 أكتوبر, 18:36 GMT
ومن المقرر أن تصل الطائرة التي تقل ثلاثي الزمالك، في تمام الساعة الخامسة مساء، إلى مطار القاهرة الدولي.
وأصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، أمرا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيرامدز المصريين، والتي أقيمت في أبو ظبي يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويأتي العفو "انطلاقا من العلاقات الأخوية، التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصا من الرئيس الإماراتي على تعزيز الروابط الأخوية، التي تجمع الشعبين الشقيقين"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
يأتي ذلك، بعدما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد الشاذلي، اليوم الثلاثاء، نجاح التنسيق مع دولة الإمارات لإنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك بأبو ظبي.
وكانت محكمة أبوظبي الإماراتية، قررت حبس كل من عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لاعبا الفريق الكروي الأول لكرة القدم، لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم.
وحسب موقع "يلا كورة" جاء قرار الحبس نتيجة استخدام اللاعبين القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام بغرض إجباره على أداء عمل أو الامتناع عنه دون وجه حق، مشيرا أن ثلاثي الزمالك يمكنهم الاستئناف على الحكم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، فيما تُحسب الأيام التي قضوها في السجن من مدة العقوبة.
محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
مجتمع
رئيس الإمارات ينهي أزمة "ثلاثي الزمالك"
أمس, 20:09 GMT
يُذكر أن الواقعة تعود إلى مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات التي أقيمت في الفترة بين 20 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
حيث نشب خلاف بين لاعبي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي، وأحد المنظمين في استاد آل نهيان، فيما تدخل عبد الواحد السيد مديرة الكرة بالزمالك لاحقا في المشادة.
وعقب توقيف اللاعبين من قبل السلطات الإماراتية، أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الواقعة، حيث أعرب فيه عن اعتذاره وتقديره لدولة الإمارات.
وكان الزمالك قد خسر نهائي السوبر المصري في الإمارات أمام النادي الأهلي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.
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