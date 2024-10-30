https://sarabic.ae/20241030/مقتل-6-أشخاص-بينهم-4-عسكريين-سوريين-إثر-هجوم-مسلح-على-نقطة-عسكرية-في-ريف-الرقة-1094306775.html

مقتل 6 أشخاص بينهم 4 عسكريين سوريين إثر هجوم مسلح على نقطة عسكرية في ريف الرقة

مقتل 6 أشخاص بينهم 4 عسكريين سوريين إثر هجوم مسلح على نقطة عسكرية في ريف الرقة

سبوتنيك عربي

لقي 6 أشخاص، بينهم 4 عسكريين من الجيش السوري، مصرعهم في هجوم مسلح على إحدى النقاط العسكرية في ريف الرقة الشرقي. 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T08:41+0000

2024-10-30T08:41+0000

2024-10-30T08:41+0000

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دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "إحدى نقاط الجيش السوري المتمركزة على طريق شويحان، جنوب غربي بلدة شنان، في ريف الرقة الشرقي، تعرضت فجر اليوم لهجوم إرهابي شنه مجهولون".وأضاف: "وأطلق الإرهابيون النار على النقطة العسكرية، وسيارتين كانتا تمران في الطريق، ما أسفر عن مقتل 3 ضباط سوريين أحدهم برتبة نقيب واثنين برتبة ملازم أول إضافة إلى جندي، فضلا عن مقتل مدنيين اثنين من أهالي بلدة معدان، وإصابة 3 مدنيين وعسكريين اثنين".وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في سوريا، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن المجموعات المسلحة في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا، صعّدت من هجماتها على دوريات الجيش السوري.وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، إن "مجموعة مسلحة استهدفت، دورية للجيش العربي السوري في ريف المحافظة، وذلك بعد ساعات من استهداف دورية أخرى ليل اليوم السابق".وفي التفاصيل، أوضحت المراسلة أن "المجموعة المسلحة قامت ظهر اليوم، بتفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية مشتركة للجيش والقوى الأمنية، على الطريق الواصل بين بلدتي الكرك الشرقي والغارية الشرقية، في ريف درعا الشمالي الشرقي".وأكدت المراسلة أن العملية أسفرت عن إصابة 4 عناصر من الجيش السوري بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المشفى الوطني في درعا لتلقي العلاج.إقرأ أيضا:إصابات محتملة بصفوف الجيش الأمريكي إثر هجوم مسيرات على حقل نفطي سوري

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