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وزارة الأمن الإيرانية تفكك مجموعة إرهابية تابعة لإسرائيل
وزارة الأمن الإيرانية تفكك مجموعة إرهابية تابعة لإسرائيل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن الإيرانية نجحت، اليوم الأربعاء، في تفكيك مجموعة إرهابية نسبتها إلى إسرائيل. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T17:54+0000
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الأمن الإيرانية تمكنت خلال عمليات من تحديد وتفكيك مجموعة وصفتها بـ"إرهابية انفصالية" تابعة لإسرائيل كانت تعتزم الدخول إلى إيران.وأكدت أن "هذه المجموعة الانفصالية تهدف إلى إثارة الاضطرابات وأعمال الشغب في الشوارع والاغتيالات وزعزعة الأمن والانتقال من إقليم كردستان العراق، الى محافظة آذربايجان الغربية الإيرانية (شمالي غرب)".وأضافت أن "المجموعة الإرهابية كانت تعتزم تكوين خلايا أخرى، لكن تم تحديدها وتفكيكها أثناء دخولها إلى البلاد".ولقتت إلى أن "في ضوء عمليات منتسبي وزارة الأمن، لقي أحد الكوادر الرئيسية لهذه المجموعة الإرهابية حتفه، وألقي القبض على اثنين من مرافقيه، وضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهم". ويشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والتخطيط لتنفيذ عمليات تهدف لزعزعة الأمن في البلاد.ونقلت وكالة "إيسنا" عن الحرس الثوري الإيراني قوله "تفكيك شبكة مكونة من 12 عنصرا مرتبطة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات إيرانية كانت تخطط لعمليات إرهابية ولتنفيذ عمليات مناهضة للأمن في إيران".ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الاستخبارات الإيرانية، تفكيك شبكة تجسس تابعة لإسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في عدة محافظات إيرانية.وتعلن إيران بين الحين والآخر، احتجاز أشخاص بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.وتتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.
https://sarabic.ae/20240922/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-اعتقال-12-شخصا-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-1092996102.html
https://sarabic.ae/20241030/صور-أقمار-صناعية-تكشف-ضرب-إسرائيل-مصنعا-رئيسيا-لإنتاج-الصواريخ-في-إيران-1094303334.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزارة الأمن الإيرانية تفكك مجموعة إرهابية تابعة لإسرائيل

17:54 GMT 30.10.2024
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن الإيرانية نجحت، اليوم الأربعاء، في تفكيك مجموعة إرهابية نسبتها إلى إسرائيل.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الأمن الإيرانية تمكنت خلال عمليات من تحديد وتفكيك مجموعة وصفتها بـ"إرهابية انفصالية" تابعة لإسرائيل كانت تعتزم الدخول إلى إيران.
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
22 سبتمبر, 17:55 GMT
وأكدت أن "هذه المجموعة الانفصالية تهدف إلى إثارة الاضطرابات وأعمال الشغب في الشوارع والاغتيالات وزعزعة الأمن والانتقال من إقليم كردستان العراق، الى محافظة آذربايجان الغربية الإيرانية (شمالي غرب)".
وأضافت أن "المجموعة الإرهابية كانت تعتزم تكوين خلايا أخرى، لكن تم تحديدها وتفكيكها أثناء دخولها إلى البلاد".
ولقتت إلى أن "في ضوء عمليات منتسبي وزارة الأمن، لقي أحد الكوادر الرئيسية لهذه المجموعة الإرهابية حتفه، وألقي القبض على اثنين من مرافقيه، وضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهم".
ويشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والتخطيط لتنفيذ عمليات تهدف لزعزعة الأمن في البلاد.
ونقلت وكالة "إيسنا" عن الحرس الثوري الإيراني قوله "تفكيك شبكة مكونة من 12 عنصرا مرتبطة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات إيرانية كانت تخطط لعمليات إرهابية ولتنفيذ عمليات مناهضة للأمن في إيران".
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
صور أقمار صناعية تكشف ضرب إسرائيل مصنعا رئيسيا لإنتاج الصواريخ في إيران
07:42 GMT
ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الاستخبارات الإيرانية، تفكيك شبكة تجسس تابعة لإسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في عدة محافظات إيرانية.
وتعلن إيران بين الحين والآخر، احتجاز أشخاص بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.
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