https://sarabic.ae/20241030/وزارة-الأمن-الإيرانية-تفكك-مجموعة-إرهابية-تابعة-لإسرائيل-1094333248.html

وزارة الأمن الإيرانية تفكك مجموعة إرهابية تابعة لإسرائيل

وزارة الأمن الإيرانية تفكك مجموعة إرهابية تابعة لإسرائيل

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن الإيرانية نجحت، اليوم الأربعاء، في تفكيك مجموعة إرهابية نسبتها إلى إسرائيل. 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T17:54+0000

2024-10-30T17:54+0000

2024-10-30T17:54+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e69554d295b33396c3303fd12f201b75.jpg

وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الأمن الإيرانية تمكنت خلال عمليات من تحديد وتفكيك مجموعة وصفتها بـ"إرهابية انفصالية" تابعة لإسرائيل كانت تعتزم الدخول إلى إيران.وأكدت أن "هذه المجموعة الانفصالية تهدف إلى إثارة الاضطرابات وأعمال الشغب في الشوارع والاغتيالات وزعزعة الأمن والانتقال من إقليم كردستان العراق، الى محافظة آذربايجان الغربية الإيرانية (شمالي غرب)".وأضافت أن "المجموعة الإرهابية كانت تعتزم تكوين خلايا أخرى، لكن تم تحديدها وتفكيكها أثناء دخولها إلى البلاد".ولقتت إلى أن "في ضوء عمليات منتسبي وزارة الأمن، لقي أحد الكوادر الرئيسية لهذه المجموعة الإرهابية حتفه، وألقي القبض على اثنين من مرافقيه، وضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهم". ويشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والتخطيط لتنفيذ عمليات تهدف لزعزعة الأمن في البلاد.ونقلت وكالة "إيسنا" عن الحرس الثوري الإيراني قوله "تفكيك شبكة مكونة من 12 عنصرا مرتبطة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات إيرانية كانت تخطط لعمليات إرهابية ولتنفيذ عمليات مناهضة للأمن في إيران".ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الاستخبارات الإيرانية، تفكيك شبكة تجسس تابعة لإسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في عدة محافظات إيرانية.وتعلن إيران بين الحين والآخر، احتجاز أشخاص بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.وتتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.

https://sarabic.ae/20240922/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-اعتقال-12-شخصا-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-1092996102.html

https://sarabic.ae/20241030/صور-أقمار-صناعية-تكشف-ضرب-إسرائيل-مصنعا-رئيسيا-لإنتاج-الصواريخ-في-إيران-1094303334.html

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار