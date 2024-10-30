https://sarabic.ae/20241030/وزارة-الأمن-الإيرانية-تفكك-مجموعة-إرهابية-تابعة-لإسرائيل-1094333248.html
وزارة الأمن الإيرانية تفكك مجموعة إرهابية تابعة لإسرائيل
وزارة الأمن الإيرانية تفكك مجموعة إرهابية تابعة لإسرائيل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن الإيرانية نجحت، اليوم الأربعاء، في تفكيك مجموعة إرهابية نسبتها إلى إسرائيل. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T17:54+0000
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الأمن الإيرانية تمكنت خلال عمليات من تحديد وتفكيك مجموعة وصفتها بـ"إرهابية انفصالية" تابعة لإسرائيل كانت تعتزم الدخول إلى إيران.وأكدت أن "هذه المجموعة الانفصالية تهدف إلى إثارة الاضطرابات وأعمال الشغب في الشوارع والاغتيالات وزعزعة الأمن والانتقال من إقليم كردستان العراق، الى محافظة آذربايجان الغربية الإيرانية (شمالي غرب)".وأضافت أن "المجموعة الإرهابية كانت تعتزم تكوين خلايا أخرى، لكن تم تحديدها وتفكيكها أثناء دخولها إلى البلاد".ولقتت إلى أن "في ضوء عمليات منتسبي وزارة الأمن، لقي أحد الكوادر الرئيسية لهذه المجموعة الإرهابية حتفه، وألقي القبض على اثنين من مرافقيه، وضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهم". ويشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والتخطيط لتنفيذ عمليات تهدف لزعزعة الأمن في البلاد.ونقلت وكالة "إيسنا" عن الحرس الثوري الإيراني قوله "تفكيك شبكة مكونة من 12 عنصرا مرتبطة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات إيرانية كانت تخطط لعمليات إرهابية ولتنفيذ عمليات مناهضة للأمن في إيران".ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الاستخبارات الإيرانية، تفكيك شبكة تجسس تابعة لإسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في عدة محافظات إيرانية.وتعلن إيران بين الحين والآخر، احتجاز أشخاص بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.وتتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.
https://sarabic.ae/20240922/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-اعتقال-12-شخصا-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-1092996102.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزارة الأمن الإيرانية تفكك مجموعة إرهابية تابعة لإسرائيل
ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن الإيرانية نجحت، اليوم الأربعاء، في تفكيك مجموعة إرهابية نسبتها إلى إسرائيل.
وذكرت وكالة
إرنا، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الأمن الإيرانية تمكنت خلال عمليات من تحديد وتفكيك مجموعة وصفتها بـ"إرهابية انفصالية" تابعة لإسرائيل كانت تعتزم الدخول إلى إيران.
وأكدت أن "هذه المجموعة الانفصالية تهدف إلى إثارة الاضطرابات وأعمال الشغب في الشوارع والاغتيالات وزعزعة الأمن والانتقال من إقليم كردستان العراق
، الى محافظة آذربايجان الغربية الإيرانية (شمالي غرب)".
وأضافت أن "المجموعة الإرهابية كانت تعتزم تكوين خلايا أخرى، لكن تم تحديدها وتفكيكها أثناء دخولها إلى البلاد".
ولقتت إلى أن "في ضوء عمليات منتسبي وزارة الأمن، لقي أحد الكوادر الرئيسية لهذه المجموعة الإرهابية حتفه، وألقي القبض على اثنين من مرافقيه، وضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهم".
ويشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والتخطيط لتنفيذ عمليات تهدف لزعزعة الأمن في البلاد.
ونقلت وكالة "إيسنا" عن الحرس الثوري الإيراني قوله "تفكيك شبكة مكونة من 12 عنصرا مرتبطة بالكيان الصهيوني
في 6 محافظات إيرانية كانت تخطط لعمليات إرهابية ولتنفيذ عمليات مناهضة للأمن في إيران".
ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الاستخبارات الإيرانية، تفكيك شبكة تجسس تابعة لإسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في عدة محافظات إيرانية.
وتعلن إيران بين الحين والآخر، احتجاز أشخاص بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.