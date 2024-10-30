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https://sarabic.ae/20241030/وزير-العمل-اللبناني-مهما-تفاقمت-الضغوط-لن-تؤثر-على-قرار-الرئيس-بري-1094317929.html
وزير العمل اللبناني: مهما تفاقمت الضغوط لن تؤثر على قرار الرئيس بري
وزير العمل اللبناني: مهما تفاقمت الضغوط لن تؤثر على قرار الرئيس بري
سبوتنيك عربي
أعلن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، اليوم الأربعاء، أن الضغوط ومهما تفاقمت لن تؤثر على قرار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T11:50+0000
2024-10-30T11:50+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار لبنان
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وقال وزير العمل في الحكومة اللبنانية، في حوار مع "سبوتنيك": "من الواضح أنّ إسرائيل تعيش خلافا في الرأي بين العسكر والساسة، إذ يعاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مشاكل كبيرة بسبب تدهور الوضع العسكري، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الارتباك وسط ضغوط كبيرة قد تؤدي إلى وقف الحرب".وفي سياق متصل، نوه البيرم إلى "أهمية الرسائل التي تحملها الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية، لاسيما تلك الموجهة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري"، معتبراً أن "مهما تفاقت الضغوط فهي لن تؤثر على قرارات الرئيس بري، فالإسرائيلي اليوم لم يتمكن من تحقيق أهدافه على الرغم من بلوغه بعض الانتصارات التكتيكية".مسيرات "حزب الله" تتسبب بتأجيل حفل زفاف نجل نتنياهومحافظ المدينة لـ"سبوتنيك": مقتل أكثر من 60 شخصا في غارات إسرائيلية على بعلبكمندوب لبنان لدى الأمم المتحدة: قوات اليونيفيل غير قادرة على تنفيذ مهامها
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تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان

وزير العمل اللبناني: مهما تفاقمت الضغوط لن تؤثر على قرار الرئيس بري

11:50 GMT 30.10.2024
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova / الانتقال إلى بنك الصورجبيل علم لبنان
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
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حصري
أعلن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، اليوم الأربعاء، أن الضغوط ومهما تفاقمت لن تؤثر على قرار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وقال وزير العمل في الحكومة اللبنانية، في حوار مع "سبوتنيك": "من الواضح أنّ إسرائيل تعيش خلافا في الرأي بين العسكر والساسة، إذ يعاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مشاكل كبيرة بسبب تدهور الوضع العسكري، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الارتباك وسط ضغوط كبيرة قد تؤدي إلى وقف الحرب".

وأشار الوزير إلى أن "نتنياهو يسعى لإقامة شرق أوسط جديد عبر تهجير الفلسطينيين، ويجب التصدي لهذه الحرب التي تسعى من خلالها إسرائيل إلى إلغاء الهوية الفلسطينية".

المسارح اللبنانية: ملاذ للأمان في زمن الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
المسارح اللبنانية.. ملاذ للأمان في زمن الحرب
أمس, 13:00 GMT
وفي سياق متصل، نوه البيرم إلى "أهمية الرسائل التي تحملها الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية، لاسيما تلك الموجهة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري"، معتبراً أن "مهما تفاقت الضغوط فهي لن تؤثر على قرارات الرئيس بري، فالإسرائيلي اليوم لم يتمكن من تحقيق أهدافه على الرغم من بلوغه بعض الانتصارات التكتيكية".
مسيرات "حزب الله" تتسبب بتأجيل حفل زفاف نجل نتنياهو
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