https://sarabic.ae/20241031/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-21-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق--مقاطعات-عدة-1094340015.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T05:04+0000
2024-10-31T05:04+0000
2024-10-31T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضافت: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 21 طائرة أوكرانية دون طيار. تم إسقاط 8 طائرات منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتم تدمير خمس مسيّرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، واثنتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة لكل منهما - فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، والبحر الأسود".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241030/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كروغلياكوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-1094312482.html
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روسيا, العالم
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 21 طائرة أوكرانية دون طيار. تم إسقاط 8 طائرات منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتم تدمير خمس مسيّرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، واثنتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة لكل منهما - فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، والبحر الأسود".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.