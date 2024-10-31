https://sarabic.ae/20241031/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ترفض-اعتماد-التكتيكات-الغربية-1094369769.html
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية ترفض اعتماد التكتيكات الغربية
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية ترفض اعتماد التكتيكات الغربية
سبوتنيك عربي
كتبت بريطانية نقلاً عن أحد الضباط البريطانيين الذين دربوا جنود القوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الأوكراني يرفض تبني التكتيكات الغربية في ساحة المعركة. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T19:44+0000
2024-10-31T19:44+0000
2024-10-31T19:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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واشتكى الضابط البريطاني قائلاً: "على الرغم من حصولهم على أنظمة أسلحة غربية وذخائر الناتو، إلا أنهم ما زالوا يرفضون التكيف مع التكتيكات الغربية".وكما يشير المنشور الذي كتبته صحيفة "تلغراف" البريطانية، أنه "واجهت القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا مشاكل هائلة في تجنيد الأفراد بسبب إحجام الأوكرانيين عن الذهاب إلى الجبهة، الأمر الذي أجبر بدوره كييف على تشديد أساليب التعبئة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع: "تمكنت وحدات من مجموعة "الشرق" من القوات الروسية نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة بتحرير بلدة ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست سيارات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241031/أوربان-من-الهمجية-أن-تفتخر-أوروبا-بعدم-التحدث-مع-روسيا-بشأن-الصراع-الأوكراني-1094368440.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية ترفض اعتماد التكتيكات الغربية
كتبت بريطانية نقلاً عن أحد الضباط البريطانيين الذين دربوا جنود القوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الأوكراني يرفض تبني التكتيكات الغربية في ساحة المعركة.
واشتكى الضابط البريطاني قائلاً: "على الرغم من حصولهم على أنظمة أسلحة غربية وذخائر الناتو، إلا أنهم ما زالوا يرفضون التكيف مع التكتيكات الغربية".
وكما يشير المنشور الذي كتبته صحيفة "تلغراف" البريطانية، أنه "واجهت القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا مشاكل هائلة في تجنيد الأفراد بسبب إحجام الأوكرانيين عن الذهاب إلى الجبهة، الأمر الذي أجبر بدوره كييف على تشديد أساليب التعبئة".
وكتبت الصحيفة أن كل هذا يؤدي إلى إخفاقات على الجبهة، الأمر الذي يسبب استياء شركاء أوكرانيا الغربيين.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع: "تمكنت وحدات من مجموعة "الشرق" من القوات الروسية نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة بتحرير بلدة ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست سيارات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.