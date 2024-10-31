اعتقال زوجين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات لصالح إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
10:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة سبب عجز الأمم المتحدة منع تجريب الأدوية على الأسرى الروس
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241031/اعتقال-زوجين-إسرائيليين-بتهمة-جمع-معلومات-لصالح-إيران--1094367490.html
اعتقال زوجين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات لصالح إيران
اعتقال زوجين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات لصالح إيران
سبوتنيك عربي
اعتقلت السلطات الإسرائيلية زوجين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن البنية التحتية والمواقع الأمنية بما في ذلك مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T18:21+0000
2024-10-31T18:21+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حول العالم
أخبار المناخ في العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092507329_0:48:1389:829_1920x0_80_0_0_ea7d872b4a9e8140d5f3ccd039a8893f.jpg
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي، في بيان تفكيك شبكة تجسس مشتبه بها داخل إسرائيل، كانت تعمل لصالح المخابرات الإيرانية، وهي أحدث مجموعة تجسس من هذا النوع يتم الإعلان عنها خلال أسابيع.وأوضح البيان أن الخلية كانت جزءاً من جهود إيران، لتجنيد أشخاص ينحدرون من منطقة القوقاز.وأظهر التحقيق أن أحد الزوجين كان مكلفاً بتتبع باحثة أكاديمية في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، والتي أراد الإيرانيون "إيذاءها جسدياً"، بحسب بيان مشترك للشرطة وجهاز "شين بيت". وأضاف البيان، أن الإيرانيين طلبوا من المشتبه به بشكل منفصل البحث عن قاتل لتنفيذ مهمة منفصلة. كما تم تجنيد شخص آخر من أصل أذربيجاني من قبل أحد الزوجين لتنفيذ مهام محددة.يذكر أن إسرائيل أعلنت خلال الفترة القليلة الماضية إحباط عمليات تجسس لصالح إيران، والتي تم فيها اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة العمل لصالح عملاء للمخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام محددة نيابة عنهم".
https://sarabic.ae/20241031/نتنياهو-أمن-إسرائيل-يعتمد-على-جيش-واقتصاد-قويين-1094365479.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092507329_82:0:1317:926_1920x0_80_0_0_1d0fec1fb7982b6f55cc56b67ad00cde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, أخبار المناخ في العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, أخبار المناخ في العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران

اعتقال زوجين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات لصالح إيران

18:21 GMT 31.10.2024
© AP Photo / Mahmoud Illeanالشرطة الإسرائيلية تحرس بالقرب من موقع هجوم إطلاق نار مميت، حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون إن 3 أشخاص قُتلوا بالرصاص عند معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، 8 سبتمبر/ أيلول 2024
الشرطة الإسرائيلية تحرس بالقرب من موقع هجوم إطلاق نار مميت، حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون إن 3 أشخاص قُتلوا بالرصاص عند معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، 8 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
اعتقلت السلطات الإسرائيلية زوجين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن البنية التحتية والمواقع الأمنية بما في ذلك مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، إضافة إلى مراقبة باحثة أكاديمية لصالح إيران.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي، في بيان تفكيك شبكة تجسس مشتبه بها داخل إسرائيل، كانت تعمل لصالح المخابرات الإيرانية، وهي أحدث مجموعة تجسس من هذا النوع يتم الإعلان عنها خلال أسابيع.
وأوضح البيان أن الخلية كانت جزءاً من جهود إيران، لتجنيد أشخاص ينحدرون من منطقة القوقاز.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
نتنياهو: أمن إسرائيل يعتمد على جيش واقتصاد قويين
16:48 GMT
وأظهر التحقيق أن أحد الزوجين كان مكلفاً بتتبع باحثة أكاديمية في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، والتي أراد الإيرانيون "إيذاءها جسدياً"، بحسب بيان مشترك للشرطة وجهاز "شين بيت".
وأضاف البيان، أن الإيرانيين طلبوا من المشتبه به بشكل منفصل البحث عن قاتل لتنفيذ مهمة منفصلة. كما تم تجنيد شخص آخر من أصل أذربيجاني من قبل أحد الزوجين لتنفيذ مهام محددة.
يذكر أن إسرائيل أعلنت خلال الفترة القليلة الماضية إحباط عمليات تجسس لصالح إيران، والتي تم فيها اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة العمل لصالح عملاء للمخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام محددة نيابة عنهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:31 GMTВоеннослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала