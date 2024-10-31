https://sarabic.ae/20241031/اعتقال-زوجين-إسرائيليين-بتهمة-جمع-معلومات-لصالح-إيران--1094367490.html
اعتقال زوجين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات لصالح إيران
اعتقال زوجين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات لصالح إيران
سبوتنيك عربي
اعتقلت السلطات الإسرائيلية زوجين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن البنية التحتية والمواقع الأمنية بما في ذلك مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T18:21+0000
2024-10-31T18:21+0000
2024-10-31T18:21+0000
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وأعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي، في بيان تفكيك شبكة تجسس مشتبه بها داخل إسرائيل، كانت تعمل لصالح المخابرات الإيرانية، وهي أحدث مجموعة تجسس من هذا النوع يتم الإعلان عنها خلال أسابيع.وأوضح البيان أن الخلية كانت جزءاً من جهود إيران، لتجنيد أشخاص ينحدرون من منطقة القوقاز.وأظهر التحقيق أن أحد الزوجين كان مكلفاً بتتبع باحثة أكاديمية في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، والتي أراد الإيرانيون "إيذاءها جسدياً"، بحسب بيان مشترك للشرطة وجهاز "شين بيت". وأضاف البيان، أن الإيرانيين طلبوا من المشتبه به بشكل منفصل البحث عن قاتل لتنفيذ مهمة منفصلة. كما تم تجنيد شخص آخر من أصل أذربيجاني من قبل أحد الزوجين لتنفيذ مهام محددة.يذكر أن إسرائيل أعلنت خلال الفترة القليلة الماضية إحباط عمليات تجسس لصالح إيران، والتي تم فيها اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة العمل لصالح عملاء للمخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام محددة نيابة عنهم".
https://sarabic.ae/20241031/نتنياهو-أمن-إسرائيل-يعتمد-على-جيش-واقتصاد-قويين-1094365479.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, أخبار المناخ في العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, أخبار المناخ في العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
اعتقال زوجين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات لصالح إيران
اعتقلت السلطات الإسرائيلية زوجين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن البنية التحتية والمواقع الأمنية بما في ذلك مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، إضافة إلى مراقبة باحثة أكاديمية لصالح إيران.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية
وجهاز الأمن الداخلي، في بيان تفكيك شبكة تجسس مشتبه بها داخل إسرائيل، كانت تعمل لصالح المخابرات الإيرانية، وهي أحدث مجموعة تجسس من هذا النوع يتم الإعلان عنها خلال أسابيع.
وأوضح البيان أن الخلية كانت جزءاً من جهود إيران، لتجنيد أشخاص ينحدرون من منطقة القوقاز.
وأظهر التحقيق أن أحد الزوجين كان مكلفاً بتتبع باحثة أكاديمية في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي
، والتي أراد الإيرانيون "إيذاءها جسدياً"، بحسب بيان مشترك للشرطة وجهاز "شين بيت".
وأضاف البيان، أن الإيرانيين طلبوا من المشتبه به بشكل منفصل البحث عن قاتل لتنفيذ مهمة منفصلة. كما تم تجنيد شخص آخر من أصل أذربيجاني من قبل أحد الزوجين لتنفيذ مهام محددة.
يذكر أن إسرائيل أعلنت خلال الفترة القليلة الماضية إحباط عمليات تجسس لصالح إيران، والتي تم فيها اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة العمل لصالح عملاء للمخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام محددة نيابة عنهم".