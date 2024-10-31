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الحرس الثوري الإيراني: سنكون الى جانب "حزب الله" حتى تحرير فلسطين والقدس
الحرس الثوري الإيراني: سنكون الى جانب "حزب الله" حتى تحرير فلسطين والقدس
سبوتنيك عربي
بعث قائد فيلق "القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني، اليوم الخميس، رسالة إلى الشيخ نعيم قاسم، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله" اللبناني،... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال قآاني لقاسم في رسالة تهنئته له: "إن إخوانكم في فيلق "القدس" سيكونون الى جانب "حزب الله"، الشجاع حتى محو واجتثاث جذور الشجرة الصهيونية الخبيثة، وتحرير فلسطين والقدس الشريف"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وتابع: "نشكر الله تعالى أنه في مرحلة تاريخية وفي انتخاب مصيري، بأن سماحتكم، والتي تعد شخصية مجاهدة وعريقة وذات سجل ناصع تتمتع بشعبية بين صفوف الشيعة، ومجاهدي المقاومة الشامخين، توليتم مسؤولية الامين العام لـ"حزب الله" الجسيمة والقيمة".وأضاف قائد فيلق "القدس"، إسماعيل قآاني، في رسالته إلى الشيخ نعيم قاسم: "وفي الوقت نفسه، أحيي الذكرى الخالدة للمجاهد الكبير "الشهيد السيد حسن نصر الله"، والتكريم للشهيد الرشيد والمضحي، هاشم صفي الدين، وقادة ومسؤولي ومجاهدي "حزب الله" الشهداء، الذين نالوا درجة الشهادة الرفيعة إثر جرائم العصابة الصهيونية المجرمة، وأسال الله العظيم أن يستمر نهج الشهداء الوضاء والجهادي بمزيد من السرعة والقوة، بقيادة سماحتكم إن شاء الله".وجاء في بيان مقتضب صدر عن قيادة "حزب الله"، يوم الثلاثاء الماضي: "توافقت شورى "حزب الله" على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجل تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة "حزب الله" ومقاومته الإسلامية".وأكد الحزب في بيانه أن هذا الانتخاب يأتي "انطلاقا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسكا بمبادئ "حزب الله" وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام". وتعهد الحزب في بيانه "بالعمل لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي أن أمينه العام، حسن نصر الله، "التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما" في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
https://sarabic.ae/20241029/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-تولى-نعيم-قاسم-الأمانة-العامة-لـحزب-الله-1094281108.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, لبنان, أخبار إيران, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرس الثوري الإيراني, إيران, لبنان, أخبار إيران, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الحرس الثوري الإيراني: سنكون الى جانب "حزب الله" حتى تحرير فلسطين والقدس

16:33 GMT 31.10.2024
© AP Photo / IRNA/ Mostafa Qotbiالحرس الثوري الإيراني - إيران 3 يوليو/ تموز 2012
الحرس الثوري الإيراني - إيران 3 يوليو/ تموز 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
الحرس الثوري الإيراني - إيران 3 يوليو/ تموز 2012
© AP Photo / IRNA/ Mostafa Qotbi
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بعث قائد فيلق "القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني، اليوم الخميس، رسالة إلى الشيخ نعيم قاسم، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله" اللبناني، خلفا للراحل، حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة جوية إسرائيلية الشهر الماضي.
وقال قآاني لقاسم في رسالة تهنئته له: "إن إخوانكم في فيلق "القدس" سيكونون الى جانب "حزب الله"، الشجاع حتى محو واجتثاث جذور الشجرة الصهيونية الخبيثة، وتحرير فلسطين والقدس الشريف"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتابع: "نشكر الله تعالى أنه في مرحلة تاريخية وفي انتخاب مصيري، بأن سماحتكم، والتي تعد شخصية مجاهدة وعريقة وذات سجل ناصع تتمتع بشعبية بين صفوف الشيعة، ومجاهدي المقاومة الشامخين، توليتم مسؤولية الامين العام لـ"حزب الله" الجسيمة والقيمة".
وأضاف قائد فيلق "القدس"، إسماعيل قآاني، في رسالته إلى الشيخ نعيم قاسم: "وفي الوقت نفسه، أحيي الذكرى الخالدة للمجاهد الكبير "الشهيد السيد حسن نصر الله"، والتكريم للشهيد الرشيد والمضحي، هاشم صفي الدين، وقادة ومسؤولي ومجاهدي "حزب الله" الشهداء، الذين نالوا درجة الشهادة الرفيعة إثر جرائم العصابة الصهيونية المجرمة، وأسال الله العظيم أن يستمر نهج الشهداء الوضاء والجهادي بمزيد من السرعة والقوة، بقيادة سماحتكم إن شاء الله".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
أول تعليق من إسرائيل على تولى نعيم قاسم الأمانة العامة لـ"حزب الله"
29 أكتوبر, 13:20 GMT
وجاء في بيان مقتضب صدر عن قيادة "حزب الله"، يوم الثلاثاء الماضي: "توافقت شورى "حزب الله" على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجل تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة "حزب الله" ومقاومته الإسلامية".
وأكد الحزب في بيانه أن هذا الانتخاب يأتي "انطلاقا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسكا بمبادئ "حزب الله" وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام".
وتعهد الحزب في بيانه "بالعمل لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار".
وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي أن أمينه العام، حسن نصر الله، "التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما" في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل - سبوتنيك عربي
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نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل
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29 سبتمبر, 14:10 GMT
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