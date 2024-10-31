https://sarabic.ae/20241031/الدفاعات-الجوية-ووسائل-الحرب-الإلكترونية-تدمر-عدة-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-فورونيج-1094371925.html
الدفاعات الجوية ووسائل الحرب الإلكترونية تدمر عدة طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج
الدفاعات الجوية ووسائل الحرب الإلكترونية تدمر عدة طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم الجمعة، عن تدمير الدفاعات الجوية ووسائل الحرب الإلكترونية في مقاطعة فورونيج عدة طائرات مسيرة... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T22:47+0000
2024-10-31T22:47+0000
2024-10-31T22:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غوسيف في قناته على "تلغرام": "اكتشفت ودمرت منظومات الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة فورونيج. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار...".وأشار إلى أنه تم إخطار خدمات الطوارئ وأن خطر هجمات الطائرات المسيرة في المنطقة لا يزال قائماً.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241005/إصابة-شخص-بمقاطعة-فورونيج-الروسية-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية--1093451854.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية ووسائل الحرب الإلكترونية تدمر عدة طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم الجمعة، عن تدمير الدفاعات الجوية ووسائل الحرب الإلكترونية في مقاطعة فورونيج عدة طائرات مسيرة أوكرانية دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب غوسيف في قناته على "تلغرام": "اكتشفت ودمرت منظومات الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة فورونيج. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار...".
وأشار إلى أنه تم إخطار خدمات الطوارئ وأن خطر هجمات الطائرات المسيرة في المنطقة لا يزال قائماً.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.