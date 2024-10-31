https://sarabic.ae/20241031/دولة-عربية-تعلن-إنشاء-8-منظومات-متكاملة-لصناعة-الطيران-1094347683.html

دولة عربية تعلن إنشاء 8 منظومات متكاملة لصناعة الطيران

دولة عربية تعلن إنشاء 8 منظومات متكاملة لصناعة الطيران

سبوتنيك عربي

صرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أمس الأربعاء، بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس، يولي عناية كبيرة بصناعة الطيران، والمملكة ستتحوّل إلى منصة دولية... 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T09:25+0000

2024-10-31T09:25+0000

2024-10-31T09:25+0000

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ونقلت صحيفة هسبريس، مساء أمس الأربعاء، عن أخنوش أن بلاده "أنشأت 8 منظومات متكاملة لصناعة الطيران عالية الأداء تتوزع بين التجميع والهندسة والصيانة ونظام الأسلاك الكهربائية والمحرك ومكوناته، إضافة إلى نظامين متكاملين للتوريد يضمان اثنين من رواد صناعة الطيران العالمية، وهما بوينغ وكولينز".وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن هناك منحى إيجابيا يشهده قطاع الطيران المغربي ساهم في تحقيق نمو متسارع مع التزام المملكة بالابتكار وقدرتها على التنافسية العالية، حتى أصبحت المغرب منصة إقليمية رائدة في صناعة الطيران في إفريقيا.وأكد أن "هذا القطاع الاستراتيجي في بلادنا تمكن من جذب أكثر من 150 مقاولة على غرار بوينغ وإيرباص وسافران وغيرها من الشركات العالمية الكبرى التي اختارت المغرب لتوسيع استثماراتها".ولفت إلى أن "الرؤية الملكية الاستباقية والمتبصرة صنعت من هذا القطاع قصة نجاح مكنت بلادنا من أن تتحوّل إلى منصة دولية رائدة في صناعة الطيران بشراكة مع كبريات الشركات العالمية، كما أصبحت المغرب المصدر الرئيسي لإمدادات قطع الغيار وأجزاء الطائرات على مستوى القارة الإفريقية".وجاءت تصريحات أخنوش، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة السابعة لمعرض مراكش الدولي للطيران، قائلا خلالها: هذا النجاح الذي تعرفه المملكة في هذا المجال بدأت معالمه منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، عندما أقدمت شركة الخطوط الملكية المغربية ومجموعة سافران على إنشاء مشروع مشترك لصيانة وإصلاح محركات الطائرات؛ وهو ما ساهم في تعزيز قدرة المملكة على مراكمة الخبرة في هذا المجال وتكوين الأطر البشرية ذات الكفاءة العالية".وشرعت المملكة المغربية في عام 2000، في صناعة الأسلاك الكهربائية الخاصة بصناعة الطيران، وهو ما مكّن هذا القطاع من المساهمة في رفع حجم الصادرات الوطنية، والتي بلغت أكثر من 23 مليار درهم في العام الماضي، وخلق 24 ألف فرصة عمل.وانطلقت، أمس الأربعاء، بالقاعدة الجوية بمراكش أعمال الدورة السابعة لمعرض مراكش الدولي للطيران، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الدفاع الوطني في المملكة.يشارك في هذا الحدث الأفريقي البارز في صناعة الطيران نحو 300 عارض وأكثر من 75 وفدا رسميا.

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