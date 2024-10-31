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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241031/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-الأوكرانيون-ينتقلون-بشكل-جماعي-إلى-المقاطعات-الروسية-الجديدة-1094367319.html
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الأوكرانيون ينتقلون بشكل جماعي إلى المقاطعات الروسية الجديدة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الأوكرانيون ينتقلون بشكل جماعي إلى المقاطعات الروسية الجديدة
سبوتنيك عربي
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن، إن مواطني أوكرانيا ينتقلون بشكل جماعي إلى المناطق الروسية الجديدة، الأمر الذي... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T18:15+0000
2024-10-31T18:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه "يشعر زيلينسكي وزمرته بالغضب لأن الأوكرانيين الذين غادروا إلى الغرب، في مواجهة المشاكل اليومية والإذلال والتمييز على أساس اللغة، لا ينتقلون إلى روسيا فحسب، بل ينتقلون أيضًا بشكل جماعي إلى المناطق التي أصبحت جزءًا من بلدنا بعد الاستفتاءات الرسمية".ولفت الممثل الدائم الانتباه أيضًا إلى الوضع على خط المواجهة، حيث تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص كارثي في ​​الأفراد، وهو ما لا تساعده حتى "الأساليب المتطورة بشكل متزايد من أجل القبض على المجندين".وأشار نيبينزيا إلى أنه "لا يوجد حتى الآن ما يكفي من وقود المدافع".وفي الوقت نفسه، فإن السبب الرئيسي لتراجع القوات الأوكرانية على الجبهة هو فقدان الثقة في زيلينسكي من جانب السكان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241031/روسيا-تبت-في-مسألة-تجميد-الجبهة-في-أوكرانيا-1094364648.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الأوكرانيون ينتقلون بشكل جماعي إلى المقاطعات الروسية الجديدة

18:15 GMT 31.10.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель
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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن، إن مواطني أوكرانيا ينتقلون بشكل جماعي إلى المناطق الروسية الجديدة، الأمر الذي يثير غضب سلطات كييف.
وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه "يشعر زيلينسكي وزمرته بالغضب لأن الأوكرانيين الذين غادروا إلى الغرب، في مواجهة المشاكل اليومية والإذلال والتمييز على أساس اللغة، لا ينتقلون إلى روسيا فحسب، بل ينتقلون أيضًا بشكل جماعي إلى المناطق التي أصبحت جزءًا من بلدنا بعد الاستفتاءات الرسمية".

وكما أوضح نيبينزيا، فإنه بين فبراير/ شباط 2022 وفبراير/ شباط 2023، وصل 5.3 مليون لاجئ أوكراني إلى روسيا.

ولفت الممثل الدائم الانتباه أيضًا إلى الوضع على خط المواجهة، حيث تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص كارثي في ​​الأفراد، وهو ما لا تساعده حتى "الأساليب المتطورة بشكل متزايد من أجل القبض على المجندين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل افتتاح منتدي الجيش - 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا ترفض مسألة تجميد الجبهة في أوكرانيا
16:01 GMT
وأشار نيبينزيا إلى أنه "لا يوجد حتى الآن ما يكفي من وقود المدافع".
وفي الوقت نفسه، فإن السبب الرئيسي لتراجع القوات الأوكرانية على الجبهة هو فقدان الثقة في زيلينسكي من جانب السكان.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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