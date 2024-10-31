https://sarabic.ae/20241031/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-الأوكرانيون-ينتقلون-بشكل-جماعي-إلى-المقاطعات-الروسية-الجديدة-1094367319.html
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الأوكرانيون ينتقلون بشكل جماعي إلى المقاطعات الروسية الجديدة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الأوكرانيون ينتقلون بشكل جماعي إلى المقاطعات الروسية الجديدة
سبوتنيك عربي
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن، إن مواطني أوكرانيا ينتقلون بشكل جماعي إلى المناطق الروسية الجديدة، الأمر الذي... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T18:15+0000
2024-10-31T18:15+0000
2024-10-31T18:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/30/1044523079_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_64ad8f2658c2b5511c80e81c58a2d6a4.jpg
وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه "يشعر زيلينسكي وزمرته بالغضب لأن الأوكرانيين الذين غادروا إلى الغرب، في مواجهة المشاكل اليومية والإذلال والتمييز على أساس اللغة، لا ينتقلون إلى روسيا فحسب، بل ينتقلون أيضًا بشكل جماعي إلى المناطق التي أصبحت جزءًا من بلدنا بعد الاستفتاءات الرسمية".ولفت الممثل الدائم الانتباه أيضًا إلى الوضع على خط المواجهة، حيث تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص كارثي في الأفراد، وهو ما لا تساعده حتى "الأساليب المتطورة بشكل متزايد من أجل القبض على المجندين".وأشار نيبينزيا إلى أنه "لا يوجد حتى الآن ما يكفي من وقود المدافع".وفي الوقت نفسه، فإن السبب الرئيسي لتراجع القوات الأوكرانية على الجبهة هو فقدان الثقة في زيلينسكي من جانب السكان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241031/روسيا-تبت-في-مسألة-تجميد-الجبهة-في-أوكرانيا-1094364648.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/30/1044523079_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_72200d4f7e5bfede4a8473c23625bbdf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الأوكرانيون ينتقلون بشكل جماعي إلى المقاطعات الروسية الجديدة
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن، إن مواطني أوكرانيا ينتقلون بشكل جماعي إلى المناطق الروسية الجديدة، الأمر الذي يثير غضب سلطات كييف.
وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه "يشعر زيلينسكي وزمرته بالغضب لأن الأوكرانيين الذين غادروا إلى الغرب، في مواجهة المشاكل اليومية والإذلال والتمييز على أساس اللغة، لا ينتقلون إلى روسيا فحسب، بل ينتقلون أيضًا بشكل جماعي إلى المناطق التي أصبحت جزءًا من بلدنا بعد الاستفتاءات الرسمية".
وكما أوضح نيبينزيا، فإنه بين فبراير/ شباط 2022 وفبراير/ شباط 2023، وصل 5.3 مليون لاجئ أوكراني إلى روسيا.
ولفت الممثل الدائم الانتباه أيضًا إلى الوضع على خط المواجهة، حيث تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص كارثي في الأفراد، وهو ما لا تساعده حتى "الأساليب المتطورة بشكل متزايد من أجل القبض على المجندين".
وأشار نيبينزيا إلى أنه "لا يوجد حتى الآن ما يكفي من وقود المدافع".
وفي الوقت نفسه، فإن السبب الرئيسي لتراجع القوات الأوكرانية على الجبهة هو فقدان الثقة في زيلينسكي من جانب السكان.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.