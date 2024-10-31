https://sarabic.ae/20241031/روسيا-تبت-في-مسألة-تجميد-الجبهة-في-أوكرانيا-1094364648.html
روسيا تبت في مسألة تجميد الجبهة في أوكرانيا
روسيا تبت في مسألة تجميد الجبهة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
رفض المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إمكانية تجميد الجبهة في أوكرانيا، وكذلك إمكانية انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T16:01+0000
2024-10-31T16:01+0000
2024-10-31T16:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه "نود أن نحذر على الفور من أنه لن يكون هناك تكرار لسيناريو اتفاقيات مينسك، ولن يتم تجميد الجبهة حتى يتمكن نظام زيلينسكي من لعق جراحه، كما أنه لن يكون هناك دخول أوكرانيا بشكل أو بآخر إلى الناتو ".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241031/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ياسنايا-بوليانا-في-دونباس-1094347585.html
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روسيا
روسيا تبت في مسألة تجميد الجبهة في أوكرانيا
رفض المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إمكانية تجميد الجبهة في أوكرانيا، وكذلك إمكانية انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه "نود أن نحذر على الفور من أنه لن يكون هناك تكرار لسيناريو اتفاقيات مينسك، ولن يتم تجميد الجبهة حتى يتمكن نظام زيلينسكي من لعق جراحه، كما أنه لن يكون هناك دخول أوكرانيا بشكل أو بآخر إلى الناتو ".
وقال نيبينزيا: "أنصح كل من يهتم بشركائهم الأوكرانيين ألا ينسوا هذا الأمر، وألا يفكروا في زمرة زيلينسكي، بل في الشعب الأوكراني، الذي تكمن مصالحه على المدى الطويل في السلام وحسن الجوار مع روسيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.