https://sarabic.ae/20241101/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-83-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق--مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1094373688.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T05:12+0000
2024-11-01T05:12+0000
2024-11-01T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضافت: "اعترضت أنطمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة دون طيار أوكرانية فوق مقاطعات عدة روسية خلال الليل،ؤشمر تم إسقاط 36 طائرة دون طيار فوق مقاطعة كورسك، و20 فوق مقاطعة بريانسك، و12 فوق جزيرة القرم، و8 فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة أوريول، و3 فوق مقاطعة بيلغورود".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241031/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-جسيمة-في-مقاطعة-كورسك---1094349654.html
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سلاح روسيا, العالم
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
05:12 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 05:13 GMT 01.11.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت: "اعترضت أنطمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة دون طيار أوكرانية فوق مقاطعات عدة روسية خلال الليل،ؤشمر تم إسقاط 36 طائرة دون طيار فوق مقاطعة كورسك، و20 فوق مقاطعة بريانسك، و12 فوق جزيرة القرم، و8 فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة أوريول، و3 فوق مقاطعة بيلغورود".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.