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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241101/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-83-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق--مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1094373688.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T05:12+0000
2024-11-01T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضافت: "اعترضت أنطمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة دون طيار أوكرانية فوق مقاطعات عدة روسية خلال الليل،ؤشمر تم إسقاط 36 طائرة دون طيار فوق مقاطعة كورسك، و20 فوق مقاطعة بريانسك، و12 فوق جزيرة القرم، و8 فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة أوريول، و3 فوق مقاطعة بيلغورود".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241031/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-جسيمة-في-مقاطعة-كورسك---1094349654.html
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سلاح روسيا, العالم
سلاح روسيا, العالم

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل

05:12 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 05:13 GMT 01.11.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المضادة للطائرات "تور" للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المضادة للطائرات تور للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت: "اعترضت أنطمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة دون طيار أوكرانية فوق مقاطعات عدة روسية خلال الليل،ؤشمر تم إسقاط 36 طائرة دون طيار فوق مقاطعة كورسك، و20 فوق مقاطعة بريانسك، و12 فوق جزيرة القرم، و8 فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة أوريول، و3 فوق مقاطعة بيلغورود".
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك
أمس, 10:34 GMT
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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