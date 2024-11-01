الجيش البوليفي: جماعة مسلحة تسيطر على منشأة عسكرية وتأسر جنودا
© AP Photo / Juan Karitaتجتمع شرطة فوينيا في المياه الرئيسية في القصر الرئاسي على ضفاف موريلو في لا باز، بوليفيا،
© AP Photo / Juan Karita
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سيطرت جماعة مسلحة على منشأة عسكرية بالقرب من مدينة كوتشابامبا، في بوليفيا، وأسرت بعض الجنود، وذلك وفقا لما أعلنه الجيش البوليفي.
ووصف الجيش في بيان الجماعة المسلحة بأنها "غير نظامية"، مشيراً إلى أنها استولت أيضاً على أسلحة نارية وذخائر، معتبراً أن مثل هذه العمليات تصل إلى مستوى الخيانة.
وتقع كوتشابامبا في وسط بوليفيا، وهي موطن لكثيرين من أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس.
#ÚLTIMOMOMENTO— RTP Bolivia (@rtp_bolivia) November 1, 2024
🔴🔴🔴 EVISTAS SAQUEAN FUSILES DEL CUARTEL CACIQUE JUAN MARAZA
Más de dos mil comunarios invadieron esta mañana el cuartel Cacique Juan Maraza, secuestraron e hicieron prisioneros a los uniformados de esa unidad militar en Ichoa.
La sala con el armamento de la… pic.twitter.com/OX7dqcU1nY
وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو ألفي شخص سيطروا على هذه المنشأة العسكرية. وطلب الجيش البوليفي من الأشخاص الذين سيطروا على المنشأة مغادرتها "فوراً وبشكل سلمي".